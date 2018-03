Limbach. (wbo) Der Limbacher Gemeinderat hatte es eilig in der April-Sitzung; die vorgegebenen Themen wurden schnell beraten. Da war zum Beispiel die Zustimmung zur Wiederwahl des Gesamtkommandanten der Gesamtwehr Limbach und seines Stellvertreters zu geben. Klaus Frühwirth und Josef Bangert waren dabei, als ihre Wahl bestätigt wurde, und nicht nur Bürgermeister Bruno Stipp freute sich über das einstimmige Votum. Er ist überzeugt, dass das Gespann die sieben Abteilungswehren sicher in die Zukunft führen und besonders die große Aufgabe - die Jugend für die Feuerwehr zu begeistern - erfolgreich in Angriff nehmen wird. Die Ertüchtigung der Stützpunktwehr ist Sache der ganzen Gemeinde, betonte Stipp.

Ein weiterer erfreulicher Tagesordnungspunkt war die Kenntnisnahme der ungebrochenen Spendenbereitschaft für die neue Fahne der Abteilungswehr Krumbach. Die Wehr feiert ihr 75-jähriges Bestehen am 6. und 7. Juli.

Dann wurden Aufträge für die Sanierung der Sporthalle Limbach vergeben: Markisen baut die Firma Longerich (Aglasterhausen) für 13 000 Euro ein; die Estricharbeiten führt die Firma Fürst GmbH (Mosbach) für 4700 Euro aus; der Auftrag zur Erneuerung des 30 Jahre alten Hallenbodens ist Sache der Firma Sport- und Fußbodentechnik Süd GmbH (Ditzingen), die dafür 52 000 Euro verlangt. Diese Arbeiten sollen in den Sommerferien erledigt werden.

Nachdem in einem sehr erfolgreichen Kreismodell, so der Bürgermeister, 61 Ortsteile mit einem leistungsfähigen Breitbandnetz und der entsprechenden Technik ausgestattet wurden, sollen nun 20 Gemeinden mit weiteren 41 Ortsteilen für Breitband von 25 bis 50 MBit ertüchtigt werden. Die Gemeinde Limbach ist dabei, und die Räte teilen die Auffassung der Verwaltung, im Zentralort den Fortschritt zu stärken. Nach einem Grobkonzept der Firma IK-T (Regensburg) und der Wirtschaftsförderung das Landkreises sind dafür 258 000 Euro fällig. Stipp betonte die gute Förderquote von Land und Landkreis und die Schaffung zukunftsfähiger Strukturen. Die Umsetzung wird wohl in den Jahren 2014/2015 erfolgen.

Dann stimmten die Räte den von Bauamtsleiter Uwe Grasmann vorgelegten Bauanträgen zu, und der Bürgermeister berichtete über die Genehmigung des Gemeindehaushalts durch das Landratsamt. Von dort hörte man Positives über die Entwicklung der Gemeindefinanzen wie auch Hinweise zur Verschuldung.

Anhand der Auswertung aus der polizeilichen Kriminalstatistik und der Verkehrssicherheitsdatenbank wurden den Räten die Zahlen für 2012 ausgehändigt. 88 Straftaten, davon 37 Diebstähle, und 29 Verkehrsunfälle bedeuteten zwar einen leichten Anstieg gegenüber dem Vorjahr, "dennoch können wir uns im Landkreis relativ sicher fühlen", so der bürgermeisterliche Kommentar. Aber: Gleichwohl ist für die Betroffenen jeder Schadensfall zu viel und tragisch. Der Dank des Bürgermeisters ging an die Polizei für die Präventionsarbeit und die gute Aufklärungsquote.

Begrüßt wurde eine Nachtragsvereinbarung zum Konzessionsvertrag mit der EnBW Regional AG, weil dieser der Gemeinde mehr Informationsrechte einräumt. Dann berichtete Stipp noch über erste Gesprächskontakte zur Geschäftsführung des neu eingerichteten Landschaftserhaltungsverbands, der sich der Aufgabe stellt, die Kulturlandschaft hierzulande auf Grundlage der Biotopvernetzung zu schützen. "Diese große Aufgabe ist eine gemeinsame Herausforderung", kommentierte Stipp.