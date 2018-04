Von Peter Lahr

Neckar-Odenwald-Kreis. "Wir sind keine Raubritter der Straße. Da würde man den Kollegen Unrecht tun." Klare Worte findet Kriminaldirektor Martin Simon am Donnerstagnachmittag in der Polizeidirektion Mosbach: "Wir wollen die ,bösen Buben' rausfiltern, Raser und verantwortungslose Fahrer", ergänzt Erster Polizeihauptkommissar Edgar Rotter, Leiter der Verkehrspolizei im Landkreis. "Hoher polizeilicher Kontrolldruck" einerseits, aber auch gezielte Präventionsarbeit zeigten bei der Unfallbilanz 2012 positive Folgen: "Wir können mit der Verkehrssicherheitslage sehr zufrieden sein. Ich ziehe eine positive Bilanz", lautet das Fazit von Simon.

3351-mal hat es im Vorjahr auf den Straßen des Landkreises "gekracht". Das sind zwar 34 Unfälle mehr als 2011. Aber die Statistik belegt auch einen so erfreulichen wie deutlichen Rückgang bei der Zahl der Verkehrstoten. Waren 2011 noch 14 Menschenleben zu beklagen, so verunglückten im Vorjahr "nur" drei Verkehrsteilnehmer tödlich. "Das sind drei zu viel, ist aber der niedrigste Wert seit 30 Jahren", stellt Simon fest. Besonders tragisch sei, dass es sich bei zwei der tödlich Verunglückten um junge Fahrerinnen im Alter von 17 und 19 Jahren handelte. Als weiteren "Wermutstropfen" bezeichnet der Dienststellenleiter den leichten Anstieg der Unfälle mit Personenschaden von 377 (2011) auf 385 (2012). Dabei wurden 528 Menschen verletzt, 56 Personen mehr, als noch 2011. Im Zehnjahresvergleich bewege man sich damit jedoch auf einem sehr niedrigen Niveau. Im dritten Jahr in Folge blieb die Zahl der Unfälle unter der 400er-Marke.

Weiterhin als eine "Problemgruppe" sieht Simon die motorisierten Zweiradfahrer. Manch ein "Biker" überschätze sich schlicht - besonders zum Saisonauftakt. Gleichwohl zeigten sich zwei erfreuliche Tendenzen: 2012 sank nicht nur die Zahl der Motorrad-Unfälle von 54 (2011) auf 41. Auch verletzte sich kein Motorradfahrer tödlich - im Gegensatz zu 2011, als vier Zweiradfahrer starben. "Motorradfahrer sollten defensiver fahren", lautet der Tipp des Experten. Sie würden häufig von Autofahrern erst spät erkannt, ihre Geschwindigkeit zudem oft falsch eingeschätzt. Der traurige "Geschwindigkeitsrekord" gelang einem "Motorradrowdy", den Edgar Rotter mit 196 Stundenkilometern blitzte.

"Der Helm ist wichtiger Lebensretter", lautet die Erkenntnis der beiden Polizisten auch bei unmotorisierten Zweirädern. Hier sank die Gesamtzahl der Unfälle von 48 (2011) auf 44 (2012). Allerdings wurden 26 Menschen leicht, 16 Menschen schwer verletzt. Die Mehrzahl der verunglückten Radler fuhr ohne Helm.

"Ob Gurt anlegen im Auto oder Helm auf beim Radfahren. Kinder sind hier oft vorbildlicher als ihre Eltern", weiß Pressesprecherin Petra Kessler. Beim Auswerten der Unfallursachen erweisen sich Helm und Gurt weiterhin als "Lebensretter Nummer eins". Hauptunfallursache ist 2012 "nicht angepasste Geschwindigkeit", gefolgt von Vorfahrtsvergehen sowie Fehlern beim Abbiegen, Wenden oder Rückwärtsfahren.

"Alkohol hält sich bei den Verkehrsunfällen im Rahmen", erläutert Martin Simon. Nur bei 60 registrierten Unfällen sei er im Spiel gewesen. "Es ist eine Riesensauerei, wenn jemand einen Unfall verursacht und sich aus dem Staub macht", lautet sein Klartext-Kommentar zu den 619 Unfallfluchten - Tendenz leicht steigend. Sie seien kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Dank aufmerksamer Zeugen würden viele Verursacher von "Parkplatzremplern" ermittelt.