Mosbach. Unter dem Titel "Grenzen des Wachstums" erschien 1972 eine Studie, die im Auftrag des "Club of Rome" erstellt wurde. Sie zeigt in verschiedenen Szenarien, wie sich die Welt unter bestimmten Bedingungen entwickeln wird. Zusammen mit weiteren Wissenschaftlern hat auch der Betriebswirt Professor Erich Zahn an der Studie mitgewirkt. Am heutigen Montag kommt er nach Mosbach: Ab 17 Uhr wird er in der DHBW über die "Grenzen des Wachstums" referieren und mit den Zuhörern über das Thema diskutieren. Für die RNZ stand er im Vorfeld zu einem Interview zur Verfügung.

Herr Professor Zahn, was verstehen Sie unter den Grenzen des Wachstums?

Wir leben auf einem begrenzten Planeten, auf dem quantitative Expansion, etwa durch Verbrauch an nicht erneuerbaren Rohstoffen, früher oder später an Grenzen stoßen muss. Hier ergibt sich die Frage: Was passiert, wenn die Weltbevölkerung wächst und ihre wirtschaftliche Tätigkeit mit zunehmendem Rohstoffverbrauch und Emissionen ebenso? Wie kann die Weltbevölkerung in einer Art Einklang mit der Natur leben, so dass auch künftige Generationen eine Lebenschance haben?

Ihr Thema hat also auch einen moralischen Aspekt?

Ja, durchaus!

Welche Konsequenzen hat es, wenn das Wachstum keine Grenzen kennt?

Die Studie "Grenzen des Wachstums" basiert auf einem Modell , das globale Zusammenhänge zwischen Bevölkerung, Wirtschaft, Rohstoffvorräten, Umweltbelastung und zur Nahrungsproduktion nutzbarem Land in ihren wechselseitigen Zusammenhängen - im Sinne eines dynamischen komplexen Systems, in dem sich die verschiedenen Größen gegenseitig beeinflussen - abbildet. Mit anderen Worten: Alles hängt voneinander ab. Das Modell zeigt: Raubbau heute verschlechtert die Lebensgrundlagen morgen. So ist bereits gegenwärtig eine Weltbevölkerung mit einem Wohlstand vom Niveau Deutschlands kaum vorstellbar.

Weshalb?

Nun, wenn wir etwa das Rohstoffproblem lösen, dann wird uns wahrscheinlich zunehmende Umweltweltverschmutzung zu schaffen machen usw.. Auf eine technokratische Art und Weise lösen wir ein weltweites Problem nicht, sondern verschieben dessen Lösung lediglich in die Zukunft, bürden diese also künftigen Generationen auf. Das Grundproblem bleibt: Ein System, das auf einem begrenzten Planeten nur auf quantitatives Wachstum ausgerichtet ist, bricht irgendwann zusammen. Natürlich können wir die Grenzen von solchem Wachstum durch technischen Fortschritt verschieben, aber sicher nicht grenzenlos.

Was wäre denn die Alternative?

Wir müssen einen Weg finden, so zu wirtschaften, ohne die Lebensgrundlagen für kommende Generationen zu zerstören.

Was müsste dazu passieren?

Nun, wir müssen verantwortungsbewusster mit unseren Lebensgrundlagen umgehen. Dazu müssen wir nicht auf jede Art von Wachstum verzichten, und dabei können wir auch nicht auf neue Technologien verzichten. Wir müssen vor allem umdenken, nicht etwa aufhören zu wirtschaften, sondern anders, also besser wirtschaften. Wir sollten begreifen, dass wir alle Teile eines sehr verletzlichen Ganzen sind und mehr miteinander als gegeneinander handeln. Ohne Kooperation waren und sind keine höheren Organisationsformen möglich.

Haben Sie ein Beispiel?

In Brasilien wird jedes Jahr Regenwald etwa von der Fläche Belgiens abgeholzt. Wir in Deutschland mögen das für schlimm, für frevelhaft halten. Die Brasilianer können aber argumentieren, dass wir ihnen auch nicht helfen, ihr Armutsproblem in den Griff zu bekommen. Wir sollten aufhören, nur schöne Reden zu halten und stattdessen - auch mit einem Schuss Altruismus, zu Lasten individueller, kurzfristiger Gewinne und zu Gunsten langfristiger gemeinsamer Vorteile - an einem Strang zu ziehen.

Meinen Sie mit "wir" die Politiker?

Ja, aber auch die Menschen insgesamt. Wir dürfen nicht so tun, als ob nur die wenigen da oben die Entscheidungen zu treffen haben. Wir sind ja auch vernunftbegabte Wesen - jeder an seinem Platz. Und hier kann jeder seinen Beitrag zum Ganzen leisten. Das soll nicht nach Religionsersatz klingen - das ist einfach eine Notwendigkeit. Auch harte Entscheidungen werden notwendig sein.

Was wäre denn eine solche harte Entscheidung?

Denken Sie mal an die Energiewende. Da wird unter anderem die Auffassung vertreten, dass wir es uns nicht leisten können, Braunkohlekraftwerke zu schließen, wenn dadurch Arbeitsplätze wegfallen. Aber müssen wir nicht die Technologien belohnen, die am effizientesten sind?

Warum ist in dieser Hinsicht bisher noch zu wenig passiert?

Hier spielt die Trägheit der Gesellschaft eine Rolle. Die Einsicht mag durchaus vorhanden sein, aber das Handeln fällt dennoch schwer.

Wagen Sie eine Prognose, wie sich die Welt in den nächsten 20 Jahren entwickeln wird?

Nein, ich bin kein Freund von Prognosen. In unserer Studie geht es darum, uns den Spiegel vorzuhalten: Was passiert, wenn?

Viele Leute tun sich mit Veränderungen schwer.

Wir alle tun uns schwer damit, vor allem wenn wir dabei etwas mühsam Erreichtes aufgeben müssen. Der Mensch hat eine ausgeprägte Präferenz für das Kurzfristige. Seine Erwartungen, seine Entscheidungen und sein Handeln basieren auf Informationsverarbeitung in seinem Kopf, in seinem mentalen Modell. Deshalb ist ein Modell im Kopf grundsätzlich auch immer ein Brett vor dem Kopf. Um das auch zu erkennen, ist ein hohes Maß an Selbstkritik erforderlich.

Die Studie, an der Sie mitgewirkt haben, ist über 40 Jahre alt. Was hat sie bewirkt?

Ohne überheblich zu wirken, glaube ich , dass sie ein Umdenken ausgelöst hat. Immer mehr Menschen sehen, dass wir heute anders mit den wertvollen Gütern der Natur umgehen müssen.

Einige Kritiker bezeichneten die Studie "Grenzen des Wachstums" als grüne Panikmache.

Denen entgegne ich, eine alternative Vorstellung so transparent vorzulegen, damit diese ebenso intersubjektiv kritisiert werden kann wie unsere Studie. Ich behaupte ja nicht, dass unsere Studie das Nonplusultra ist. Sie präsentiert eine Möglichkeit, sich einer globalen Problematik zu nähern. Wenn jemand eine andere Idee hat, möge er sie vortragen. Die besseren Argumente sollen überzeugen. Übrigens gibt es kein richtiges, sondern immer nur zu einem bestimmten Zweck geeignetes Modell.

Was erwartet die Besucher Ihres Vortrags in Mosbach?

In meinem Vortrag in Mosbach werde ich dazu Genaueres ausführen und natürlich zu den aus der Studie abgeleiteten Aussagen. Zu diesen Aspekten sowie zum Thema Wachstum und Nachhaltigkeit werde ich mich in der Diskussion den Fragen der Anwesenden gerne stellen.