Wie könnte die Fusion der Seelsorgeeinheit Mosbach-Elz-Neckar am besten gelingen? Darüber machten sich neun angehende 'Betriebswirtschaftler' in einem 'praxisorientierten Inklusionsseminar' am Heilbronner Campus der Dualen Hochschule Mosbach viele gute Gedanken. Gecoacht von Prof. Hilmar Sturm, präsentierten sie ihre Praxisideen Gemeindevertretern im Obrigheimer Gemeindehaus. Foto: Lahr

Von Peter Lahr

Obrigheim. Ab 1. 1. 2015 soll die Seelsorgeeinheit Mosbach-Elz-Neckar Realität sein. 13.500 Katholiken aus sechs Pfarreien werden dazu gehören. Wie diese "Fusion" am besten realisiert werden kann, war Thema zweier "Zukunftskongresse" und wird in verschiedenen Gruppen kontinuierlich erarbeitet. "Eines der Ergebnisse des ersten Zukunftskongresses war es, Kontakt zu Studierenden der Dualen Hochschule aufzunehmen", erklärte Pfarrer Dr. Istvan Rencsik, als die Gruppe um Prof. Hilmar Sturm dieser Tage im Gemeindehaus Obrigheim die Ergebnisse ihres "Praxisorientierten Inklusionsseminars" präsentierte.

"Die wenigsten von uns haben sich davor mit dem Thema Kirche auseinandergesetzt", gab Tanja Hochwarth während der Vorstellungsrunde offen zu. Umso beachtlicher waren die vielfältigen Ergebnisse, die die Studierenden in Form einer hochprofessionellen Präsentation vortrugen - und in Form einer Broschüre zusammengefasst hatten.

Dass gerade junge Leute sich über das Thema Gedanken machten, sei eigentlich perfekt. Denn genau diese Zielgruppe wolle die Katholische Kirche vor Ort ja ansprechen, betonte Hilmar Sturm. Er ist der erste deutsche Professor für Verbands- und Stiftungsmanagement und lehrt am Heilbronner Campus der Dualen Hochschule Mosbach. In dem Seminar sei es um Kommunikation im weitesten Sinne gegangen.

"Ich bin Ayla Wolf", stellte sich die wortgewandte Moderatorin vor. Als "Kind von Veranstaltungsleuten" lag ihr vor allem das große Event am Herzen, das den Zusammenschluss vielleicht in Form eines Sommerfestes greifbar machen könnte. "Wichtig ist eine zentrale Stelle, die alle Maßnahmen koordiniert", betonte Jann Schwarz, dessen Vierergruppe die Grundlagen einer integrierten Kommunikation untersucht hatte. Im Rahmen einer "corporate identity" sei ein "konsistentes Erscheinungsbild" wünschenswert - bis hin zu jedem Brief, zu jeder E-mail. Den Ist-Zustand der Gemeinde und ihrer Aktiven stellte man in Form eines Schaubilds dar.

Zu den Handlungsempfehlungen zählten E-Mail-Verteiler, Social Media, aber auch das gute alte Schwarze Brett oder Schaukästen an verschiedenen gut frequentierten Stellen in den Gemeinden. "Zeitung ist zeitgemäß", betonte Jann Schwarz.

Die Suche nach einem neuen Namen für die neue Seelsorgeeinheit stellte Ayla Wolf vor. "Der Name ist ein Ausdruck dessen, wie man sich sieht", gab sie zu bedenken. Mit "Mose" erfülle man gleich mehrere Anforderungen: er habe geografischen Bezug, setze sich aus den Namen der Gemeinden zusammen, erinnere an eine der bekanntesten Figuren aus der Bibel und besitze die Wassersymbolik.

Gleich ein Bündel frischer Ideen hatten die Studierenden auch für den Internet-Auftritt. Aktuelle Termine könnte man im Terminkalender auflisten. Ein Newssystem könnte Berichte aus dem Gemeindeleben beinhalten. Auch eine interaktive Karte oder eine "Online-Seelsorge" habe man bei anderen Gemeinden entdeckt. Unbedingt nötig sei aber ein regelmäßiges Update.

Um die "visuelle Darstellung" gekümmert, sprich ein Logo entwickelt, haben Dennis Heeg und Marcel Krüger. Bei den sechs Vorschlägen, die jeweils in verschiedenen Farbvarianten gezeigt wurde, stellten sie mal die drei neuen Gemeinden, die sieben Kirchen oder die beiden Flüsse in den Mittelpunkt.

"Sie haben schon den ersten Schritt für ihr Anliegen getan. Das ist sicherlich der Schritt in die richtige Richtung", beendete Ayla Wolf die Präsentation, an der auch Andreas Blind, Fabian Kraft, Tanja Hochwarth, Hanna Hermann, Jann Schwarz und Dorothee Döffinger mitgewirkt hatten.

"Ich bin mehr als beeindruckt, ich bin berührt. Das ist viel mehr, als ich erwartet habe. Besonders die Tiefe vieler Gedanken", so formulierte einer der gut 25 Zuhörer das Lob der Versammlung, das bereits ein lang anhaltender Applaus angekündigt hatte.