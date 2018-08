Fordert von Bundesregierung und Krankenkassen ein Umsteuern in Sachen Krankenhausfinanzierung: Andreas Duda, Geschäftsführer der Neckar-Odenwald-Kliniken, bekommt bei der für Freitag geplanten Protestaktion prominente Unterstützung. Foto: Ursula Brinkmann

Von Ursula Brinkmann

Mosbach. Am morgigen Freitag wird Front gemacht. In der Mensa des Ärztehauses wollen Geschäftsführung und Mitarbeiter der Neckar-Odenwald-Kliniken und Landrat Brötel im Schulterschluss mit der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft (BWKG) und ihrem Präsidenten Thomas Reumann sowie Vertretern des Krankenhauses Hardheim und MdB Alois Gerig demonstrieren. Dafür, dass die Krankenhäuser im ländlichen Raum finanziell auf sicherere Beine gestellt werden. Die Rhein-Neckar-Zeitung hat den Geschäftsführer der Neckar-Odenwald-Kliniken, Andreas Duda, gefragt, was mit der Protestaktion (Freitag, 15 Uhr) erreicht werden soll.

> An wen genau richtet sich der Protest?

An die Politik in erster Linie. Seit 20 Jahren durften die Budgets der Krankenhäuser nur gedeckelt wachsen. In dieser Zeit sind die Einnahmen der Kliniken um rund 29 Prozent gestiegen, aber die Entwicklung bei den Personalkosten - von uns nicht zu beeinflussen - verzeichnete Steigerungen von 60, die der Sachkosten von 48 Prozent. Und die Schere geht immer weiter auf.

> Was bedeutet das im Falle der beiden Kreiskrankenhäuser in Mosbach und Buchen konkret?

2006 betrugen die Gesamtkosten für das Personal 33,6 Millionen Euro, fünf Jahre später waren sie auf 42,4 Millionen Euro gestiegen. 2013 planen wir mit 47 Millionen. Auch die Sachkosten steigen. 2006 lagen sie bei 4,7 Millionen Euro, 2011 bei 7,2 Millionen. Außerdem ist die Zahl unserer Ärzte in den letzten zehn Jahren von 71 auf 114 gewachsen, die der Pflegekräfte (320) aber nahezu konstant geblieben. Bei uns wurden seit 2003 rund 33 Prozent mehr Patienten behandelt, die deutlich kürzer verweilten. Das führt zu einer extremen Arbeitsverdichtung.

> Das Geld für die Behandlung von Patienten aber kommt von den Krankenkassen...

Richtig. Mehr behandelte Patienten bedeuten im Falle eines kleinen Kreiskrankenhauses auf dem Land aber nicht automatisch mehr Erlöse. Wir sind zu allererst für die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung da. 2012 waren in unseren beiden Häusern in Mosbach und Buchen etwa 14 000 Notfälle und 17 000 ambulante Fälle insgesamt zu versorgen. Das ist unser "Brot-und-Butter-Geschäft". Die Krankenkassen überweisen uns durchschnittlich pro Notfallschein 29,50 Euro. Das ist zu wenig.



> Können Sie das kompensieren?

Zum einen kompensieren wir über gestiegene Fallzahlen, zum anderen mit den "Spezialfällen". Mit der Shunt- und der Wirbelsäulenchirurgie etwa haben wir zwei rentable Standbeine aufgebaut. Aber die machen die Defizite in der alltäglichen Gesundheitsfürsorge nicht wett. Die Versorgung in der Fläche sicherzustellen, das ist unser Auftrag. Gleichzeitig steigen die Anforderungen in punkto Qualität immens. Beides muss finanziell gesichert sein.

> Seit der Umwandlung in eine gGmbH im Jahr 2007 schreiben die NO-Kliniken rote Zahlen. Ist die "schwarze Null" noch drin?

2011 betrug das Defizit 2,9 Millionen Euro. Das vergangene Jahr werden wir voraussichtlich mit einem 3,5 Millionen-Euro-Verlust abschließen. Ähnlich planen wir 2013. Nur wenn von Seiten der Bundesregierung und der Krankenkassen gegengesteuert wird, können wir unser Ziel eines kostendeckenden Klinikbetriebs erreichen.

> Was ist falsch am System?

Das Finanzierungssystem ist nebulös. Jedes Jahr gibt es eine Fülle von Reformen, ständig neue Gesetze, die wenig transparent sind, Anforderungen, die wir erfüllen müssen. Wir aber brauchen Planungssicherheit. Wir brauchen Transparenz. Wir brauchen Vereinfachung. Wir müssen zu neuen, klaren Spielregeln kommen. Das vor einem Monat von der Regierungskoalition vorgestellte Eckpunktepapier zur Krankenhausfinanzierung enttäuscht. Deshalb wollen wir Farbe bekennen, Präsenz zeigen und alle zum Protest aufrufen. Von einem funktionierenden Gesundheitssystem hängt mehr ab als die Gesundheit.