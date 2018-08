Von Heiko Schattauer

Mosbach/Waldbrunn. Nachdem er unter der Woche auf den Straßen für das ein oder andere Problem gesorgt hat, lässt sich der Schnee nun am Wochenende auch genießen. Der Neckar-Odenwald-Kreis präsentiert sich durchgängig weiß, bis zu 25 Zentimeter Schneehöhe - gemessen am Freitagmittag am Fuße des Katzenbuckels - macht auch in der Region Wintersport möglich. Die Langlaufloipen rund um Waldbrunn sind gespurt und im Nüstenbachtal können es am heutigen Samstag die Freunde der alpinen Skiabfahrt laufen lassen. "Geht einwandfrei", befanden Markus Haas, Georg Peres und Martin Straus vom Ski-Club Mosbach nach der gemeinsamen Probefahrt am Nüstenbacher Hang. Markus Haas hatte bereits am Mittwochabend die ersten Schwünge im frischen "Tiefschnee" gezogen, ob der stabilen Wettervorhersage entschied man sich beim Ski-Club, den Lift erstmals in dieser Saison in Betrieb zu nehmen.

Ab zehn Uhr und "bis es dunkel wird", so der 2. Vorsitzende Georg Peres, können sich Brettlfans aus der Region am heutigen Samstag den verschneiten Hang hochziehen lassen und dann die rund 200 Meter lange Abfahrt ins Tal genießen. Verpflegt werden Skifahrer, Snowboarder oder Rodler natürlich auch, die Skihütte neben der Piste lädt zum Einkehrschwung. "Wenn der Hang hält", also die Schneedecke fürs Skifahren ausreichend ist, "dann lassen wir den Lift auch am Sonntag laufen", sagt Markus Haas.

Apropos Lift: Der hat zwar schon einige Jahre auf dem Buckel (im wahrsten Wortsinn...), geht aber frisch gewartet und geprüft in den Saisonauftakt. Elektrofachmann Peres hat die Elektronik komplett überarbeitet, im Herbst hat ein Prüfer vom TÜV die Sicherheit gecheckt und für gut befunden. Installiert wurde der Bügellift "irgendwann Ende der 1970er-Jahre", erinnert sich Martin Straus, vor ein paar Jahren habe man die Anlage generalüberholt. Vor Inbetriebnahme müssen die Aktiven des Skiclubs freilich immer noch ein wenig Hand drumherum anlegen. "Das geht aber", sagt Georg Peres, "mit vier Mann ist das meist an einem Tag erledigt". So sind etwa reichlich Bügel an das rund 400 Meter lange Stahlseil des Lifts einzuhängen und Abgrenzungen entlang der Liftspur einzurichten.

Auch einen gesonderten Kinderbereich hat man am Skihang "in der Hohl" eingerichtet. Aus gutem Grund: Denn von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr bietet der Skiclub heute Skikurse an, anmelden kann man (zeitige Ankunft vorausgesetzt) sich vor Ort. Acht bis zehn zertifizierte Skilehrer werden sich der Anfänger annehmen, bei den Kinderkursen besteht Helmpflicht.

Noch einmal ein paar Zentimeter mehr Schnee als im Nüstenbachtal liegen im Hohen Odenwald. Durch die gut 25 Zentimeter vor Ort wurden am Freitag in der Früh Spuren für die Langläufer gezogen. Vier Strecken sind für die Wintersportler präpariert: Die Kur-Loipe (ab Parkplatz bei der "Katzenbuckel-Therme", mit Skating-Loipe parallel dazu), die Ebnet-Loipe ab Sportplatz Waldkatzenbach, die Hirschberg-Loipe (ab Sportplatz Waldkatzenbach) und die Eichwald-Loipe ab Parkplatz "Brummerskreuz" in Strümpfelbrunn. An der Katzenbuckel-Therme findet sich ein Loipenübersichtsplan.

Neben den Langläufern kommen rund um den Katzenbuckel aber auch Rodelfans und Wanderer auf ihre Kosten. Auf dem Rodelhang am Katzenbuckel kann neben dem Fußweg zum Turm (auf der linken Seite neben der Turmschenke) Schlitten gefahren werden, Spaziergänge in der schneeverzierten Landschaft sind überall möglich. Eine Schneewanderung (kostenlos), ein Langlauf- und ein Kinderskikurs werden am Sonntag von der Skizunft Katzenbuckel Eberbach angeboten. Um 10 Uhr ist Treffpunkt am Parkplatz "Katzenbuckel Therme" bzw. am Gasthaus "Turmschenke" (Kinderkurs). Anmeldung ist nicht erforderlich.

Info: Nähere Infos zu Skiclub und Liftbetrieb unter www.ski-club-mosbach.de. Bei An-/Abfahrt zum Skihang wird um Rücksichtnahme gegenüber den Anwohnern gebeten. Infos zu Schneewanderung Langlauf- und Kinderskikurs am Katzenbuckel unter Tel.: (0 62 71) 62 70.