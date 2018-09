Waldbrunn. Die IHO (Initiative Hoher Odenwald e.V.) nimmt erneut Stellung zur geplanten "Windindustrie" im Hohen Odenwald. In dieser Initiative haben sich Bürger zusammengeschlossen, um - nach eigenen Angaben - eine natur- und landschaftsschädigende Windindustrie im "Hohen Odenwald", in einem der schönsten, noch zusammenhängenden Waldgebiete Deutschlands, zu verhindern. - Zur aktuellen Planung und Berichterstattung ging uns eine Pressemitteilung zu, die wir auszugsweise veröffentlichen:

So kritisiert die IHO, dass die Wegführung zu den Anlagen bis heute nicht offen dargelegt worden sei. Im ersten Antrag sei der Luisenweg als Versorgungsstraße angegeben worden, aber nachdem es dort zu Widerstand wegen Wegerechten gekommen war, sei jetzt eine Trasse angegeben, die direkt um den Mülbener See führen soll. Die IHO befürchtet, dass das Biotop, ein gern genutztes Naturgebiet, hierdurch vernichtet bzw. schwer beschädigt werde. Die jetzigen Waldwege müssten über mehrere Kilometer bis zu 6 m verbreitert werden. Die Zufahrtswege seien ganzjährig und dauerhaft befahrbar zu halten. Regelmäßige Störungen des übergebliebenen Waldgebiets seien dadurch unvermeidlich.

Hinsichtlich der ursprünglich geplanten Standorte der Windräder 11 und 12 stelle sich jetzt heraus, dass die gesetzlichen Vorgaben zur Einhaltung der Flugplatzrunde des Segelvereins Waldbrunn nicht eingehalten wurden und planerisch versetzt werden müssen. Dadurch wiederum werde klar ersichtlich, dass die ursprünglich geplanten WKA 13 und 14, auf die angeblich so großzügig von der "Windpark Markgrafenwald GBR" verzichtet wurde, was man bei der zweiten öffentlichen Bürgerversammlung als Erfolg verkaufte, in Wahrheit nie genehmigungsfähig gewesen wären.

Nach aktuellem Stand sollen sämtliche naturschutzfachlichen Ausgleichsmaßnahmen in Zwingenberg stattfinden, das hieße: Waldbrunn hat den Schaden, doch keinerlei Vorteile. Im nachgebesserten Flächennutzungsplan fände sich unvermittelt der Satz unter 2.4: "Eine Höhenbegrenzung der Windenergieanlagen ist nicht vorgesehen." Die IHO kritisiert, dass die Bürger nicht darüber informiert werden, ob damit eine Höhenbegrenzung gänzlich unterbleiben soll oder eine Begrenzung, formell korrekt, in den Bebauungsplan einfließen würde. Es bliebe so die Unsicherheit, ob Repowering (technisch bis 240/250 m Gesamthöhe möglich?) bereits danach realisierbar wäre oder ob dafür künftig neue Bebauungspläne aufgestellt werden müssten.

Die IHO bemängelt den angeblich bürgernahen, jedoch nach Verständnis der IHO fehlenden Informationsfluss an die Bürger und dass Wesentliches verdeckt bliebe. So werde wieder einmal eine Empfehlung an den Gemeindeverwaltungsverband mit Gemeinderatsmehrheit durchgewunken - und genauso ohne substanzielle Diskussion der Umwelt- und Artenschutzbericht gleich mit. Kein Gemeinderatsmitglied habe gefragt, wie viel Altbuchenbestand in den letzten Wochen im Markgrafenwald geschlagen wurde und damit Brut- und Nahrungsumfeld seltener Fledermausarten und des streng geschützten Schwarzstorches bereits zerstört wurde. Niemand frage, ob die immensen Altbuchenabholzungen während eines laufenden WKA-Genehmigungsverfahrens überhaupt rechtens sind. Hinsichtlich des angekündigten Vertrages der Gemeinde Waldbrunn mit den Investoren würden diesbezügliche Fragen besorgter Bürger ausweichend oder gar nicht beantwortet.

Weiter wehrt die IHO sich gegen die von der Gemeinde recht einseitig befürwortende Sichtweise und den geringen Respekt für den Natur- u. Artenschutz. Denn erst die im März beginnende mehrmonatige Raumnutzungsanalyse durch einen Schwarzstorch-Experten würde ein genaues Bild erbringen, welchen Lebensraum diese Art im Planungsgebiet einnehme und demnach durch die geplante Windindustrie gefährdet sei.

Schließlich würde neben den befürchteten gesundheitlichen Auswirkungen und Schädigungen der Natur auch das einzigartige Landschaftsbild am Katzenbuckel zerstört. Wenn man die schöne Landschaft kampflos einer fraglichen Form der Energiewende opfere, müsse man sich dies später von nachfolgenden Generationen vorwerfen lassen. (www.hoher-odenwald.de)