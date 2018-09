Von Bernd Kühnle

Schwarzach. Tierisch gut ist der Wildpark Schwarzach schon immer. Seit Kurzem kann er nun aber eine neue, besondere Attraktion vorweisen. Der kleine, aber feine Tierpark beherbergt eine Auswahl von Nachtgreifen der Gattung "Uhu". Bürgermeister Mathias Haas zeichnete in seiner Ansprache zu der kleinen Eröffnungsfeier vor zahlreichen Besuchern den Weg nach, an dessen Ende nun die Volieren für die Uhus entstanden sind, die im Beisein der politischen Ehrengäste aus Bund und Land ihrer Bestimmung übergeben wurden.

In einer Feierstunde und im Rahmen des Familientags eröffnete Bürgermeister Mathias Haas (2.v.l.) zusammen mit (v.l.) MdB Alois Gerig, Fördervereinsvorsitzendem Dirk Longerich, Landrat Dr. Achim Brötel, Minister Peter Hauk und Tierpfleger Martin Pfeil in einer Feierstunde im Wildpark Schwarzach die neu errichtete Anlage zur Unterbringung von Uhus.

Nach einem Rückblick auf den 1966 unter der Ägide von Bürgermeister Alfred Reinmuth gegründeten Wildpark ließ Haas den Ausbau der Attraktion Revue passieren und beschrieb deren Funktion als einen Magneten für die Bürger und Gäste. Weiterhin war es ihm wichtig, die Arbeit der Mitglieder des 1996 gegründeten Fördervereins zu loben, der in den letzten 20 Jahren über 600.000 Euro erwirtschaftete, ehe er auf die Entstehung der neuen Volieren und ihren Besatz einging.

Da der Vogelpark Zuzenhausen Probleme bei der Unterbringung seiner Uhus hatte, wurde man schnell einig, die Tiere nach Schwarzach zu überführen. Der Zim-mereibetrieb Friedhelm Göhrig erstellte die entsprechenden Unterbringungsmöglichkeiten, die mit einer durch die Vogelgrippe verursachten Zeitverzögerung erst jetzt eingeweiht werden konnten.

Gleichzeitig wurde auch das neu gestaltete "Zwergenland" im Innenhof des Birkenhofs offiziell in Betrieb genommen. Der Vorsitzende des Fördervereins, Dirk Longerich, stellte anschließend auch im Namen seiner Mitvorsitzenden Gabi Eisner-Just in einem äußerst interessant gestalteten Vortrag die besonderen Eigenschaften der Sibirischen-, Europäischen- und Virginia-Uhus vor. Dabei beschrieb er die Jagdweise der Tiere, ging auf das außerordentliche Hörvermögen ein und zeigte sich beeindruckt von der enormen Haltekraft, die in den Krallen der Vögel steckt. So musste Tierpfleger Martin Pfeil beim Transport seinen extra starken Falknerhandschuh opfern, da eine Eule einfach nicht loslassen wollte. Auch bei der Beschreibung der Schneeeulen enthüllte er, dass Harry Potters "Hedwig" eigentlich "Hubert" heißen müsste, denn das weiße Gefieder spräche eindeutig für ein männliches Tier.

Landrat Dr. Achim Brötel ging in seiner humorgefüllten Ansprache auf den Wildpark und besonders auf Eulen ein. Er beschrieb die geheimnisumwitterten Vögel, ehe er den jährlich von 80.000 Gästen besuchten Wildpark als "einen absoluten Leuchtturm für den Tagestourismus" charakterisierte. Dieser füge sich nahtlos in die von der Gemeinde geschaffene Konzeption ein und erfreue sich mit "alla- hopp!-Anlage", Schwimmbad, Minigolfanlage und "Kraftwerk" über eine stimmige Nachbarschaft. Auch fand er lobende Worte für die Arbeit des Fördervereins, der nach seiner Gründung von Theo Haaf und Petra Förster mittlerweile auf 500 Mitglieder angewachsen ist und unter den neuen Vorsitzenden hervorragende Arbeit leiste.

Der Bundestagsabgeordnete Alois Gerig, der im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft des Bundes tätig ist, beglückwünschte die Gemeinde zu der neuen Attraktion und sagte seine Unterstützung in allen Belangen zu. Auch der Minister für Ländlichen Raum, Verbraucherschutz und Landwirtschaft in Baden-Württemberg, Peter Hauk, lobte die neue Einrichtung und beschrieb die Volieren als einen Zugang für die Bevölkerung zum Artenschutz. Auch er versicherte, für die Anliegen der Gemeinde immer ein offenes Ohr haben zu wollen.

Bürgermeister Mathias Haas vernahm es gerne, übergab nach einem Dank an alle Unterstützer die Anlage der Öffentlichkeit und eröffnete danach das neu gestaltete "Zwergenland", das den Wildpark um eine vornehmlich für Kinder gedachte, weitere Attraktion bereichert.