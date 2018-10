Nach 'Bethlehem in der Frohndbrunnengasse' zog es an Heiligabend zahlreiche große und kleine Menschen. Zwischen damals und heute bewegte sich das Krippenspiel der Evangelischen Stiftsgemeinde. Foto: Peter Lahr

Von Peter Lahr

Mosbach. Zwei sehr unterschiedliche Arten, auf den Feiertagsmodus "umzuschalten", boten sich - wie alle Jahre wieder - auch an diesem Heiligabend in Mosbach. Auf dem Marktplatz schallte aus den Mythos-Boxen der Kiss-Hit "I was made for loving you". Nur ein paar Schritte weiter versammelten sich um 14 Uhr ganz leise über 200 Menschen, darunter der Landtagsabgeordnete Georg Nelius und Bürgermeister Michael Keilbach. Zu "Weihnachten in der Frohndbrunnengasse" lud die Evangelische Stiftsgemeinde ein - und hatte sich für das beliebte Freiluft-Krippenspiel einige Neuerungen ausgedacht.

Neugestaltet war bereits der "Kaiserliche Passierschein", den fleißige Helfer den Ankommenden in die Hand drückten. Als Amtlicher Volkszähler, beauftragt vom Kaiser in Rom, stellte sich der Zensor vor (Pfarrer Victor vom Hoff). Mit einer großen Schriftrolle in der Hand verwies er auf die Bedeutung der Passierscheine: "Die sind absolut wichtig." Doch angesichts der strömenden Massen - "Sind Sie alle in Bethlehem geboren?" - entfuhr dem befehlsgewohnten Beamten schon ein "O Gott, o Gott. Da haben wir heute ja noch einiges vor."

"Legt mal einen Zahn zu. Wir müssen heute noch anfangen", rief der Beamte einem verspäteten Paar unwirsch zu. "Geduld, habt Geduld", bat Josef (Benjamin Fischer). "Oh nein, sie ist auch noch schwanger", zeigte sich der Zensor wenig angetan, angesichts Marias Zustand (Bianka Richter).

Die Herbergssuche, sie gestaltete sich für das Paar bekanntermaßen äußerst vertrackt. Und es war wieder die Mischung aus Heute und vor 2000 Jahren, die beim Freiluft-Krippenspiel faszinierte. "Ihr tischt mir doch alle Märchen auf", schickte der Pfalzgrafenstift-Wirt (Udo Fütterer) das Paar weiter. Nur oben, im zweiten Stock des imposanten Fachwerkbaus hatte sich ein Fenster aufgetan, aus dem eine Frau herabschaute. Vergebens polterte Maria an das eine oder andere Garagentor. Die letzte Hoffnung am Ende der Gasse, sie führte zu einem gutmütigen Wirt, der reichlich Lokalkolorit ins Geschehen zauberte. "Was wellt en ihr von mir? I hab euch hier noch nie g'sehe", fragte Peter Johst. Doch dann ließ er sich erweichen: "Wartet emol, i komm glei runter und zeig's eu." Das Tor zum Stall, es verschloss sich rasch wieder. Ein Windstoß trieb die Zuschauer dann hinauf auf die Weide der Hirten und ihrer drei aparten, handgebastelten Schafe. Direkt über dem Schild "Brandschutzzone" tat sich ein weiteres Fenster auf. Ein Engel (Pfarrerin Stefanie vom Hoff) verkündete sehr präsent die frohe Botschaft. Kaum war das "Fürchtet Euch nicht" verklungen, schon wunderte sich ein Hirte (Claudia Hemmerling): "Was waren des? So was hab ich noch nie erlebt." "I glaub, des war en Engel. So babbelt doch koi normaler Mensch", erwiderte der zweite Hirte (Peter Hemmerling). Mit einem "Alla hopp!" machten sich die zwei auf den Weg. Die Kinder halfen nach Kräften bei der Suche. Versuchten, durch das verschlossene Tor in den Stall zu spähen.

Doch bevor die Hirten allen Einblick gewährten, sprang der Zensor herbei: "Halt! Einhalt! Lasst mich durch! Der Kaiser will nur euer Geld, das ist noch harmlos. Aber der da drin, der will euer Herz." Doch bald schon zeigte sich auch der römische Beamte ergriffen von dem "rührenden Bild". "Da bin ich mit meinem Latein am Ende", betonte er.

Wieder als Pfarrer, beendete Victor vom Hoff das Krippenspiel mit einem Weihnachtssegen. Die Kollekte sei für die Aktion "Brot für die Welt" bestimmt. "Das Glück kommt aus dem Garten", heiße das Selbsthilfe-Projekt, das auf den Philippinen unterstützt werde.

Mit einem "Frohe Weihnachten" verabschiedeten sich die großen und kleinen Menschen. Manche überlegten, noch auf einen Sprung auf dem Marktplatz vorbeizuschauen. Bevor es dann wieder ruhig wurde in der Innenstadt.