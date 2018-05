Die Mode für Sommer 2014 ist schon eingekauft, also muss in Mosbachs Bekleidungshäusern die aktuelle Kollektion raus. Der Kunde kann sich über satte Rabatte freuen. Foto: Heiko Schattauer

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Berlin ist sexy, aber von Mosbach aus gesehen doch ein wenig "aus der Welt". Es sei denn, es ist Modewoche - dann ist Mosbach (zumindest in Teilen) mittendrin in der großen, bunten Modewelt. Holger Schwing, langjähriger Vorsitzender der Werbegemeinschaft "Mosbach Aktiv" und in der Fußgängerzone mit drei Bekleidungsgeschäften präsent, war mit Mitarbeitern in Berlin dabei. Dort hat er nicht nur reichlich Promis getroffen, sondern auch schon die Kollektionen für Sommer 2014 gesichtet. Wer im Bekleidungsgeschäft bestehen will, braucht also offenbar Weitsicht. Im Gespräch mit der RNZ erklärt Schwing unter anderem, wie die Mode von Berlin bis nach Mosbach kommt.

> Hallo Herr Schwing, wie sexy ist Berlin tatsächlich? Welche Eindrücke haben sie mitgenommen?

Berlin ist immer sexy, wir freuen uns immer auf diese Frischzellenkur. Zumal wir nicht nur auf der Modemesse unterwegs sind, sondern uns auch die Läden in der Stadt anschauen. Da kann man viel an Inspiration aufsaugen - und von der Multikulti-Metropole Berlin mit nach Mosbach nehmen.

> Auf der Messe schauen Sie nicht nur, sondern kaufen auch für Ihre Läden ein?

Man sucht sich raus, was man dann kaufen wird. Wer hat die beste Jacke, wer macht das beste Produkt, was passt nach Mosbach, was in den Laden - das sind die Fragen, die einen dabei leiten.

> Sie haben also jetzt schon die Kollektion für den Sommer 2014 eingekauft? Ist so viel Vorlauf normal? Bekommt man da kein Lagerproblem?

Der lange Vorlauf ist durchaus normal. Die Branche ist da aber - zumindest teilweise - im Umbruch. Die Lieferanten versuchen inzwischen, die Vorlaufzeiten zu verkürzen. Bei den Kollektionen für unseren "Favors"-Laden beispielsweise geht das auch schon etwas schneller. Und zum Lagerproblem: Um das zu vermeiden, gibt es Schlussverkäufe wie die, die wir auch in Mosbach gerade erleben.

> Sind die Abläufe bei Ihren Kollegen aus den anderen Bekleidungsgeschäften in Mosbach denn ähnlich?

Zu 80 Prozent sind das in etwa die gleichen Abläufe. Also auch die Kollegen ordern bereits jetzt die Kollektionen für Sommer 2014, auch sie müssen per Schlussverkauf Platz schaffen.

> Zalando, Limango, Amazon und Co. boomen: Wie stark spürt man als Einzelhändler in Mosbach die Internet-Shopping-Plattformen?

Wir machen glücklicherweise noch kein Minus, also kann ich gar nicht genau sagen, wie das spürbar ist. Wir sind ja auch im Internet, wir informieren über uns und unser Angebot. Dann wissen die Kunden, was sie vor Ort im Laden finden. Die meisten wollen die Kleidung schon noch fühlen, spüren, riechen. Solange man als Einzelhändler solide Arbeit macht, sollte es auch weiterhin funktionieren. Allerdings ist das schon ein ungleicher Wettbewerb. Fakt ist nämlich, dass Zalando und Co. seit Jahren Riesenverluste machen. Von irgendwelchen Investoren mit festem Glauben ans Internetshopping aber immer wieder finanziell aufgepumpt werden. Wenn wir in Mosbach so schlecht wirtschaften würden, hätten wir schon lange zusperren müssen.

> Traditionsmarken wie Adidas und Deuter haben angekündigt, künftig nur noch über Fachhändler mit qualifiziertem Personal - und eben nicht mehr über das Internet - verkaufen zu wollen. Ist das der richtige Weg?

Absolut. Wir haben auch einen Lieferanten, der seine Kleidung inzwischen nicht mehr übers Internet vertreibt. Ich kann das nur unterstützen.

> Am Gartenweg entsteht aktuell das neue Quartier, in das "H&M", Rewe und "Müller" als Ankermieter einziehen werden. Sind das die Magneten, die man sich zur Erhaltung/Steigerung der Attraktivität von Mosbach als Einkaufsstandort gewünscht hat?

Sagen wir es mal so: Es sind die großflächigen Angebote, die gemäß des Cima-Gutachtens in Mosbach noch gebraucht werden. Meiner Meinung nach wäre aber ein Mix mit ein, zwei zusätzlichen Geschäften vielleicht noch sinnvoller gewesen.

> Aktuell ist vom neuen Quartier freilich noch nichts zu sehen. Außer einer großen Baustelle. Spürt man in der Innenstadt die fehlenden Parkplätze vom Gartenweg schon?

Interessanterweise noch nicht so sehr. Die Kunden finden im Moment ihre Wege in die Innenstadt. Die Entwicklung in Mosbach deckt sich mit der in der Branche - wenngleich die nicht wirklich positiv ist. Ab und an steht aber schon mal ein Kunde im Laden, der sich beschwert. Aber wenigstens sieht man an der Baustelle, dass es vorangeht - und das ist gut so!

> Sie sind ja nun ihrer Zeit voraus. Lassen Sie uns doch ein bisschen teilhaben. Wie sieht die Sommermode 2014 aus?

Ich beschränke mich mal auf die Männer: Da werden sportive Looks bestimmend sein. Schlanke Silhouetten im Anzug prägen weiterhin das Bild. Und zur schlanken Baumwoll-Chino darf's dann auch mal wieder eine Jeansjacke sein.