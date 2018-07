Von Stephanie Kern

Mosbach. Kai-Markus Müller ist Gründer und Geschäftsführer der Forschungsagentur "The Neuro Marketing Labs". Am 6. November spricht er im "fideljo" in Mosbach bei der Veranstaltung "Mit Köpfchen bei der Arbeit - Impulse aus der modernen Hirnforschung" der Reihe "Denkanstöße". Titel des Vortrags: "Wie Kaufentscheidungen im Gehirn entstehen". Der Diplom-Psychologe und promovierte Neurowissenschaftler setzt physiologische Methoden und Hirnscans für die Preis-, Produkt- und Werbeforschung ein. Im Interview mit der RNZ gibt er einen Ausblick auf seinen Vortrag und erklärt, warum Hirnscans genauer sind als Fragebögen.

Was macht die Hirnforschung für Unternehmen so interessant?

Im Konsumgüterbereich sind rund 80 Prozent aller Produkte bereits nach einem Jahr wieder aus den Regalen verschwunden. Das bedeutet, dass es ein Problem bei den Unternehmen gibt, zu verstehen, was die Menschen wollen, welche Preise sie zu zahlen bereit sind, wie man sie ansprechen muss. Wir haben festgestellt, dass man mit der Hirnforschung bessere Vorhersagen treffen kann als mit Fragebögen. Deshalb kann man die Hirnforschung auch als Marktforschungstool einsetzen.

Und warum bleibt man nicht bei der althergebrachten Methode, Fragebögen an die Kunden zu verteilen?

Der klassische Weg, nämlich Leute zu befragen, geht davon aus, dass sie alles sagen, was sie wissen, dass sie bewusst die Fragen verarbeiten. Das ist allerdings eine falsche Annahme. Es gibt immer den ein oder anderen Grund - zum Beispiel bei der Zahlungsbereitschaft - eine "falsche" Antwort zu geben. Von daher gesehen sind Streuverluste und Verzerrungen möglich.

Die Veranstaltungsreihe "Denkanstöße" wurde von Angelika Gaßmann (Personalentwicklung) und Hanna Bender (Studio für Ernährungsberatung) ins Leben gerufen. Mit dieser Reihe sollen Menschen und Unternehmen in der Region angesprochen und Möglichkeit zum Austausch und Vernetzung geboten werden. Inhaltlicher Dreh- und Angelpunkt ist dabei das Thema Personal. Am 6. November geht es weiter mit der Reihe Denkanstöße und dem Thema "Mit Köpfchen bei der Arbeit - Erkenntnisse der modernen Hirnforschung" (14 bis 18 Uhr im "fideljo"). Anmelden kann man sich noch bis 30. Oktober per E-Mail an: anmeldung@denkanstoesse-mosbach.de. "Hirnforschung kann nicht nur im Marketing Impulse setzen, sondern auch in Fragen der Motivation und Wertschätzung von Mitarbeitern, beim Thema ,Lernen und Führen' neue Zugänge aufzeigen", sind sich die Unternehmerinnen sicher.

Und was können angehende Unternehmer aus der Hirnforschung für ihr Start-Up lernen?

Auch wenn man sich keinen Hirnscan leisten kann, sind allgemeine Erkenntnisse aus der Neuroökonomie, die vielleicht nicht so bekannt sind, für angehende Unternehmer interessant. Es geht darum, wie Menschen zum Beispiel auf Preise reagieren oder was im Marketing wichtig ist. Wir haben aber auch schon ein Start-Up-Unternehmen beraten, das mit einer neuen Wäschemarke an den Markt gehen wollte.

"Wie Kunden über Preise denken", lautet der Titel Ihres Buches: Wie denken Sie denn darüber?

Wissenschaftlich gesprochen ist für die Preisfindung die kohärente Arbitrarität maßgeblich. Das bedeutet erstens, Preise müssen stimmig (=kohärent) sein. Wenn eine Tasse Kaffee zwei Euro kostet, können zwei Tassen Kaffee nicht sechs Euro kosten. Und es bedeutet auch, dass Preise letztendlich willkürlich sind. Verbraucher können sich ja keine wirkliche Vorstellung von den Kosten machen, und auch nicht davon, was schließlich in einen Preis einfließt. Und Verbraucher nehmen Preise relativ, das heißt im Kontrast zu anderen Produkten und deren Preis, wahr.

Und wie kann man den optimalen Preis für ein Produkt finden?

Grundsätzlich können Sie für jedes Produkt jeden Preis ansetzen. Da fließt aber auch mit ein, was die Herstellung kostet, was die Leute bezahlen können. Eine absolut notwendige Bedingung, um den optimalen Preis für ein Produkt zu finden, ist allerdings, die Zahlungsbereitschaft zu kennen. Die Verzerrung bei Befragungen ist groß. Wir haben ein Hirnsignal identifiziert, das anzeigt, ob Dinge zusammenpassen - oder eben nicht. Und so ähnlich funktioniert das auch im Bereich Zahlungsbereitschaft. Eine Tasse Kaffee und zehn Euro passen dann eben nicht zusammen, eine Tasse Kaffee und 2,50 Euro schon. Dieses Verfahren wurde vor Kurzem auch evaluiert.

Wie schauen Sie den Menschen denn ins Gehirn? Wie läuft das technisch ab?

Wir können dafür zwei Techniken einsetzen. Erstens gibt es die Möglichkeit mittels eines EEG - dafür bekommen die Testpersonen eine Art Badekappe mit 64-Aktiv-Elektroden aufgesetzt - elektrische Felder des Hirns zu erfassen. Die andere Option ist eine Kernspintomografie, bei der die Probanden mittels eines Spiegels Bilder, Logos, Werbefilme oder anderes gezeigt bekommen. Auch dabei wird die Reaktion der Probanden gemessen. Wenn man ein sauberes Ergebnis möchte, ist es wichtig, kontrolliert zu arbeiten. Das bedeutet in unserem Fall, im Labor zu forschen, ohne weitere Ablenkung, um eventuelle Veränderungen einer Ursache zuschreiben zu können. Außerdem treffen wir immer relative Aussagen, also dieser Preis ist besser als jener.

Können Sie auch einen Ausblick auf Ihren Vortrag in Mosbach geben?

Ich gebe Einblicke in die Hirnforschung, aber auch viele praktische Beispiele und versuche, Fragen nach Preiskonstellationen, nach dem Sinn von Marken, aber auch danach, in welche Richtung man Konsumenten beeinflussen kann, zu beantworten. Alles, was ich mitbringe, basiert auf wissenschaftlichen Experimenten, das steht im Mittelpunkt.