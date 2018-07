Patrick Bach mit Grundschulkindern im Seniorenpark "Schöne Aussicht" in Neunkirchen. Foto: Heiko Schattauer

Von Stephanie Kern

Neckarelz/Bargen. Erst vor drei Tagen haben sie es selbst erfahren. Nun rühren sie schon kräftig die Werbetrommel. Patrick Bach und seine Kollegin Dorothea Straub vom Auguste-Pattberg-Gymnasium Neckarelz sind beim Wettbewerb des Klassik Radios unter dem Titel "Wer macht Musik zum Lieblingsfach?" unter den besten 36 Schulen bzw. Musiklehrern. Nun heißt es abstimmen.

Ab jetzt liegt die Entscheidung nicht mehr bei Klassik Radio, sondern allein bei Schülern, Eltern, Radiohörern und Interessierten, wer Deutschlands beliebteste Musiklehrerin oder beliebtester Musiklehrer wird. Die Internetabstimmung geht noch bis Sonntag, 18. Juni, 24 Uhr. Die Lehrerin bzw. der Lehrer mit den meisten Stimmen gewinnt den Hauptpreis für die entsprechende Schule. Um abzustimmen, ist aus Sicherheitsgründen eine vorherige Eingabe der E-Mail-Adresse nötig. Danach erhalten Teilnehmer eine Bestätigungs-E-Mail. Erst wenn sie auf den Link in der Mail geklickt haben, können sie eine Stimme für ihren Favoriten abgeben. Während der gesamten Voting-Phase kann jeder, der abstimmen möchte, pro Kandidat nur eine Stimme abgeben.

Das Stichwort Stimme passt perfekt auf Patrick Bach, denn er ist Gesangs- und Musiklehrer. Die mitnominierte Dorothea Straub ist vor allem für die Bläser-Angebote der Schule zuständig. "Frau Straub versteht es wie keine zweite, die Schüler fürs Fach Musik und die von ihr geleiteten Bläser-Projekte zu begeistern. Sie kann gut motivieren und geht mit gutem Beispiel und viel guter Laune voran", heißt es auf der Abstimmungsseite des Klassik Radios. Und über Patrick Bach heißt es: "Wenn ein gemischter Chor an einem Gymnasium fast 100 Stimmen zählt, ist das schon eine Aussage, oder?"

Auf den Titel "Beliebtester Musiklehrer" kommt es den beiden Musiklehrern im übrigen gar nicht so sehr an - über den Hauptgewinn würden sie sich aber sehr freuen. "Das E-Piano könnten wir für unsere Arbeit an der Schule schon sehr gut gebrauchen", sagt Bach. Und es sei natürlich auch ein besonderer Anreiz, dieses Ziel als Schulgemeinschaft zu erreichen.

"Für uns ist es wirklich eine Berufung und kein Beruf", antwortet Patrick Bach auf die Frage, was ihn und Dorothea Straub zu den beliebtesten Musiklehrern macht. "Wir bemühen uns, möglichst viele Schüler mitzunehmen und für die Musik zu begeistern. Wir grenzen niemanden aus, und jeder bekommt die Chance, mitzumachen", erzählt Bach. Er selbst fand die Liebe zur Musik übrigens nicht im Musikunterricht, aber trotzdem während der Schulzeit - im Chor. "Für mich war tatsächlich eine Arbeitsgemeinschaft mitentscheidend für meinen beruflichen Lebensweg", so Bach.

130 Stimmen hatte das Auguste-Pattberg-Gymnasium am gestrigen Freitag für seine beiden Musiklehrer - Luft nach oben besteht also noch. "Wenn man nominiert ist, will man natürlich auch gewinnen", erklärt Bach, der nun auf die Schüler, Eltern, Freunde und Bekannte hofft. Sie alle können ihre Stimme nun auch ganz unmusikalisch für die beiden Musiklehrer einsetzen ...

Info: Abstimmen kann man unter: http://www.klassikradio.de/musiklehrer-voting