Von Ursula Brinkmann

Mosbach. Das Thema geht über manche Grenze hinaus. Nicht nur war die Junisitzung des Mosbacher Gemeinderats in die Alte Mälzerei verlegt worden, um vielen Bürgern die Teilnahme zu ermöglichen. Auch der zeitliche Rahmen fiel aus demselben. Knappe vier Stunden tagten die Räte, drei davon gingen auf das Konto "Konversion Neckartalkaserne". Eigentlich, so sah's die Tagesordnung vor, sollte der Rat zunächst über die weitere Bürgerbeteiligung abstimmen, doch dann - auf Wunsch aus den Reihen des Gemeinderates - begann man damit, dass zur möglichen Nutzung des Areals referiert wurde (siehe oben stehenden Bericht).

Anders als üblich war außerdem ein Tagesordnungspunkt nach vorn gezogen worden, der normalerweise am Ende einer Sitzung steht: Fragestunde der Einwohner. Diese waren tatsächlich in größerer Zahl erschienen; rund 50 Besucher verfolgten Darstellung und Debatte aus den Reihen und von den Rängen der Mälzerei. Dass ihr Interesse vor allem der Konversionsfläche galt, lag in der Natur der Sache. Die Verwaltung hatte dem Gemeinderat zwei Beschlussvorschläge hinsichtlich der Bürgerbeteiligung gemacht: entweder im Rahmen der Bauleitplanung oder in Form eines Bürgerrates, wie ihn die Kommunalentwicklungsgesellschaft (KE) vorgeschlagen hatte. Letzteres wurde von KE-Planer Bertram Roth nochmals erläutert.

Oberbürgermeister Michael Jann sieht in diesen Weg die Chance zur Objektivierung und bekannte, nachdem er mitgeteilt hatte, dass der Technische Ausschuss einen solchen Rat empfohlen habe: "Ich persönlich bin für den Bürgerrat." Jann hält dieses (für Mosbach neue) Instrument für geeignet, Bürgerbeteiligung auch künftig zu managen. "Am Beispiel Kaserne können wir's exemplarisch durchexerzieren." Jedoch sei, was der Bürgerrat empfehle, nicht bindend für den Gemeinderat.

Dr. Gunther Leibfried und Franz Otto Kipphan griffen Janns Hinweis auf. Beide Volksvertreter unterstrichen ihren Daseinsanspruch, bzw. den des Gemeinderates. "Brauchen wir jetzt für alle Entscheidungen einen Bürgerrat?", fragte CDU-Mann Kipphan. Der Rat habe sich bereits lange und ausreichend mit dem Thema befasst, tue dies generell, argumentierte Dr. Leibfried (Freie Wähler). Es bedürfe keines weiteren Gremiums. Das sahen Kolleginnen und Kollegen anders. Für Elisabeth Laade (Alternative Liste) kann ein Prozedere mit offenem Bürgerrat ein bereichernder Lernprozess für den Gemeinderat sein, denn der repräsentiere nicht wirklich die Bevölkerung. Protestierendes Raunen im Saal.

Georg Nelius sprach sich für die "bestmögliche Bürgerbeteiligung" aus; für den SPD-Fraktionssprecher bedeutet das, dass ein Vertreter des Bürgerforums Kaserne (BüKa) im Bürgerrat einen Sitz haben sollte. Dem widersprach der OB: "Das wäre nicht im Sinne eines neutralen Bürgerrates." Als "förderlich" für die Arbeit des Gremiums erachtete Parteikollege Hans-Peter Senk (SPD) eine solche "komprimierte" Bürgermeinung. Für Dr. Dieter Schwarz (Freie Wähler) heißt Bürgerbeteiligung, "Betroffenheit zu teilen". Aber: "Der Gemeinderat kann sich nicht nur die Betroffenheit der Hardhöfer Bürger zu eigen machen."

Als BüKa-Mitlgied ergriff Volker Dinkel als Erster in der Frage(halbe)stunde das Wort und plädierte für eine Einbeziehung seines Forums. "Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren", fasste er die voran gegangenen Unternehmenskonzepte zusammen, "dass das alles schon ziemlich eng ist." Gemeint war der Nutzungszuschnitt auf 80 Prozent Müll und 20 Prozent Hundestaffeln. Seinem Renaturierungswunsch fügte er die billigere Vorschlagsvariante "Wüstung" hinzu. G. Ischir bezweifelte, dass man sich noch im "Vorfeld jeglicher Entscheidung" (Jann) befinde. Auch Christine Denz, ehemalige AL-Rätin, schien "alles schon klar zu sein - pro Inast." Ihr Appell an den Gemeinderat: "Nehmen Sie den Bürgerrat sehr, sehr ernst."

Da war er quasi schon auf den Weg gebracht, denn der Stadtrat votierte mit 23 Stimmen (acht Gegenstimmen, eine Enthaltung) für ein weiteres Vorgehen mit einem Bürgerrat.