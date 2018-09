Wer eine Weitergabe seiner ungeschützten Daten (also Name und Adresse) unterbinden will, kann mithilfe eines Musterbriefs Widerspruch einlegen. Foto: Heiko Schattauer

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Noch nicht einmal eine Minute hat es gedauert, bis das umstrittene neue Meldegesetz dieser Tage durch den Bundestag "gewunken" wurde. Die Diskussion darüber wird bedeutend länger dauern, der Schnellschuss vor weitgehend leeren Rängen geht ganz offensichtlich nach hinten los. Während die Bundestagsabgeordneten sich aktuell fragen lassen müssen, warum sie lieber die Fußball-EM verfolgten, anstatt selbst abzustimmen, laufen Verbraucherschützer gegen das neue Meldegesetz Sturm. Sie fürchten eine weitere "Aufweichung des Rechts der Bürger an den eigenen Daten", sollte die Gesetzesänderung tatsächlich in Kraft treten. "Der Staat würde zum Adressenhändler", ist man sich bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg sicher.

In der Meldebehörde der Stadt Mosbach verfolgt man die aktuelle Diskussion eher gelassen. Eine rechtliche Weisung bezüglich einer Gesetzesänderung liege nicht vor, heißt es auf Nachfrage der Rhein-Neckar-Zeitung. Folglich ändere sich in Sachen Datenweitergabe erst einmal gar nichts, erklärt der Leiter der Meldebehörde Martin Kautzmann. Gestattet sei eine "einfache Meldeauskunft", also die Weitergabe von Name und Anschrift der Einwohner gegen eine Gebühr. Die richtet sich nach der Verwaltungsgebührensatzung der Stadt - und beträgt für Unternehmen und Einzelpersonen fünf Euro pro Name/Adresse. "Die Anfragen halten sich da sehr in Grenzen", berichtet Kautzmann, vereinzelt würden Adressen etwa für die Organisation von Klassentreffen gesucht. Gewerbliche Gruppenauskünfte habe es laut Behördenleiter "in den letzten 20 Jahren nicht eine gegeben". Zumal nicht geschützte Daten - Name und Adresse - auch in Nachschlagewerken wie dem Telefonbuch zu finden seien. Banken kämen derweil über ein gesondertes Meldeportal (unter Zuständigkeit des Innenministeriums) gegen Gebühr an Adressen. Weiterführende Daten (wie das Geburtsdatum) habe man noch nie übermittelt und werde man auch künftig nicht weitergeben. "Da würden sich die Kommunen gegen wehren", sagt Martin Kautzmann in Bezug auf den Datenschutz.

Regelmäßig weitergegeben werden Adressen freilich im Vorfeld von Wahlen. Gegen eine sogenannte Rahmengebühr können Parteien oder Wählergruppen "Gruppenauskünfte" anfragen, zum Zwecke der Information bzw. Wahlwerbung. Die meisten Anfragen beziehen sich dabei - fraktionsübergreifend - auf die Erst- und Jungwähler. Im Stadtgebiet von Mosbach kämen da in der Regel rund 2 000 Adressen zusammen. Je nach Aufwand werden dafür Gebühren in Höhe von "15 bis 2 500 Euro" erhoben, konkretisiert Kautzmann.

Als Reaktion auf die aktuelle Diskussion um die mögliche Änderung des Meldegesetzes verzeichnet man in der Mosbacher Meldebehörde indes einen vermehrten Eingang von Widersprüchen. Mit Musterbriefen, die auch die Verbraucherzentrale im Internet zum Herunterladen anbietet, kann man eine Auskunftserteilung bzw. Adressweitergabe durch die jeweilige Meldebehörde untersagen. "Das wurde bisher kaum in Anspruch genommen", sagt Martin Kautzmann, der gleichzeitig betont, dass es jedem Bürger freistehe, einer Datenweitergabe zu widersprechen. Ein solcher Widerspruch behalte dann auch bis auf Widerruf Gültigkeit.

Bei der Verbraucherzentrale fragt man sich allerdings, "warum das so rum laufen muss". Bürgerfreundlicher wäre es nach Ansicht der Verbraucherschützer, wenn man einer Datenweitergabe zustimmen statt ihr widersprechen müsste. Das sei in der ursprünglichen Fassung des neuen Gesetzes auch so vorgesehen gewesen, dann aber wieder geändert worden. Auch ein "Schlupfloch" in der geplanten Neuregelung stört die Verbraucherschützer: So soll künftig ein Abgleich mit Bestandsdaten auch im Falle eines Widerspruchs möglich sein, erklärt VZ-Pressesprecher Niklaas Haskamp. Wenn jemand eine "Auskunftssperre" (etwa zum Schutz vor Verfolgung) erteilt habe, gelte diese Regelung natürlich nicht, ergänzt Martin Kautzmann. Die Diskussion um die geplante Änderung des Meldegesetzes wird ohnehin weiter gehen - Inhalt und Ausgang offen. Sicher dürfte immerhin sein, dass bei einer neuerlichen Abstimmung mehr Abgeordnete zugegen sein werden.

Info: Weitere Informationen zum Thema bietet die Verbraucherzentrale unter www.vz-bw.de/meldegesetz