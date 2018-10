Die Schülerzahlen in Baden-Württemberg gehen zurück, darauf will die Landesregierung nun mit der regionalen Schulentwicklung reagieren. Die sieht vor, Standorte zu schließen, wenn die vorgeschriebene Mindestgröße in der Eingangsklasse in zwei aufeinanderfolgenden Jahren nicht erreicht wird. Foto: dpa

Von S. Kern und T. Radan

Neckar-Odenwald-Kreis. "Der demografische Wandel hat nicht erst 2011 begonnen", so klar brachte der SPD-Landtagsabgeordnete Georg Nelius gestern auf den Punkt, warum Baden-Württemberg die viel diskutierte regionale Schulentwicklung brauche. Kultusminister Andreas Stoch hatte das Thema am Mittwoch in seiner Regierungserklärung aufs Tapet gebracht.

Der Minister erklärte, für weiterführende Schulen werde eine stabile Zweizügigkeit mit einer Mindestschüleranzahl angestrebt. In den Eingangsklassen soll es dabei langfristig mindestens 40 Schüler geben. Bei den allgemeinbildenden Gymnasien sollen es bei Neugründungen mindestens 60 Schüler sein. Für bereits bestehende Schulen gilt dabei weiterhin die Zahl 16: Diese Anzahl an Schülerinnen und Schülern werde benötigt, um an weiterführenden Schulen neue Eingangsklassen bilden zu können. "Wenn Schulträger weiterhin stabile Schülerzahlen haben, brauchen sie sich um den Bestand keine Sorgen machen", erklärte Nelius.

Genau die treiben aber einen Teil der Schulleiter der Haupt- und Werkrealschulen im Kreis um. Die Gründe sind bekannt: die Schülerzahlen sinken, neue Angebote wie die Gemeinschaftsschule oder auch der Wegfall der verbindlichen Grundschulempfehlung spitzen die Situation für Haupt- und Werkrealschulen zusätzlich zu. "Wir hatten die Schülerzahlen schon immer zusammen, aber durch die Gemeinschaftsschule gibt es auch Eltern, die abwandern und schauen, ob das für ihre Kinder besser ist", berichtet Gesine Six, Schulleiterin der Schefflenztalschule. Im aktuellen Schuljahr gibt es 52 Fünftklässler an der Drei-Standort-Schule in Schefflenz, Billigheim und Seckach. Für das kommende Jahr rechnet Six allerdings nur noch mit 23 Fünfklässlern.

Über die Pläne Stochs zeigt sich Gesine Six entsetzt. "Das bringt Unruhe und Verunsicherung", ist sich die Schulleiterin sicher. Und diese Verunsicherung komme für den Zusammenschluss der drei Hauptschulen aus dem Schefflenztal gerade zur falschen Zeit: "Ich hatte den Eindruck, dass obwohl es anfangs große Widerstände gab, sich die Wogen inzwischen geglättet haben", sagt Six. Von den Landtagsabgeordneten im Kreis erhofft sie sich Gespräche "von Schulstandort zu Schulstandort". Die Bedingungen seien überall anders, doch eines gelte es zu beachten: "Wir haben doch auch Schüler, die uns brauchen!"

Einen "Kahlschlag" soll es laut dem Minister allerdings nicht geben. Ziel der regionalen Schulentwicklung sei, dass alle Schülerinnen und Schüler in zumutbarer Erreichbarkeit von ihrem Wohnort den von ihnen angestrebten Schulabschluss erlangen können. Ausgenommen von dem Vorhaben sind Grund-, Berufs- und Sonderschulen. Den Befürchtungen setzt Nelius auch folgendes entgegen: "Durch die Abschaffung der Grundschulempfehlung hat sich das Übergangsverhalten nicht groß geändert. Ich meine, dass die Eltern verantwortungsvoll mit dieser neuen Möglichkeit umgehen."

Hans-Eberhard Müller, geschäftsführender Schulleiter der Buchener Schulen und Rektor der Baulandschule Hettingen, geht mit den Plänen des Kultusministeriums relativ gelassen um: "Es wird noch verhandelt, und selbst wenn es zur Neuregelung kommen sollte, hängt die Umsetzung vom Schulträger ab. So lange dieser grünes Licht gibt, geht es mit den betroffenen Schulen weiter."

Wenn es tatsächlich zur Umsetzung der umstrittenen Mindestschüleranzahl kommen sollte, wären Buchener Schulen durchaus von der Thematik betroffen: "In der Baulandschule Hettingen besuchen derzeit 15 Schüler die fünfte Klasse, in der Karl-Trunzer-Schule Buchen sind es 32. In der Hauptschule Hainstadt gibt es keine fünfte Klasse", erläutert Müller.

Schulleiter Walter Herkert von der Grund- und Hauptschule Mudau zeigt sich ebenfalls besorgt: "Für unsere Schule wäre die Umsetzung schlecht. Wir hoffen, dass dann auch einzügige Einstiegsklassen möglich sein werden." Aktuell besuchen elf Schüler die fünfte Klasse der Mudauer Grund- und Hauptschule. Von der 16 ist man auch hier etwas entfernt.