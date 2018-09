Mosbach. (stk) Die Polizeireform sorgte in diesem Jahr schon für die ein oder andere Schlagzeile. Nachdem Ende März die neuen Standorte der regionalen Polizeipräsidien bekannt gegeben wurden, gab es nun am Dienstag eine Mitteilung zur Zukunft der Verkehrspolizeidirektionen: Für die Region Heilbronn, Mosbach, Künzelsau und Tauberbischofsheim wird es künftig eine Verkehrspolizeidirektion in Weinsberg geben.

"Die Verkehrssicherheit ist und bleibt eine Kernaufgabe der Polizei. In der Fläche und auf Bundesautobahnen werden die spezialisierten verkehrspolizeilichen Aufgaben zukünftig unter dem Dach der Verkehrspolizeidirektionen wahrgenommen", sagte Innenminister Reinhold Gall (SPD) dazu in Stuttgart.

Die Opposition kritisierte die Entscheidung. Der innenpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Thomas Blenke, sagte: "Das Innenministerium hat mit den heute veröffentlichten Standortentscheidungen erneut gezeigt, dass durch die Polizeireform die Bürgernähe unter die Räder kommt."

Über Auswirkungen für die Arbeit vor Ort in Mosbach kann Martin Simon, kommissarischer Leiter der Polizeidirektion Mosbach, noch nichts genaues sagen. "Jetzt ist erst mal der Sitz der Führungsebene definiert", erklärte er auf Nachfrage der Rhein-Neckar-Zeitung. Mit der Entscheidung, wo die Verkehrspolizeidirektion sitzt, sei noch nicht entschieden, ob die Verkehrsüberwachungskräfte (also die Beamten) nicht doch dezentral untergebracht seien, sagte Simon weiter. Fakt sei, dass man hier in Mosbach derzeit keinen Verkehrsunfalldienst habe. Die Reviere übernähmen die Unfallaufnahmen. Das soll künftig ein zentraler Dienst machen, der an die Verkehrspolizeidirektion angebunden ist.

Der Landtagsabgeordnete Georg Nelius (SPD) begrüßte die Aufgabenverteilung, nach der der Unfalldienst in den Verkehrspolizeidirektionen schwerere Unfälle bearbeite und die allgemeine Verkehrsüberwachung sich weiterhin auf die örtliche Sachkompetenz in den Polizeirevieren stütze.

Die Spezialisten der Verkehrsdirektionen können für die Verkehrsunfallaufnahme einschließlich Unfallfluchtermittlungen, Verkehrsüberwachung und Verkehrserziehung zielgerichtet bei den Präsidien eingesetzt werden. Der Streifendienst der Reviere werde mit der Reform durch den neuen Verkehrsunfalldienst von bisher umfangreichen Ermittlungs- und Schreibarbeiten entlastet und könne seinen eigentlichen Aufgaben besser nachkommen - so lautet zumindest der Plan von Innenminister Reinhold Gall.

An einen Abzug der betroffenen Kräfte aus Mosbach glaubt indessen Martin Simon nicht: "Ich gehe davon aus, dass auch später noch Verkehrspolizisten hier sein werden."

Die operative Umsetzung der Reform ist für die Jahre 2013 und 2014 geplant.