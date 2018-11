Mosbach/Neckarzimmern. (stm/schat) Die Soldaten haben sie vor Jahren schon verlassen, über ihre Zukunft wurde bereits viel spekuliert und auch diskutiert. "Was wird aus der Neckartalkaserne?" lautete denn auch das Thema eines Wochenendseminars, zu dem sich ein "Bürgerrat" aus 19 Bürgerinnen und Bürgern im November des gerade abgelaufenen Jahres getroffen hatte. Die Teilnehmer, die per Zufallsstichprobe ausgewählt worden waren, haben sich zwei Tage lang intensiv mit der Frage befasst, was aus den Flächen/Gebäuden der Neckartalkaserne werden soll und wie eine zivile Umnutzung aussehen könnte. Im Frühjahr 2013 hatte es bereits zwei "Bürgermitwirkungen" zum Thema gegeben, die in Mosbach und Neckarzimmern jeweils auf großes Interesse gestoßen waren.

Weil die Ergebnisse des Bürgerrats von Interesse für alle Mosbacher und Neckarzimmerner sind, werden sie in einem öffentlichen "Bürger-Café" vorgestellt. Dieses findet am 31. Januar von 18 bis ca. 21.30 Uhr in der Alten Mälzerei statt. An diesem Abend stellt zunächst der Bürgerrat seine Ideen und Vorstellungen für die Neckartalkaserne vor. Anschließend können die Besucher Fragen an den Bürgerrat stellen. Im Anschluss werden sie um ihre Meinung zur Zukunft der Neckartalkaserne gebeten.

"Bürger-Café" heißt die Veranstaltung, weil sie nach der in den USA entwickelten Methode "World Café" aufgebaut ist. Jeweils vier bis sechs Personen nehmen an einem Tisch Platz. In mehreren Runden erhalten die Teilnehmer jeweils eine Frage, die sie in der Tischrunde beantworten sollen. Die Gedanken werden ausgetauscht und das gemeinsame Ergebnis auf den Papiertischdecken notiert. Nach jeder Diskussionsrunde wechselt die Tischbesetzung, so dass immer neue Teilnehmer miteinander ins Gespräch kommen. Getränke und ein kleiner Imbiss sollen zusätzlich für eine gute Atmosphäre sorgen. Die Teilnehmerzahl im Bürger-Café ist nach oben offen. Für die Vorbereitung ist es aber wichtig zu wissen, wie viele Bürger teilnehmen. Die Stadtverwaltung bittet daher um Anmeldung bis 24. Januar per E-Mail an julia.schulz@mosbach.de oder per Telefon unter 06261/82214.

Der letzte Baustein im Beteiligungsverlauf wird dann die sogenannte "Resonanzgruppe" sein. Sie wird die Ergebnisse aus Bürgerrat und Bürgercafé aus fachlicher und kommunalpolitischer Sicht auf ihre Umsetzbarkeit prüfen. Der Resonanzgruppe gehören Vertreter aus dem Gemeinderat und Fachleute aus der Stadtverwaltung an. Selbstverständlich erfahren die Teilnehmer von Bürgerrat und Bürger-Café, was aus ihren Vorschlägen geworden ist und welche kommunalpolitischen Entscheidungen im Gemeinderat daraus folgen sollen.