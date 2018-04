Mosbach. (jbl) "Ein Stern, der deinen Namen trägt" schallt es aus den Lautsprechern des grünen Wagens am Bleichwiesenparkplatz, während die Teilnehmer der Mosbacher Skate-Night mit gemischten Gefühlen auf den Start warten. Die Veranstalter vom Ski-Club Mosbach zählen unterdessen noch einmal durch. "Wer keinen Helm hat, gehört nicht zur Gruppe", stellt Thomas März klar; er und sein Team rufen zur letzten Streckenbesprechung, verteilen orangefarbene Warnwesten an die Mitfahrenden vom Absperrteam. Niemand soll schließlich auf der Strecke bleiben. Keinen Renncharakter soll die Skate-Night auf Inlinern haben, doch die Anspannung gleicht ein wenig der vor einem Wettkampf.

Dann setzt sich der Tross in Bewegung, gefahren wird im laufenden Verkehr. Ein Wagen der Polizei fährt mit Blaulicht voraus, dahinter der erwähnte Wagen (ein "Pick-Up") des zweiten Vorsitzenden Georg Peres mitsamt Musikanlage. Und dann folgt das Fahrerfeld, ein bunt gemischter, aber immer noch "überschaubarer Haufen". Die Kinder und Jugendlichen des Skiclub-Rennteams sind "natürlich" mit dabei, aber auch Teilnehmer im reiferen Alter. Die Spanne ist groß. Inline-Skaten ist mittlerweile zum Breitensport geworden.

Von der Bleichstraße aus geht es durch den "Hammer" in Richtung Güterhallenweg. Das Fahrerfeld ist schon ein wenig auseinandergezogen, die sanfte Steigung am Güterbahnhof fordert die Fahrer bei den sommerlichen Temperaturen. Doch bei Musik und Gesellschaft läuft's leichter. Jetzt wird es knifflig, die erste kleine Bergab-Strecke folgt. "Schneller!" hört man die Skater hinter dem Führungsfahrzeug rufen, doch es geht gesittet weiter, schließlich muss man sich dem Verkehr anpassen. Vorbei an den verblüfften Gesichtern der Gäste im Außenbereich der Pizzeria "Capri" bewegt sich der Skater-Tross über die Steige in Richtung Stelzenbrücke und über den Hohlweg zum Hornbachkreisel. Zwei kleinere Stürze hat man zu verzeichnen, die begleitenden Rot-Kreuz-Helfer sind sofort zur Stelle. Wer nicht mehr mitkommt, wird vom "Besenfahrzeug" aufgelesen. Alles ist gut organisiert.

Lässt jetzt die Kondition bei den Jüngsten nach? Einige lassen sich ein bisschen ziehen, die Möglichkeit haben sie beim normalen Mittwochstraining nicht. Der Endspurt folgt, am Kaufland vorbei, die gesamte Pfalzgraf-Otto-Straße entlang, geht es zum Zieleinlauf auf den Marktplatz.

Eine gute Stunde war man unterwegs, vor allem die etwas Untrainierteren sind sichtbar froh, die Strecke bewältigt zu haben. Bei Bratwurst vom Rost und einem kühlen Getränk tauscht man sich über das eben Erlebte aus. Am Ende ist alles rund gelaufen, die Zusammenarbeit von Stadt, Polizei, Feuerwehr und Rotem Kreuz funktionierte problemlos. Auch die Veranstalter sind zufrieden, die Teilnehmerzahlen haben gestimmt. "Wir sind gut dabei, wenn man bedenkt, dass in Mannheim und Karlsruhe im Schnitt 70 Fahrer auf den Rundkurs gegangen sind", freut sich Thomas März vom Ski-Club Mosbach.