Neckar-Odenwald-Kreis. David D. ist glücklich, so glücklich wie noch nie in seinem Leben. Seit über 40 Jahren ist er auf der Welt und noch nie war er verliebt - und er wird wiedergeliebt.

Dabei fing sein Leben gar nicht gut an. Er wurde als Kind von Eltern geboren, die sich nie wirklich verstanden haben und auch sehr unterschiedlich waá †ren. Die Mutter war nachgiebig und depressiv, der Vater kalt und hart. Das Leben war von Anfang an nicht leicht für David. Er wuchs zum Teil auch bei seinen Großeltern auf, die genau so kalt waren wie sein Vater. Um zu überleben, zog sich David in sich selbst zurück, funktionierte und ließ ansonsten kaum etwas an sich herankommen.

Seine Mutter starb, als er noch jung war - sie hatte ihm ein lebenswerteres Weltbild gezeigt und auch erreicht, dass er z.B. Englisch gelernt hat. Danach war nur noch sein Vater da und der wurde immer eigentümlicher und noch unleidlicher. David pflegte ihn, bis er vor ein paar Jahren starb. Ab da saß er allein in dem Häuschen seiner Eltern, das inzwischen ziemlich vernachlässigt war. Zu den Nachbarn hatte er keinen Kontakt gefunden.

Dann traten die Behörden auf den Plan. Aber was ihm erst Angst machte, erwies sich als Befreiung. Über den Allgemeinen sozialen Dienst des Landratsamtes bekam er Kontakt zum Sozialpsychiatrischen Dienst des Diakonischen Werkes. Er besuchte die Tagesstätte und lernte dort Sofia kennen. Zuerst tauschten sie belanglose Bemerkungen aus. Dann wollte Sofia sein Gesicht sehen, dazu mussten erst die Haare geschnitten und der Bart abrasiert werden. Sein Gesicht gefiel ihr wohl und nun sorgte sie dafür, dass er sich sauber und ordentlich kleidete.

Diese mütterliche Fürsorge gefiel David und er wagte sich immer mehr aus seinem seelischen Schlupfwinkel heraus. Er ging auch wieder mehr unter Menschen, sprach immer wieder mal mit den Mená †schen aus seiner Umgebung und freundete sich mit den ausländischen Freunden von Sofia an. Er war von der Herzlichkeit der Leute überwältigt. Das gab ihm auch den Mut, immer mehr auf Menschen zuzugehen.

Jetzt ist er dabei, das heruntergekomá †mene Häuschen und das Grundstück herá †zurichten, damit Soá †fia sich dort wohlfühlen kann. Übrigens lernt er jetzt auch wieder eine Sprache: Portugiesisch - die Sprache seiner Liebe.

