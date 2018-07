Schefflenz. (jbl) Am 6. November wird im bayerischen Voralpenland dem Schutzheiligen des Viehs, St. Leonhard, gedankt. In Schefflenz hielt dieser Brauch vor einigen Jahren Einzug. Bärbel und Dr. Werner Michel riefen den Leonhardiritt vor 16 Jahren ins Leben. Bis heute sind sie in jedem Jahr mit einem festlich geschmückten Gespann unter den Wallfahrern zu finden, und unterstützen den Ritt weiterhin finanziell. "Ohne sie wäre die Veranstaltung so nicht möglich", weiß André Gassert vom Reit- und Fahrverein Schefflenz, der die Organisation 2012 übernommen hat. Auch die Gemeinde steht hinter der Aktion, sperrt für die Wallfahrer Straßen ab.

Während das "Fußvolk" am Sonntagmorgen zusammen mit Pater Stefan die Hubertusmesse in der katholischen Kirche in Oberschefflenz feierte - musikalisch umrahmt von der Parforcehorn-Bläsergruppe Schloss Neuburg der Kreisjägervereinigung Mosbach -, stellten sich die Reiter sowie die Gespanne vor der Kirche auf. Schon seit den frühen Morgenstunden waren sie damit beschäftigt gewesen, Pferde und Kutschen für den festlichen Ausritt zum Vereinsgelände "Hohe Buche" in Unterschefflenz herauszuputzen und zu schmücken.

Der Zug durch die drei Gemeinden setzte sich trotz Regens in Bewegung. Vorneweg ritt der Standartenträger (Armin Walzel), gefolgt von den Gespannen mit Pater Stefan, Bürgermeister Rainer Houck, MdB Dr. Dorothee Schlegel sowie den Parforcehornbläsern, ihnen angeschlossen hatten sich zahlreiche Reiter. Sie alle wurden auf eine harte Probe gestellt, unablässig blies ihnen der Wind den kalten Regen in die Gesichter, so dass Pater Stefan bei der anschließenden Segnung in der Reithalle witzelte, das Weihwasser könne man heute sparen, alle seien ja schon nass genug.

Nur wenige Zuschauer hatten sich angesichts der Niederschläge an den Straßen entlang der Strecke versammelt. Margret Diener, Vorsitzende des Reitvereins, begrüßte Besucher und Wallfahrer auf dem Reitgelände, und hatte die Segnung in die Halle verlegen lassen. Da freute man sich zunächst über das schützende Dach, später auf eine heiße Tasse Kaffee oder Glühwein und ein warmes Mittagessen, für das die Mitglieder vom Reitverein schon vorgesorgt hatten. Am angefeuerten Ofen ließ man in gemütlicher Runde die Wallfahrt ausklingen.