Waldbrunn. (hof) Regierungspräsidentin Nicolette Kressl sucht das persönliche Gespräch mit Vertretern der Kommunen, weshalb sie seit ihrem Amtsantritt vor zwei Jahren "ihren" Regierungsbezirk bereist. Dieses Mal führte sie ihr Weg auf den Winterhauch nach Waldbrunn.

Bürgermeister Markus Haas und Landrat Dr. Achim Brötel hießen die Regierungspräsidentin im Rathaus willkommen. Haas ließ die wechselvolle Geschichte des Katzenbuckels Revue passieren. Als höchster Berg des Odenwalds verschaffe der Katzenbuckel der Gemeinde durch die Höhenlage das Prädikat Luftkurort und ziehe daher Kurgäste, Tagesausflügler und Urlauber nach Waldbrunn. Der Tourismus habe eine lange Tradition und sei auch heute noch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, so Haas.

Gleich mehrere Alleinstellungsmerkmale prägen das Bild der Kommune, berichtete Haas weiter. So sei nicht nur die älteste und größte Stutenmilchfarm, das Demeter-Kurgestüt "Hoher Odenwald" der Familie Zollmann, in Waldbrunn ansässig, auch der Forschungskreis für Geobiologie sei weltweit einmalig. Auch wirtschaftlich könne man als Firmensitz des Weltmarktführers in Sachen Verpackungsmaschinen, der Mosca GmbH, punkten. Weitere mittelständische Unternehmen stärken die lokale Ökonomie, und Haas ging auch auf die Infrastruktur der Gemeinde ein.

Der Bürgermeister kam aber auch auf Sorgen zu sprechen. Denn auch in Waldbrunn, das auf landschaftliche Schönheit und aktive Dorfgemeinschaften verweisen könne, sei der demografische Wandel spürbar. Damit der ländliche Raum nicht an Attraktivität verliere, müsse man die Stellschrauben richtig stellen, so der Rathauschef. Waldbrunn benötige daher Unterstützung und eine schnelle Lösung beim Ausbau der Breitband-Internet-Versorgung. Landrat Dr. Brötel unterstützte Haas dabei und führte aus, dass die Breitbandversorgung einer der wesentlichen Standortfaktoren für den ländlichen Raum ist. Der Anschluss an die Datenautobahn sei eine der zentralen Fragen der Zukunft, so Brötel. Auch für die Ausstattung der Straßenbeleuchtung mit LED seien die Gemeinden im ländlichen Raum auf Unterstützung angewiesen.

Regierungspräsidentin Nicolette Kressl folgte den Ausführungen von Bürgermeister und Landrat mit Interesse und nahm die Bitten gerne auf. Sie versprach, die Fachbereiche ihrer Behörde zu informieren. Bei den Anliegen der Gemeinde in Sachen Breitbandförderung und LED-Beleuchtung versprach sie Unterstützung. Kressl riet außerdem zu einer regionalen Schulentwicklungsplanung. Über die Prognose der zukünftigen Schülerzahlentwicklungen sollen notwendige Investitionen und organisatorische Maßnahmen bereits im Vorfeld erkannt werden. Dadurch könne man rechtzeitig Entwicklungsprozesse einleiten, die den Bedürfnissen von Schülern Rechnung tragen, um jede Schulart in erreichbarer Nähe vorhalten zu können, so die Regierungspräsidentin.

Abschließend besuchte man die Katzenbuckel-Therme und das Kurgestüt "Hoher Odenwald".