Mosbach. (schat) "24 Jahre habe ich auf diese Überschrift in der RNZ gewartet" - nicht nur KSC-Fan Jochen Schott aus Mosbach war gestern Morgen noch völlig geplättet von dem, was am Abend zuvor für den Montagstitel: "Wir sind Weltmeister" gesorgt hatte. Vom WM-Nachwuchs (am 16. Juni geboren) schon zeitig aufgeweckt, schaute er das dramatische Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 gleich noch mal, mit der gleichen Begeisterung (aber ein wenig mehr Gelassenheit) wie am Abend zuvor.

Begeisterung löste der deutsche Triumph gegen Argentinien auch noch ein letztes Mal im WM-Fandorf im aufgeweichten Elzpark aus. Rund 3500 Fußballfans fieberten dort gemeinsam mit Schweinsteiger und Co. - "am Ende sah es aus wie in Woodstock, so mancher Fan war von oben bis unten voll mit Schlamm", schildert Event-Manager Dieter Link. Mit englischem Grün kann der Große Elzpark nach Abpfiff der WM nun wirklich nicht mehr locken, aber dafür hat das Fritz-Walter-Wetter ja Glück und den Titel gebracht. Die Aufräumarbeiten auf dem "Spielfeld" im WM-Park erledigte man denn auch erst gestern, am Sonntagabend seien etwa die Getränkebecher im Matsch ohnehin nicht mehr auszumachen gewesen.

"Das Spiel war eines Finales wirklich würdig", konstatierte Dieter Link, der trotz der mitunter Public-Viewing-feindlichen Witterung ein positives WM-Park-Fazit zieht. "Wenn Deutschland ins Finale kommt und auch noch so spielt", sagt Link, "dann kann man doch wirklich zufrieden sein." Lob verteilt der Veranstalter nicht nur an die Sponsoren vor Ort, sondern vor allem an die Mosbacher Fußballfans. "Die waren selbst beim Halbfinale im Dauerregen da und haben gefeiert." Weitestgehend friedlich noch dazu, nur vereinzelt hatte die Polizei in den vier WM-Wochen mit "Foulspielen" von Fußballfans zu tun.