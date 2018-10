Elztal. (rnz) Um diese Baumaßnahme kommt man nur schwer herum: Seit Montag, 24. Oktober, laufen die Instandsetzungsarbeiten an der vielbefahrenen Bundesstraße 27 zwischen Dallau und Neckarburken. Im Rahmen der Sanierungsarbeiten war vorgesehen, die Ortsdurchfahrt Dallau an diesem Wochenende (5. und 6. November) in beiden Fahrtrichtungen voll zu sperren.

Wie das Regierungspräsidium Karlsruhe nun allerdings mitteilt, ist es aufgrund verschiedener Schwierigkeiten im Untergrund, die zusätzliche Arbeiten verursach(t)en, nicht möglich, den vorgesehenen Termin einzuhalten. Um die insgesamt vorgegebene Bauzeit einhalten zu können, werde die Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Dallau daher um eine Woche verschoben: Am Samstag, 12. November, soll nun zwischen der Kreuzung in Dallau und dem Autohaus Pfaff am Ortsende von Dallau die Binderschicht eingebaut werden. Am Sonntag, 13. November, erfolge der Einbau der Deckschicht auf diesem Abschnitt.

"Es ist vorgesehen, die Baumaßnahme wie geplant am 3. Dezember fertigzustellen", heißt es vonseiten des Regierungspräsidiums.