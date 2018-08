Einmal mehr gut drauf und in Form: "The Bautzy’s" bei ihrem Konzert im fideljo.

Mosbach. (GB) Im Kultur- und Begegnungszentrum fideljo drängten früh schon Gäste jeder Altersgruppe in den gut gefüllten Eventbereich in Vorfreude auf einen besonderen musikalischen Abend. "Rock around the clock" hieß auch dieses Programm, und es bewies, dass es für "The Bautzy’s" fast kein Limit gibt, was den Umfang ihres Repertoires aus allen Phasen der Rockgeschichte angeht.

Pünktlich um 20 Uhr betraten dann völlig unaufgeregt die acht Musiker der Rock’n-Roll-Gang die Bühne und rockten mit "Keep On Running" von der "Spencer Davis Group" los. Für das erwartungsfrohe Publikum gab es nun kein Halten mehr. Die Tanzfläche füllte sich augenblicklich, und das sollte mit Ausnahme der jeweiligen Spielpausen auch stets so bleiben. Die Kulthits der letzten 50 Jahre, dargeboten im Originalsound, überzeugten alle. Das führte zu ausgelassener Stimmung und ließ die Party bis nach Mitternacht brodeln.

Präsentiert wurden die einzelnen Songs von den zwei Neuzugängen "Franzi" Franziska Banholzer und "Kerny" Franz Kern im Dialog mit Keyboarder Hartmut Landhäußer. Episoden aus einer gemeinsam erlebten, über 50-jährigen Bandgeschichte fanden großen Zuspruch. Die herrlichen Bonmots lockerten das Konzert humorvoll auf.

Pop, Rock und Rhythm’n’Blues waren angekündigt, und dieser Querschnitt unterschiedlichster Musikrichtungen zog sich wie ein roter Faden durch den Abend. Das Publikum honorierte mit viel Beifall Songs der Rolling Stones ("Satisfaction", "Jumping Jack Flash"), von den Beatles ("Twist And Shout", "Come Together") und Eric Clapton ("Lay Down Sally", "Cocaine"). Die Eagles ("Take It Easy") und Jimi Hendrix ("Hey Joe") waren ebenso vertreten wie der Hit "Back to black" der verstorbenen Sängerin Amy Winehouse, dem Franziska Banholzer mit ihrer Interpretation eine in den Soul gehende Note verlieh.

Viel Beifall begleitete die Sologitarren-Parts, die Franz Lack eindrucksvoll in Szene setzte. Für den vollen Rock-Sound sorgte der ruhende Pol der Band, Rudolf Hörner, mit E-Bass und Tenor-Sax. Die Rhythmusgruppe Heinz Gottmann und Klaus Raab machte den vollen Klangkörper perfekt. Der kompakte Sound der Band vermittelte ein Gefühl von den Anfängen der Rock- und Popmusik. Nach einem über vierstündigen, begeisternden Konzert und mehreren Zugaben mit dem abschließenden stimmungsvollen "Wonderful Tonight" verabschiedeten sich die "Bautzy’s" mit einem glaubhaften "bis zum nächsten Mal".