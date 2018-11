Aglasterhausen. (pol/mün) Vier Mitarbeiter eines Seniorenheims in Aglasterhausen wurden bei einem Arbeitsunfall am Freitag gegen 7.30 Uhr verletzt. Nach dem bisherigen Kenntnisstand waren im Badebereich einige Liter einer noch nicht näher bekannten Flüssigkeit ausgelaufen, wie die Polizei mitteilt.

Die vier Mitarbeiter erlitten Atemwegsreizungen und wurden vorsorglich in ein

Krankenhaus gebracht. Eine Gefahr für die anderen Bewohner des Heimes besteht nicht, so die Polizei. Deshalb seien keine Evakuierungsmaßnahmen erforderlich. Die Feuerwehr ist derzeit (Stand: 8.40 Uhr) mit etwa 30 Einsatzkräften vor Ort.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, das ist noch unklar.