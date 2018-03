Die Unfallspuren sind nicht zu übersehen: Ein 77-Jähriger wurde in der Reichartshäuser Straße in Schwarzach angefahren und lebensgefährlich verletzt. Foto: stwe

Schwarzach. (schat/pol) Die Rekonstruktionsmarkierungen der Polizei lassen nur erahnen, was da am späten Abend in der Reichartshäuser Straße in Schwarzach passiert ist: Über 30 Meter ziehen sich die Strichlinien und Reifenspuren auf Fahrbahn und Gehweg - wo sie enden, sind die schlimmen Folgen eines Verkehrsunfalls festzuhalten: Gegen 21.40 Uhr war am Mittwochabend ein 77-Jähriger, der mit seinem kleinen Hund gerade die Straße überquerte, von einem Opel Corsa erfasst und "mehrere Meter durch die Luft und gegen ein Verkehrszeichen geschleudert" worden. Der Fußgänger prallte gegen eine Hauswand und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu, der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um den Mann zu kümmern.

Von einer Anwohnerin sei dann die Polizei verständigt worden, erklärt auf Nachfrage der RNZ ein Sprecher des Polizeipräsidiums Heilbronn. Ein Zeuge konnte zudem Angaben zum Unfallfahrzeug und dessen Kennzeichen machen, so dass die Polizei zeitnah den Wagen ausfindig machen konnte, mit dem der Rentner zuvor umgefahren worden war. Wer allerdings zu diesem Zeitpunkt am Steuer des blauen Corsa mit Heppenheimer Kennzeichen saß, der laut Polizei und Spurenlage mit hoher Geschwindigkeit in die Tempo-30-Zone eingebogen sein muss, ist auch zwei Tage nach dem Unfall nicht geklärt. Noch in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hatte die Polizei drei Personen im Alter von 26, 30 und 50 Jahren, die Zugriff auf den Unfallwagen hatten, als potenzielle Unfallverursacher ermittelt.

Die Männer, bei denen es sich um Montagearbeiter aus anderen Landkreisen handeln soll, wurden laut Polizei vorläufig festgenommen, vernommen und "kriminaltechnischen Untersuchungen" unterzogen. Zwei der drei Männer waren Polizeiangaben zufolge alkoholisiert, alle drei verweigerten bei ihrer Vernehmung offenbar die Auskunft. "Bei den bisherigen Ermittlungen konnte der mutmaßliche Unfallverursacher jedoch noch nicht identifiziert werden", heißt es vonseiten der Polizei, die Auswertung der gesicherten Spuren werde daher akribisch vorangetrieben. Die drei Tatverdächtigen sind inzwischen wieder auf freiem Fuß, so ein Polizeisprecher. Der 77-Jährige schwebt nach wie vor in Lebensgefahr. Sein Hund überstand die Kollision weitestgehend unversehrt, Nachbarn des Unfallopfers nahmen sich des Vierbeiners an.

Die aufnehmende Dienststelle, das Autobahnpolizeirevier Weinsberg, Tel.: (0 71 34) 51 30, sucht unterdessen (weitere) Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem Fahrer des Pkw machen können. Man erhofft sich Antworten auf die Fragen: Wer hat an dem Abend den älteren Herrn mit dem schwarzen Hund im Bereich der Reichartshäuser Straße gehen sehen? Wem ist im näheren Bereich der blaue Opel Corsa mit HP-Kennzeichen aufgefallen?