Von Ursula Brinkmann

Mosbach-Lohrbach. Kampflos wollen sie sich nicht ergeben. Der Ortschaftsrat Lohrbach - das ist bekannt - kann sich mit der beabsichtigten Aufhebung der Unechten Teilortswahl (UTW) nicht anfreunden. Nachdem das Thema dieser baden-württembergischen Besonderheit des Kommunalwahlrechts schon Mitte letzten Jahres ausführlich im Lohrbacher Ortschaftsrat behandelt worden war, im März erneut auf der Tagesordnung stand (die RNZ berichtete), zeigte sich bei der jüngsten Sitzung am Montagabend, dass sowohl Gremium als auch Bürger des Ortsteils ein großes "Bedürfnis" haben, diese Art der Wahl nicht aufzuheben.

"Ein nicht mehr bestehendes Bedürfnis für die unechte Teilortswahl" nämlich steht im Eingliederungsvertrag aus dem Jahr 1972 als möglicher Grund zur Aufhebung derselben. Der OR Lohrbach aber findet: "Bedürfnisse für das Bestehenlassen der unechten Teilortswahl sind nicht weggefallen, sondern bestehen immer noch" und schreibt das in einen Beschlusstext, mit dem alle elf Mitglieder sich einstimmig gegen die Aufhebung der UTW stemmen. In 14 Punkten erläutert das Gremium sein Votum - und tat dies auch in der öffentlichen Sitzung kund.

Man sieht die Integration der Ortsteile in die Gesamtstadt Mosbach (nach der Gemeindereform 1972) und deren Zusammenwachsen gefährdet, insbesondere die kleineren Stadtteile im Gemeinderat unterrepräsentiert und in ihm kein Spiegelbild der Bevölkerung sowie der Wohn- und Lebensverhältnisse der Gesamtkommune mehr. "Das Gerechtigkeitsgefühl der Bewohner der Teilorte wäre ignoriert, (…) und Entscheidungen des Gemeinderats würden in der Bevölkerung der Ortsteile kaum noch auf Akzeptanz stoßen." Längst hat der Ortsvorsteher sich mit den Kollegen aus Reichenbuch und Sattelbach in Verbindung gesetzt und wusste zu berichten, dass der Reichenbucher Rat wenige Tage zuvor einen ebenfalls einstimmigen Beschluss gegen die Aufhebung der UTW gefasst hatte und das Gleiche am morgigen Donnerstag vom Sattelbacher Rat zu erwarten sei. Auch sei man in engem Kontakt, so Schneider, mit dem Neckarelzer Bürgerverein sowie Vertretern aus Diedesheim; beide Stadtteile haben keinen Ortschaftsrat.

In der zur Bürgerfragestunde geöffneten zweistündigen Sitzung kam es zu einer lebhaften Diskussion, in der deutlich wurde, dass das Wohlergehen des Dorfes nicht nur an der UTW, sondern ebenso am Weiterbestehen der Schule und des (erweiterten) Kindergartens hängt. Ein Familienvater bescheinigte Lohrbach hohe Attraktivität - "wenn wir Bau-, Kindergarten- und Schulplätze haben". Junge Familien strömten nur so nach Lohrbach, der Kindergarten quille über. "Das muss man mal bekannt machen."

Das Stichwort passte. Vom Dorf und der gefährdeten Unechten Teilortswahl Reden machen - das soll der nächste Schritt sein, den der Ortschaftsrat für und mit seine(n) Bürgerinnen und Bürgern machen will. Eine Bürgerinfo (Flugblatt) soll darüber informieren, was es mit der UTW auf sich habe und warum es sich lohne, sie zu erhalten.

Die ebenfalls in Erwägung gezogene Idee, zu Bürgerversammlungen einzuladen, soll zunächst nicht weiterverfolgt werden. Denn den Annalen war zu entnehmen, dass 2003 (als die Aufhebung der UTW schon einmal zur Debatte stand) bei entsprechenden Veranstaltungen nur durchschnittlich 29 Einwohner erschienen seien. "Die aber haben genügend Druck gemacht", schlussfolgerte Ortschaftsrat Wolfgang Roth aus dem Scheitern der Aufhebungsabsichten vor 14 Jahren. Erneut beruft sich der Ortschaftsrat auf den Eingliederungsvertrag aus den 1970er-Jahren - wie schon beim Engagement für den Erhalt der Grundschule. Aber mit Rückenwind aus der Bevölkerung hofft man, noch stärker im Mosbacher Gemeinderat argumentieren zu können. In der Mai-Sitzung soll die Unechte Teilortswahl auf die Tagesordnung.