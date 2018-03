Neckar-Odenwald-Kreis. (Wd) Das Finanzdesaster an den Neckar-Odenwald-Kliniken wird sich 2014 auch auf die 27 Kommunen des Landkreises auswirken. Bei der gestrigen Einbringung des Haushaltentwurfs 2014 in der Sitzung des Kreistags in Osterburken schlug Landrat Achim Brötel für den Verlustausgleich eine Erhöhung der Kreisumlage um 2,5 Punkte vor. Mit einem Hebesatz von 35 Prozent wäre man dann wieder auf dem Stand, auf dem der Kreis schon 2012 einmal war. Der Kreis würde bei einer Zustimmung des Kreisrates damit 52,1 Millionen Euro einnehmen, also rund 3,7 Millionen Euro mehr.

Brötel hob in seiner Haushaltsrede unter dem Titel "Hauptsache gesund?" jedoch hervor, dass er nicht wisse, ob diese Erhöhung reichen werde. "Die Zahlen, die uns in diesen Tagen erreichen, lassen mich jedenfalls stark daran zweifeln", schränkte er ein. Im Jahr 2012 haben die Kliniken mit 6,5 Millionen Euro Defizit zu kämpfen. Auch für das Jahr 2013 wird mit ähnlichen Zahlen gerechnet. Der Landrat machte unmissverständlich den Ernst der Situation um die Kliniken deutlich: Bis jetzt sei wenigstens der Neckar-Odenwald-Kreis als Träger noch einigermaßen gesund. Die quälende Frage laute aber: Wie lange noch? So viel, wie die Kliniken 2012 gekostet haben und 2013 mindestens noch einmal kosten werden, könne und dürfe es in den Folgejahren "sicher nicht sein", weil das der Landkreis sonst "definitiv nicht mehr schultern" könnte.

Der Landrat sprach von ersten Erkenntnissen der Sanierungsberater. Eine davon sei die Tatsache, dass die Erwartung des Kliniken-Geschäftsführers , was die weitere Entwicklung der Fallzahlen anbelange, "schlicht zu hoch gegriffen war". Für das, was man im Interesse der Menschen vorhalte, sei "die Auslastung der Häuser deutlich zu gering". Der Landrat appelliert an die Bevölkerung, das Angebot auch zu nutzen. "Nur wenn wir alle zu unseren Kliniken stehen, werden sie nämlich überhaupt eine Chance haben, zu überleben". Aber "ohne einschneidende strukturelle Veränderungen" werde es deshalb nicht gehen. Das werde wahrscheinlich sogar "sehr weh tun". Von den Sanierern erhoffe er sich Hinweise darauf, wie man den Weg sinnvoll korrigieren könne, ohne einen grundlegenden Richtungswechsel vorzunehmen. Der abschließende Bericht werde noch einige Wochen dauern.

Der Umfang des Ergebnishaushaltes steige um sechs Prozent. Erträge werden in Höhe von 148,8 Millionen Euro erwartet, die Aufwendungen liegen bei 149,4 Millionen Euro. Der Ergebnishaushalt kann wie 2013 nicht ausgeglichen werden. Das Minus liegt bei 511 000 Euro.