Mosbach/Brüssel/Washington. (schat) Außergewöhnliche Ereignisse erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Das findet zumindest Thomas Ulmer. Und die Maßnahme, die der Europaabgeordente nach Bekanntwerden des massiven Datendiebstahls im Internet nun ergriffen hat, ist durchaus als außergewöhnlich zu bezeichnen. Mit einem offenen Brief wendet sich der pragmatische Europa-Politiker nämlich an keinen Geringeren als den Präsidenten der Vereinigten von Amerika, Barack Obama. Und ebenso offen bittet er den mithin mächtigsten Mann der Welt ganz direkt um dessen Hilfe bei der Aufklärung des jüngsten und bis dato wohl dreistesten Datenklaus im World-Wide-Web.

Ulmer erklärt, warum er sich Unterstützung aus den Vereinigten Staaten erhofft: "Die NSA-Affäre hat in den vergangenen Monaten für viel Aufsehen gesorgt und viel Vertrauen zerstört. Sie hat auch gezeigt, dass die USA in Sachen Spionagetechnologie weltweit führend sind. Jetzt könnte uns dieses Wissen doch bei der Aufklärung der jüngsten Datenklauaffäre helfen", so der Europaabgeordnete. Die internationale Zusammenarbeit im Bereich der Cyberkriminalität müsse ohnehin deutlich ausgebaut werden. Die stecke laut Thomas Ulmer nämlich noch "in den Kinderschuhen".

Zur Erinnerung: Erst vor wenigen Tagen wurden von bislang unbekannten Tätern die Zugangsdaten von mehr als 16 Millionen Onlinekonten und Postfächern deutscher Internetnutzer "entwendet". Dabei handelt es sich um den bislang größten Fall von Datendiebstahl in der Bundesrepublik. Deutschland. Die eigens für die Überprüfung der E-Mail-Konten eingerichtete Seite des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik brach nach Bekanntwerden des Datenklaus wegen Überlastung (vorübergehend) vollständig zusammen.

Die Dimensionen der Affäre haben Ulmer zum Brief an Obama veranlasst. Darin schreibt er: "Eine Zusammenarbeit in diesem Fall, von dem so viele deutsche Bürger betroffen sind, würde zweifellos dabei helfen, das in den vergangenen Monaten zerstörte Vertrauen der deutschen Bevölkerung in die Vereinigten Staaten und ihren Präsidenten wiederherzustellen." Der Mosbacher Europaabgeordnete hält es "für gut möglich", dass die USA über Mittel und Möglichkeiten verfügen, der Bundesrepublik bei der Aufklärung dieses Verbrechens zur Seite zu stehen. Dies sei nicht nur vor dem Hintergrund einer (neuen) Vertrauensbildung - "das wäre doch ein schönes Zeichen" (Ulmer) - angezeigt. Sondern auch, da Datendiebstahl in höchste Persönlichkeitsrechte eingreife und keinesfalls verharmlost werden dürfe.

Am vergangenen Freitagabend ging das Schreiben an den US-Präsidenten ganz altmodisch per Post raus, nicht nur Ulmer ist gespannt, welche Reaktion ihn aus dem Weißen Haus erreicht. "Mir hat auch schon der Papst auf einen Brief geantwortet, also rechne ich auch in diesem Fall mit einer Reaktion", sagt Thomas Ulmer hoffnungsfroh.