Mosbach. Die eine Seite ist sauer, die andere versteht die Aufregung eigentlich nicht. Es geht um Kommunikation und Transparenz, um Zusagen und Absichten. Und es geht um die Frage: Braucht Mosbach ein weiteres Hotel oder weitere (alternative) Möglichkeiten der Gästeunterbringung? Verantwortliche der beiden führenden Mosbacher Hotelbetriebe "Zum Amtsstüble" und "Zum Lamm" verschafften in der jüngsten Gemeinderatssitzung ihrem Ärger Luft - sie sehen sich nicht ausreichend informiert über mögliche Pläne der Stadt zur Entwicklung eines Tagungshotels bei der Alten Mälzerei.

Zum Hintergrund: Bereits im Jahr 2015 hat die Stadt Mosbach, respektive der Eigenbetrieb Alte Mälzerei, eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Mit deren Hilfe sollte ergründet werden, ob in Mosbach weitere Übernachtungsmöglichkeiten benötigt werden und ob Überlegungen zur Weiterentwicklung des Kultur- und Tagungszentrums mit Einrichtung eines "Beherbergungsbetriebes" sinnvoll sein könnten.

Rund 94.000 Übernachtungen verteilten sich im Jahr 2016 auf 14 Betriebe im Stadtgebiet, 2015 waren es knapp 96.000 gewesen, 2014 knapp 94.000. Anfang der 2000er-Jahre wurden noch deutlich weniger Übernachtungen in Mosbach gezählt, 2005 weist die Statistik knapp 64.000 Nächtigungen aus. 2016 gab es in Mosbach 966 Schlafgelegenheiten in Hotels und Pensionen (2005: 595). Weitestgehend unverändert ist in den vergangenen 15 Jahren die Aufenthaltsdauer: 2,3 Tage verbringen Touristen im Schnitt in Mosbach.

[-] Weniger anzeigen

Die Verantwortlichen im Lamm und im Amtsstüble bekamen über Hotelgäste von der Studie Wind - und baten um weitere Informationen dazu. Erstmals suchte Lamm-Geschäftsführerin Bernadette Martini im März 2015 das Gespräch mit Bürgermeister Michael Keilbach (zugleich Geschäftsführer des Eigenbetriebs Mälzerei).

Zufriedenstellend weiter kam Martini offenbar nicht, nach mehreren Nachfragen zur Studie sicherte man ihr und Tanja Littig (Amts-stüble) per Mail aus dem Bürgermeistersekretariat im April 2016 zu: "Sobald die Studie vorliegt, wird diese selbstverständlich auch an Sie weitergeleitet."

Auf diese Weiterleitung warten die beiden noch immer. Auf erneute Nachfrage zur Studie im Februar 2017 gab es die Auskunft, dass die Hotelstudie mittlerweile fertig sei und "einen Bedarf für Mosbach" ergeben habe. Es werde nun allerdings zunächst eine interne Arbeitsgruppe gebildet, die genau eruieren soll, welche Möglichkeiten und sinnvollen Lösungen denkbar seien. Von Einsichtnahme war da keine Rede mehr. "Ganz ehrlich: Wir fühlen uns nicht ernst genommen, nicht respektiert", machen Martini und Littig deutlich. Sie verstehen nicht, warum man ihnen die Studie nicht "wie zugesagt" zeigen will.

Die Mail mit der Zusicherung der Weiterleitung sei "unglücklich" gewesen, räumt Bürgermeister Michael Keilbach auf Nachfrage der RNZ ein. "Ich muss zuerst einmal den zuständigen Betriebsausschuss einbinden, das ist mein Organ", skizziert er den für ihn bindenden Ablauf. Die Studie habe man in Auftrag gegeben, da man die Einrichtung eines Hotelbetriebs unmittelbar am Kultur- und Tagungszentrum als "möglichen kleinen Teil der Weiterentwicklung der Mälzerei" sieht.

Zumal es immer wieder konkrete Anfragen nach einem Tagungshotel in Mosbach gebe, so Michael Keilbach. Der Bürgermeister tritt allerdings erst mal auf die Bremse, kann die Aufregung nicht ganz nachvollziehen: "Wir sind ganz am Anfang, noch nicht einmal eine Arbeitsgruppe, die sich mit den Ergebnissen der Studie befassen soll."

Die Bildung der Arbeitsgruppe sei der nächste Schritt nach Information des Betriebsausschusses. Im Mai soll sie gebildet werden. Aus den Reihen des Gemeinderats war angeregt worden, externe Fachleute in die Arbeitsgruppe miteinzubeziehen. "Das war ohnehin angedacht", sagt Michael Keilbach, der die Gruppe gleichwohl "so schlank wie möglich" halten will. Am Ende sei herauszufinden, ob man die Idee vom Tagungshotel weiter verfolgen solle - oder eben nicht.

Die Studie selbst hatte übrigens einen Bedarf von 40 bis 50 zusätzlichen Übernachtungsmöglichkeiten in Mosbach ergeben. Die sieht man aber weniger in einem klassischen Hotel auf dem (Sterne-) Niveau, wie es Amtsstüble oder Lamm bieten. Schon eher in einem einfachen Beherbergungsbetrieb ohne Rezeption und andere Annehmlichkeiten.

Die beiden Hotelfachfrauen Martini und Littig sehen diesen Bedarf nicht wirklich - und verweisen auf die Statistik zu Übernachtungs- und Bettenzahlen. "Natürlich gibt es Tage im Frühjahr oder Sommer, an denen in der Stadt alle Betten belegt sind", räumt Bernadette Martini ein. Das seien aber absolute Ausnahmen, vor allem im Winter habe man hingegen mehr freie Zimmer als einem Hotelier lieb sein kann.

Um für Gäste attraktiv zu bleiben, plant man im Lamm dennoch bauliche Veränderungen, die auch mit einer Erhöhung der Bettenzahl einhergehen sollen. Im Amtsstüble hat man seit Oktober 2016 rund 250.000 Euro in die Renovierung gesteckt. Schon vor diesem Hintergrund wünscht man sich mehr Transparenz in Bezug auf die Hotelstudie und mögliche Planungen der Stadt in Sachen Beherbergungsbetrieb.

"Es ist in keinster Weise eine Entscheidung gefallen, ob und wenn ja, was entwickelt werden soll", versichert derweil Michael Keilbach: "Es gibt keine Pläne, definitiv nicht!" Gebaut wird an der Alten Mälzerei allerdings trotzdem schon: Aufgrund veränderter Brandschutzbestimmungen werden derzeit kleinere Umbaumaßnahmen vorgenommen.

Und bis man sich dann konkret mit "Möglichkeiten und Lösungen" in Sachen Hotel befasse, "sind erst noch dringlichere Dinge für die Zukunft der Mälzerei zu besprechen", so der Bürgermeister. Apropos besprechen: Am heutigen Donnerstag wollen sich Bürgermeister Keilbach, Bernadette Martini und Tanja Littig austauschen, auch die Studie wird da Thema sein. Ein für beide Seiten sinnvoller Termin - gegen die Aufregung, für die Kommunikation.