Hoch hinaus (wie im Bild auf dem Gipfelturm) geht es am Katzenbuckel schon immer, in Waldbrunn legt man inzwischen auch bei den Übernachtungszahlen ein hohes Niveau vor. Die Statistik für das Jahr 2016 weist einen neuen Rekord aus - auch dank Wintersportangebot und Therme (kleine Aufnahmen). Fotos: Hofherr/Schattauer/Gemeinde Waldbrunn

Waldbrunn. (hof) Das sind doch mal Zahlen, die sich sehen lassen können: Die jährlich im Frühjahr vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg veröffentlichte Zählung der Übernachtungsgäste bescheinigt Waldbrunn für das Jahr 2016 einen neuen Rekord. Bei den touristischen Übernachtungszahlen weist die Erhebung wie schon im Vorjahr für den Hohen Odenwald auch hohe Zuwächse aus. Rund zehn Prozent mehr Gäste wurden demnach in den Betten auf dem Winterhauch gezählt. Hatte man mit 52.746 Gästen im Jahr 2015 bereits die 50.000- Marke deutlich überschritten, wurde für das Vorjahr nun die neue Rekordzahl von 57.905 Übernachtungen erfasst.

Aufgeschlagen werden die Betten vor Ort in Hotels, typischen Odenwälder Gasthäusern, Pensionen und Ferienwohnungen. Waldbrunn liegt mit diesem Ergebnis weit über dem Schnitt in Baden-Württemberg - hier haben die Statistiker eine Zunahme von 2,5 Prozent ermittelt. Auch das Plus des hessischen und bayrischen Odenwalds, für die ein Anstieg der Übernachtungen von 1,7 Prozent gemeldet wurde, kann man im Hohen Odenwald locker toppen. Innerhalb von drei Jahren - 2014 waren 48.869 Übernachtungen gezählt worden - hat Waldbrunn die Zahl der Übernachtungen also um knapp 10.000 gesteigert.

Das freut natürlich auch Bürgermeister Markus Haas. Das Gemeindeoberhaupt sieht diese Steigerung auch als Ergebnis (s)einer Politik der kontinuierlichen Weiterentwicklung des touristischen Angebots im Luftkurort Waldbrunn.

Neben der besonderen Landschaft am Fuße des Katzenbuckels mit einem gut ausgebauten Wanderwegenetz und dem Katzensteig als Höhepunkt sowie dem touristischen Leuchtturm Katzenbuckel-Therme und mehreren außergewöhnlichen Lehrpfaden (wie etwa dem "Weg der Kristalle") tragen wohl auch die guten Wintersportmöglichkeiten mit Rodeln und Ski-Langlauf zum überdurchschnittlichen Erfolg der Kommune bei.

Auch die Gastronomie habe einen großen Anteil an den überproportional hohen Zuwachsraten der letzten drei Jahre, lobt Haas die touristischen Leistungsträger. Mit vielfältigen Angeboten, Übernachtungspauschalen, Online-Buchungen usw. tragen sie viel zum gemeinsamen Erfolg bei, resümiert Bürgermeister Haas. Auch die Waldbrunner Kulinarik-Wochen - mit Stutenmilch- und Mostwochen - seien über die Jahre zum Besuchermagneten geworden, hält Haas fest. Außerdem tragen diese Veranstaltungsreihen, die inzwischen zahlreiche Nachahmer gefunden hätten, zur überregionalen Bekanntheit Waldbrunns als Ort der Wohlfühl-Gastlichkeit bei, ist sich der Bürgermeister sicher.

Damit die Zahlen auch weiterhin so gut bleiben, beabsichtige die Gemeinde in diesem Jahr die Erstellung einer sogenannten "zielorientierten Wanderwegweisung" auf Waldbrunner Gemarkung. Das heißt, der Wanderer soll künftig mit Hinweisschildern sicher zum nächsten Ziel geleitet werden. Neben Wander- und Radwegen werden dabei Sehenswürdigkeiten, Ortschaften und die Gastronomie mit Kilometerangabe aufgeführt. Zudem erhält jedes Schild eine GPS-Angabe und wird damit zum möglichen "Rettungspunkt".

Darüber hinaus will die Winterhauch-Gemeinde das 200. Jubiläum der Erfindung des Zweirads für Werbezwecke nutzen. Immerhin lebte der Erfinder des Laufrads, Karl Friedrich Freiherr von Drais, der 1849 seinen Adelstitel ablegte, nicht nur in den badischen Metropolen Karlsruhe und Mannheim, sondern auch im kleinen Waldkatzenbach. Daher konzipiert die Gemeinde pünktlich zum Rad-Jubiläum und Drais-Jahr einen Drais-Rad-Rundkurs mit Infotafeln zum Leben des oft verkannten Genies. Bürgermeister Markus Haas verspricht sich von den aktuellen Aktivitäten eine weitere Attraktion und neue Gäste.