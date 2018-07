Zwölf Männer, eine Stimmlage: Mit zahlreichen Klassikern und einem bunten Querschnitt aus Pop, Rock, Oper, Schlager und Musical begeisterten "The 12 Tenors" ihre Zuhörer in der Alten Mälzerei. Foto: Pia Geimer

Mit gut ausgebildeten Stimmen und musikalischer Vielfalt gastierte die Showtruppe "The 12 Tenors" in der Alten Mälzerei

Von Pia Geimer

Mosbach. Die männliche Tenorstimme scheint auf Zuhörer in der ganzen Welt eine besondere Anziehungskraft auszuüben - vor allem, wenn sie so ansprechend verpackt ist wie bei den zwölf jungen Männern, die am Sonntagabend lautstark die Bühne der Mälzerei rockten. Durchgestylt bis in die Spitzen ihrer schwarzen Konzertschuhe, legten sie eine gekonnte Show hin, von der die Zuschauer sich gerne mitreißen ließen.

Wer zu den "12 Tenors" ins Konzert geht, der weiß, was auf ihn zukommt: ein Mix aus unsterblichen Pop- und Rockklassikern, italienischen Opernarien, alten Schlagern, Operette, vielleicht ist auch mal ein Spritzer Filmmusik dabei - damit begeistern sie ihre Zuhörer auf der ganzen Welt. Und es darf dabei gerne herzhaft geschmettert werden.

Alle haben selbstredend sorgfältig ausgebildete Stimmen, meist im Musical- oder Opernfach, und wissen genau, womit sie ihr Publikum erreichen. In mehreren Sprachen schwelgen sie zwei Stunden lang in üppigster tenoraler Klangfülle, aufgelockert durch ausgefeilte Choreografien und eine aufwendig inszenierte Lichtshow. Mit ihrer aus nur drei Instrumenten (Piano, Keyboards und Drums) bestehenden Liveband erreichen sie eine beachtliche Vielseitigkeit im Klang, aber für den einzigartigen Sound der Truppe sind natürlich vor allem ihre kräftigen, gut geölten Tenorstimmen verantwortlich.

Im Vergleich zu ihrem Auftritt im Jahr 2011 in Neckarelz scheint die Besetzung verjüngt, allein sechs Neulinge sind in diesem Jahr erstmals mit den "Tenors" auf Tournee. Aus aller Welt kommen sie zusammen: Edwin aus New York, Lutz aus Ostfriesland, Oliver aus Nottingham, Justin aus den USA, Oli aus Oxford, Rob aus London, Maciej und Krysztof aus Polen, Michael aus Schottland, Tom aus Südafrika, Matt aus Manchester und Alexander aus Nürnberg, der mit seiner extrovertierten Art geradezu prädestiniert schien für das Amt des Conférenciers. Mit Hingabe heizte er dem Publikum ordentlich ein.

Über 80 Konzerte spielen die Jungs allein zwischen Dezember und März in Deutschland. Der eng gepackte Tourplan lässt wenig Platz für stimmliche Unpässlichkeiten, zumal keiner der Zwölf sich nur im Chor verstecken kann und jeder seine anspruchsvollen Soli perfekt abliefern muss. Da gibt es Spezialisten für italienischen Edelschmalz wie in "Libiamo", Nessun Dorma" oder "O sole mio". Die Rockröhre im Freddie-Mercury-Stil wie in "Bohemian Rhapsody" gab es ebenfalls, aber auch sanfte Töne waren zu bewundern, wie in "Music was my first love", "The Prayer" oder der Filmmusik aus "Gladiator".

Von den "12 Tenors" heißt es, sie würden treffsicher zwischen sehr unterschiedlichen Musikstilen wechseln. Genau genommen transferieren sie geschickt all diese Stile in ihren eigenen, unverwechselbaren "Tenors"-Sound. Und dieses Konzept geht auf und begeisterte auch das Mosbacher Publikum, das bei etlichen der bekannten Songs wie "Kalinka", "Veronika, der Lenz ist da" oder dem Queen-Medley im zweiten Teil ausgelassen mitging.

Als sehr wirkungsvoll erwies sich die neue Eröffnung mit dem archaischen Eingangschor "O Fortuna" aus Orffs "Carmina Burana", ebenfalls neu im Programm waren Michael Jacksons "Thriller" oder das "James-Bond"-Medley.

Die Mischung macht’s, das Rezept aus Pop, Rock, Oper, Schlager und Musical funktioniert - trotz einiger vielleicht unvermeidbarer Klischees - seit vielen Jahren ausgezeichnet. Es darf gefragt werden, ob die etwas aufgesetzt wirkende Chippendale-Einlage am Ende wirklich sein musste. Aber der Eindruck mag täuschen - "so don’t worry, Oli, keep on!" Das Auge isst ja schließlich mit, und da haben Oli und seine elf Kollegen definitiv etwas zu bieten. Am Ende gab es stehende Ovationen und großen Jubel für die attraktiven Kerle mit den starken Stimmen. Mit der stimmungsvollen Zugabe "Time to say Goodbye" schickten sie ihre Zuhörer vollständig durchtenorisiert und sehr zufrieden auf den Heimweg.