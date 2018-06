Von Christian Beck

Mosbach. Die Bauarbeiten am Gartenweg gehen in die nächste Etappe: Seit Montag werden auf dem Parkplatz zahlreiche Löcher ausgebaggert. Im Zuge dieser so genannten Schürferkundungen werden Bodenproben entnommen und anschließend im Labor untersucht - so kann die mögliche Schadstoffbelastung des Bodens überprüft werden. Zudem beeinflussen die Ergebnisse der Erkundung die konkreten Bauarbeiten und somit auch deren Kosten.

Die Vorbereitungen für die demnächst wohl größte Baustelle Mosbachs laufen auf vollen Touren: Nachdem vor rund zwei Wochen etliche Bäume auf dem Gartenwegparkplatz gefällt worden waren, werden seit gestern etliche Gruben ausgehoben. Insgesamt 54 der circa ein auf zwei Meter großen Schürfen werden diese Woche ausgebaggert. Allerdings werden die Löcher spätestens nach wenigen Tagen wieder verfüllt - hier geht es lediglich um eine Erkundung des Bauareals.

Konkret wird dazu mit einem Asphaltschneider ein Loch in den Teer geschnitten, anschließend wird der darunter liegende Boden mit Hilfe eines Baggers bis zu vier Meter tief ausgehoben. Und genau dieser Aushub ist von zentraler Bedeutung: Die Diplom-Geologin Nadja Heim von der Firma Arcadis nimmt bei jeder Grube mehrere Proben. Das hängt mit den Schichten des Bodens zusammen: Unter dem Teer kommt die Auffüllungsschicht, bestehend aus Schotter und Gestein. Darunter findet sich schluffiges Material mit Ziegelbruchstücken. Noch weiter unten stößt der Bagger auf dunkelgrau bis schwarz gefärbten Auelehm, darunter folgt Auesand beziehungsweise Auekies. Ab dem Auelehm handelt es sich um natürlich gewachsenen Boden, erklärt die Geologin.

Diese Bodenschichten trägt Heim in eine Karte ein. Woraus sich der Boden in etwa zusammensetzt, war zwar durch bereits existierende geologische Karten bekannt, allerdings bedarf es zur Bebauung des Gartenwegareals detaillierterer Daten: "Wir wollen unter anderem herausfinden, ob die Bodenschichten gleichmäßig oder unterschiedlich verlaufen", erläutert Heim. Denn von diesen Erkenntnissen hängt schließlich das weitere Vorgehen beim Bau selbst ab. So ist die Beschaffenheit des Bodens wichtig für die Wahl der Baumaterialien und beeinflusst damit auch entscheidend die Baukosten.

Und gerade hier kommt auch noch ein weiterer Aspekt der Schürferkundungen ins Spiel: "Mit ihnen können wir prüfen, ob Altlasten im Boden sind, also zum Beispiel Gifte und Öle", erklärt Mosbachs Tiefbauamtsleiter Nanke Grisstede. Um dies herauszufinden, entnimmt Nadja Heim dem Aushub Proben mit Hilfe einer kleinen Schaufel. Diese nimmt sie in Augenschein, hin und wieder hält sie sich eine Schaufel Erde unter die Nase: "Heizöl würde man riechen".

Kämen Altlasten dieser Art zum Vorschein, müsste das belastete Erdreich aufwendig entsorgt werden, höhere Kosten wären die Folge. Dass beispielsweise Öl bei den Erkundungen gefunden wird, hält die Geologin allerdings für relativ unwahrscheinlich. "Es gibt aber immer Überraschungen", wirft sie mit einem Lächeln ein. "Wir wissen zum Beispiel nicht, mit welchem Material verfüllt wurde." Genauere Ergebnisse liefern deshalb Untersuchungen im Labor. Dazu füllt die Geologin von sämtlichen Gruben kleine Mengen jeder Schicht in Probenahmegläser. Eine unangenehme Überraschung wird bei den Bauarbeiten aber ziemlich sicher ausbleiben: "Ob es Blindgänger geben könnte, haben wir bereits geprüft", berichtet Grisstede. "Da haben wir nichts zu erwarten."

Die Schürferkundungen dauern noch die ganze Woche an und betreffen den gesamten Gartenwegparkplatz, so dass dieser immer wieder in Teilbereichen gesperrt sein wird.