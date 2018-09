Wie man sieht, sieht man nichts: Die Photovoltaikanlage auf dem Dach der KZ-Gedenkstätte in Neckarelz verrichtet seit geraumer Zeit 'unsichtbar' ihren Dienst. Am Sonntag wurde das erste Projekt der 'BürgerEnergieGenossenschaft Neckar-Odenwald' vor zahlreichen Gästen vor Ort vorgestellt, ein Nachfolgeprojekt ist offenbar schon in Arbeit... Foto: Brunhild Wössner

Mosbach. (brw) Wer war der Erste, der Fotovoltaikanlagen auf sein Dach montieren ließ? Das für sich zu klären, gelang im scherzhaften Dialog den ehemaligen Gemeinderatskollegen Christine Denz und Friedolf Fehr gleich am Anfang ihres Festes, das die BürgerEnergieGenossenschaft (BEG) Neckar-Odenwald in der KZ-Gedenkstätte ausrichtete. Christine Denz hat die Module schon seit Anfang 2000 auf dem Dach und Friedolf Fehr sogar seit Anfang der Neunziger Jahre. Anlass des Treffens war allerdings weniger die private PV-Historie als vielmehr die Einweihung des ersten realisierten Fotovoltaikprojekts der bürgerlichen Genossenschaft

Im Rahmen des "Energietags Baden-Württemberg" hatte man sich auf Einladung des Vorstands der BEG, Christine Denz, Susanne Wirtz und Florian Dold, in den Räumen der KZ-Gedenkstätte versammelt. Das Projekt wurde jetzt der Öffentlichkeit vorgestellt. Ein zweites Projekt steht offenbar kurz vor dem Start, bei den Einzelheiten hält man sich aber (noch) bedeckt.

Immer wieder lässt sich bei Veranstaltungen dieser Art feststellen, dass echtes Interesse am Thema Energie vorhanden ist - quer durch alle Bevölkerungsschichten. So saß der "Häuslebauer" neben dem, der bereits Erfahrung mit Fotovoltaik auf dem Dach hat. Denz verblüffte bei der Begrüßung mit der Frage: "Haben Sie auf dem Dach der Gedenkstätte etwas gesehen?" Die meisten schüttelten den Kopf. Und das sei gut so, denn die Bedingung des Architekten war, dass der Gesamteindruck des Gebäudes durch die Fotovoltaikmodule nicht verändert werden sollte. Deshalb liegen die Elemente recht flach auf dem Dach - und arbeiten seit sechs Monaten sozusagen unsichtbar mehr als zufriedenstellend, wie Vorstand und Aufsichtsratsmitglieder der BEG versicherten.

Im März wurde die Anlage mit insgesamt 68 Modulen und einer Spitzenleistung von 16,3 Kilowatt in Betrieb genommen. Gerade noch rechtzeitig, um sich die attraktiven alten Fördersätze dauerhaft zu sichern, freute sich Stadtrat Friedolf Fehr, der als Stellvertreter für OB Jann gekommen war. Die Fotovoltaikanlage versorgt bildlich gesprochen etwa sechs Vier-Personen-Haushalte mit Strom und vermindert die Kohlendioxidemission im Monat um etwa eine Tonne. Denz schätzt die Arbeit der BEG "als sehr erfolgreich" ein, die auch für eine "neue Art des Wirtschaftens" stehe. Die Projekte seien nicht nur ökologisch sinnvoll, sie erlauben auch eine Verzinsung auf die eingesetzten Mittel. Privatpersonen können sich auch mit Kleinbeträgen an der Genossenschaft beteiligen. Diese Genossenschaft habe sich auf die Fahnen geschrieben, etwas für die Region zu tun und Projekte in der Region zu verwirklichen, ergänzt durch ehrenamtliches Engagement.

Fehr sieht bei dieser Art des bürgerschaftlichen Engagements zwei Dinge zusammenkommen: Einmal "dient es dem Klimaschutz und damit konkret der Erhaltung der Lebensgrundlage", zum anderen gelte hier nicht das "Ihr-da-oben-und-wir-hier-unten-Denken". Fehr bewertete die Arbeit der BEG deshalb ausdrücklich als "vorbildlich". Und wo man schon beim Loben war, hob BEG-Vorstandsmitglied Susanne Wirtz im Beisein von Jürgen Jaksz, Geschäftsführer der Stadtwerke Mosbach, die sehr gute Kooperation bei diesem Projekt mit den Stadtwerken hervor.

Den Fachvortrag "Arbeitspferd Fotovoltaik für die Energiewende" hielt Eckhard Leitlein aus Haßmersheim. Der Elektro- und Energietechniker ist zudem Aufsichtsratsmitglied und holt nach eigener Aussage als Techniker im Team der BEG seine Mitstreiter immer mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, was die technische Machbarkeit einiger Projekte angeht. Leitlein stellte die Frage: "Wie nutzen wir den Solarstrom am besten?" Im verarbeitenden Gewerbe seien die Voraussetzungen ideal, denn der solare Ertrag decke sich größtenteils mit dem Lastgang der Maschinen. In Haushalten gebe es Verbrauchsspitzen außerhalb der Sonnenscheindauer. Maximal schaffe man daher eine Solarstromdeckung des Eigenstrombereichs von 70 Prozent. Leitlein plädiert für das Prinzip "Smart Home", das vorsieht, Solarstrom vom Dach gleich im Haus zu verbrauchen, den Rest zu speichern bzw. einzuspeisen. Benötigt würden für dieses dezentrale, intelligente Stromkonzept aber neue technische Geräte und Systeme wie "Energy Router" und "Homemanager".