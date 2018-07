Von Heiko Schattauer

Mosbach. Lange hat man sich in Schweigen gehüllt, nach dem Austausch mit den Gemeinderäten (in nichtöffentlicher Sitzung des Technischen Ausschusses erfolgt) bezog nun auch die "andere" Seite im Niveau-Streit zwischen Bachmühle und dem neuen Quartier an der Bachmühle Stellung. "Es ist sehr schade, wie das alles gelaufen ist", sagt Oberbürgermeister Michael Jann in Bezug auf die Streitigkeiten, die im Zuge der Anpassung der öffentlichen Verkehrsflächen auf neue/bestehende Straßen- und Weghöhen entstanden sind. Thomas Eichner, seit 2013 Eigentümer der Bachmühle, hatte sich in der RNZ mit großem Befremden über die Interpretation von Vereinbarungen in Bezug auf einen Niveauausgleich zwischen Neubau und Gebäudebestand geäußert.

Von städtischer Seite bewertet man diese Vereinbarung völlig anders: Beim Verkauf der Bachmühle an Thomas Eichner sei dieser Punkt eindeutig geregelt, vertraglich festgehalten worden. "Der Plan, wie das unterschiedliche Höhenniveau angeglichen werden soll, war eine Anlage des Kaufvertrags", erklärt Stadtplaner Stefan Baumhackel. Eichner habe hier noch eine Änderung vornehmen lassen, entsprechend seien in genannter Anlage bis zu 20 Zentimeter Erhöhung auf der Giebelfassadenseite der Bachmühle festgelegt worden. Ebenfalls sei in diesem Plan ersichtlich, dass die Anpassung an die höher liegende Gebäudekante des neuen Quartiers mittels einer leichten Gefällestrecke (rund 2 Prozent) erreicht werden soll. Zwei eingeplante Entwässerungsrinnen sollten verhindern, dass abfließendes Wasser an die Hauswand der Bachmühle gelangt. Der Einbau von Stufen am Ende des Boulevards sei kein Thema gewesen, da die Umfahrung der Gebäude durch Rettungsfahrzeuge ermöglicht werden müsse.

"Die Dinge waren klar kommuniziert", sagt OB Jann. Und da sich laut Jann und Baumhackel auch Thomas Eichner mit diesen Vereinbarungen einverstanden erklärte, habe man überhaupt erst einem Verkauf des Grundstücks (zuvor in Erbpacht) an den neuen Bachmühlen-Eigentümer zugestimmt. "Im Nachhinein betrachtet war das ein Fehler", räumt Stefan Baumhackel ein.

Denn zum Bachmühlengrundstück zählt inzwischen eben auch der rund zwei Meter breite Streifen entlang genannter Giebelfassade in Richtung neuem "Boulevard". Den hätte man, so Baumhackel weiter, "auf städtische Kosten" entsprechend der Planung angepasst. Auch um, wie angedacht, dem Gastronomiebetrieb in der Bachmühle eine an den Boulevard anschließende Außenbestuhlung zu ermöglichen. Diese Möglichkeit besteht beim aktuellen Stand der Dinge nur noch bedingt. Denn nachdem beide Parteien keine Einigung erzielen konnten, inzwischen nur noch über Anwälte kommunizieren, hat die Stadt die öffentlichen Verkehrsflächen nach Plan hergestellt. Bis an die Grundstücksgrenze, an der nun Beton-L-Steine den Höhenunterschied abfangen.

"Eine suboptimale Lösung, da brauchen wir nicht drumrumzureden" - finden auch Jann und Baumhackel. Aber: Laut Stadt ziehe sich der Streit um die Anpassungen seit Herbst hin, und nachdem Grundstückseigentümer Eichner irgendwann verdeutlicht habe, dass eine Erhöhung auf seinem Grundstück nicht zu realisieren ist, entschloss man sich zur Herstellung auf eigenen Flächen. "Eine harte Entscheidung", sagt OB Jann, ergänzt dazu aber: "Wir haben hier die volle Rückendeckung des Gemeinderats". Auch rechtlich sieht man sich auf der sicheren Seite. Die Maßnahmen seien mit dem Bebauungsplan abgedeckt. Die vor dem Bachmühlengebäude als Parkplatz genutzten Flächen seien nicht als solche gewidmet gewesen. Vielmehr habe die Stadt das Parken auf öffentlicher Fläche dort geduldet. Eine mögliche Verletzung in der Ausübung von Eigentümerrechten sei durch die nur noch bedingt mögliche Parknutzung also nicht gegeben.

Thomas Eichner sieht das anders: "Die Stadt verhält sich illegal", sagt er in Bezug auf die nun vollzogenen Baumaßnahmen, spricht von "Dampfwalzenprinzip". OB Jann ergänzt dazu: "Wir haben alles versucht." Auch den Vorwurf, dass man in der Bauphase entstandene Schäden am Gebäude nicht reguliere, weist Jann zurück: Aufgrund von Rissbildungen und nach gutachterlicher Einschätzung habe man inzwischen knapp 7000 Euro überwiesen.

Laut Jann und Baumhackel sei eine Herstellung der gesamten Fläche wie geplant übrigens immer noch möglich. Mit einem Unterschied: Die dafür anfallenden Arbeiten auf dem Bachmühlengrundstück müsste der Besitzer nun selbst zahlen.