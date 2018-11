Mosbach. Im Sommer modernisiert die Deutsche Bahn AG in zwei Etappen längere Streckenabschnitte im Neckartal. Dadurch wird es zu Sperrungen für den Zugverkehr kommen.

Vom 9. bis zum 27. Juli ist der Abschnitt zwischen Neckarelz und Eberbach gesperrt, hier verkehren Busse als Ersatz. Zwischen Osterburken und Neckarelz fährt die S1 nach dem üblichen Fahrplan, in Neckarelz besteht Anschluss an den Busersatzverkehr.

Die Fahrten der S2 werden ab bzw. bis Mosbach durch Busse ersetzt, die Abfahrt in Mosbach ist tagsüber stündlich zur Minute ":36", Ankunft in Mosbach zur Minute ":22". Die Reisezeit von und nach Heidelberg verlängert sich um eine halbe Stunde.

Vom 28. Juli bis 11. September ist die Strecke zwischen Neckarelz und Neckargemünd gesperrt. Auch in dieser Phase bleibt der Fahrplan der S1 östlich von Mosbach wie gewohnt gültig. Zwischen Neckarelz und Neckargemünd fahren Ersatzbusse. Die Reisezeit verlängert sich auf diesem Abschnitt nun aber um eine Stunde. Eine halbe Stunde schneller geht es über Aglasterhausen, daher verkehren zwischen Neckarelz und Aglasterhausen zusätzliche Busse mit Anschluss dort an die S55. Die Regionalexpresszüge entfallen in der Bauzeit, sie werden über Sinsheim umgeleitet.

Info: Die geänderten Abfahrtszeiten sind bereits in die elektronische Fahrplanauskunft eingearbeitet. Detaillierte Fahrplaninformationen für den ersten Bauabschnitt gibt es im Internet unter www.bauarbeiten.bahn.de oder www.mosbach.de.