Von Judith Blüthner

Neckarzimmern. (jbl) "Ich bin Sarah, und ich bin okay!" Die Filme von Bernd Umbreit berühren. In allen geht es um Menschen. Mit professioneller Nähe dreht der Dokumentarfilmemacher seine Werke ohne Drehbuch und ohne Schauspieler sowie mit offenem Ausgang. Authentisch und lebensnah. Seine Themen finden zu ihm. So auch Sarah aus dem Film "Essstörungen - Sarahs Weg aus der Bulimie", einer der drei Filme, die Umbreit anlässlich der Jugendfilmtage in Neckarzimmern zeigt.

Nach einer Veranstaltung zum Thema Jugendliche und Suizid sei die junge Frau einfach sitzen geblieben. Sie habe auf ihn gewartet. Ihr Abschiedsbrief war schon geschrieben. Ohne den Film "Hallo Jule - ich lebe noch" wäre Sarah heute nicht mehr da. Mehrere Klinikaufenthalte hatte sie schon hinter sich, die Bulimie hatte sie fest im Griff. Gefangen im Irrgarten des Lebens, zwischen den Ess-Brech-Attacken und der Angst, entdeckt oder dick zu werden, kannte sie nur noch einen Ausweg. Doch Umbreits Film und seine Art, sehr persönlich über seine Arbeit zu sprechen, sich auf Augenhöhe mit seinen Protagonisten zu begeben, hatten ihr Mut gemacht.

Gemeinsam mit ihm und seinem Filmteam fand sie einen Weg aus der Bulimie - der Krankheit, die in den vergangenen zehn Jahren zu ihrer einzigen Freundin geworden war. Umbreits Film dokumentiert die fünf Monate vor dem Eintritt in die Klinik. In kurzen Gesprächs- und Filmsequenzen lernt der Zuschauer Sarah und ihr Umfeld kennen. "Das Aushaltenkönnen muss man lernen", verrät Bernd Umbreit im Gespräch. Leicht sei es nicht, daneben zu stehen. Die Kontakte halten, seine Filme sind ihm ein Anliegen, ein Anliegen zu sensibilisieren? "Es geht um die Menschen."

Umbreit liebt das, was er tut, er lebt seine Arbeit. Emotional bewegt, erzählte er am Montagmorgen von seinem momentanen Projekt. Eine Dokumentation über 125 Menschen, die taubblind geboren wurden und gemeinsam in einem Dorf in Norddeutschland leben. Die Welt noch nie gesehen, noch nie gehört haben. Der Film erzählt von "Theo" unter der Decke, und von Maria, die ihre Umgebung erfühlt.

Die etwa 140 Schülerinnen und Schüler schienen beeindruckt, spontaner Applaus folgte der Filmvorführung, ebenso für Umbreits Ausführungen im Anschluss. Konzentriert hörten die Schüler zu, stellten vereinzelt auch vorsichtig Fragen. Susanne Heering vom Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis, die in Kooperation mit Gabi Teichmann von der Arbeiterwohlfahrt einmal im Jahr Schulen im Kreis zu den Jugendfilmtagen einlädt, freute sich, den Filmemacher begrüßen zu können. Nicht selbstverständlich sei es, dass ein Amt Filmtage ausrichtet, genauso wenig selbstverständlich aber, dass ein Filmemacher seine Filme persönlich vorstellt.

Nach dem Auftakt gestern stehen heute und morgen noch die Dokumentationen, "Tour ins Ungewisse" und "Zeit, die mir noch bleibt" auf dem Programm. Bei allen drei Werken handelt es sich um ehrliche Dokumentationen zum Thema "Die Kunst, das Leben zu lieben".

Auch Bürgermeister Christian Stuber freute sich, den Filmemacher Umbreit wieder in Neckarzimmern begrüßen zu können. Die nachdenklich stimmenden Filmvorführungen des letzten Jahres waren ihm noch in Erinnerung. Hiermit hatte er das von Gabi Teichmann gesteckte Ziel erreicht: "Bleibende Eindrücke sind erwünscht!"