Mosbach. In der jüngsten öffentlichen Sitzung des Stadtseniorenrates ging es neben den Richtlinien und der Geschäftsordnung des Rates selbst auch um die Situation auf den städtischen Friedhöfen. Außerdem kamen Anliegen rund um den Bereich Verkehr zur Sprache.

Stadtseniorenrat Viktor Reiter berichtete von fünf neuen Arbeitskreisen, die sich innerhalb des Gremiums gebildet hätten, um die Aufgaben schneller bewältigen zu können. Dem Arbeitskreis "Allgemeiner Geschäftsbetrieb" sei es in sehr kurzer Zeit gelungen, das bestehende Regelwerk des Rates so zu überarbeiten, dass es den heutigen und zukünftigen Bedürfnissen und Anforderungen Rechnung tragen könne.

Auch die Situation der städtischen Friedhöfe kam zur Sprache. Laut Oberbürgermeister Michael Jann wird ein fehlender Handlauf an einer Treppe auf dem Mosbacher Friedhof in Kürze angebracht. Stadtseniorenrat Willi Gramlich fragte erneut an, wie weit die Überlegungen zur Überdachung vor der Friedhofshalle am Mosbacher Friedhof gediehen seien. Jann erklärte, dass anstatt des angedachten Sonnensegels eher eine festere Lösung vorgesehen sei.

Was die Umgestaltung des Friedhofs Neckarelz angeht, so Jann, ist es vorgesehen, dem Stadtseniorenrat in einer der nächsten Sitzungen über die Überlegungen zu berichten. Stadtseniorenrat Leo Richard Johmann begrüßte das Vorhaben und bekräftigte die Notwendigkeit einer Gestaltung, die sich an den heutigen Bestattungsformen orientiere.

Er schlug vor, die Bürger von Neckarelz und Diedesheim mit in diesen Findungsprozess einzubeziehen. Es biete sich an, den vorgesehenen Bericht der Stadt in die Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Stadtseniorenrates am 29. April im Bildungszentrum Bruder Klaus in Neckarelz aufzunehmen und die Bürger einzuladen. Der Vorschlag fand die Zustimmung des OB und soll umgesetzt werden.

Weitere Anliegen wurden angesprochen, so zum Beispiel die Sicherheit im Bereich der S-Kurve in der Steige in Diedesheim - dies soll im Rahmen einer Verkehrsschau behandelt werden. Eine Zuhörerin trug an Oberbürgermeister Jann schließlich den Wunsch heran, die Stadtbushaltestelle im Gartenweg wieder zu aktivieren, da seit deren Wegfall und Verlegung es für ältere Menschen sehr beschwerlich geworden sei, die Einkäufe in der Stadt zu Fuß zu bewältigen. OB Jann versprach, die Angelegenheit prüfen zu lassen.