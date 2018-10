Von Peter Lahr

Mosbach. Die einen finden Bücher generell uncool. Die anderen sind erleichtert darüber, wenn das Gewicht der Urlaubs- oder Freibadlektüre auf einen E-Book-Reader reduziert werden kann. An beide Gruppen - und sicher einige weitere Nutzer - richtet sich ein neues Service-Angebot der Stadtbibliothek Mosbach, das OB Michael Jann, Kulturamtsleiterin Christine Funk und Bibliotheksleiter Raimar Wiegand am Montagnachmittag im Bürgersaal des Rathauses vorstellten.

Für das Stadtoberhaupt stellt die Online-Bibliothek eine weitere Attraktivitätssteigerung dar - und passe bestens zu der baldigen Umbenennung in "Mediathek". "Wir sind auf dem Höhepunkt der Zeit und dem Stand der Technik fast voraus", lautete Janns positives Fazit.

"Man muss es sich wie eine virtuelle Leihstelle der Stadtbibliothek Mosbach vorstellen", beschrieb Raimar Wiegand das neue Internetportal mit über 9000 entleihbaren Medien - eine Kooperation von bislang 14 kommunalen Büchereien zwischen Crailsheim, Möckmühl und Güglingen. Jeder, der über einen gültigen Bibliotheksausweis sowie die entsprechende Hard- und Software verfügt, kann via Internet digitale Medien herunterladen und für eine bestimmte Frist (zwischen 30 Minuten für Zeitungen und zwei Wochen für Romane) entleihen. Zum E-Angebot zählen Romane und Sachbücher, Hörbücher, Jazz und klassische Musik, Meditationsmusik und Kinderlieder, Dokumentarfilme, Zeitungen und Zeitschriften.

"Der Zusatzservice kostet den Nutzer nichts", betonte OB Jann. Die einmaligen Kosten für das "barrierearme Angebot" bezifferte Wiegand auf 8 000 Euro. Für den laufenden Betrieb rechnet man ab 2014 mit jährlich 4 400 Euro.

"Das Prinzip Bibliothek wird eins zu eins übertragen", kam Wiegand auf das praktische "Handling" zu sprechen: "Ich suche im Katalog meine Medien, lege sie in meinen Warenkorb, melde mich mit meinen Daten an. Per Mausclick werden die Daten dann auf den Computer geladen." Kleiner Vorteil gegenüber dem "echten" Buch: Man kann die Rückgabe nicht versäumen. Denn nach Ablauf der Leihfrist sind die Medien automatisch nicht mehr zu gebrauchen. Eine virtuelle Führung soll Einsteigern den Zugang erleichtern.

Zudem hat die Stadtbibliothek Mosbach im Januar zwei digitale Nachschlagewerke des Munzinger-Archivs erworben. Das Personen- und Länderarchiv bietet über 2700 ausführliche Biografien und aktuelle Daten zu allen Ländern der Erde. "Eine Fundgrube nicht nur für Schüler", weiß Wiegand um die bisherige Hauptnutzergruppe.

Wie die Online-Bibliothek angenommen wird, muss die Zukunft zeigen. Im Monat Mai nutzten den "Geheimtipp" in Mosbach bereits 60 "Kunden", um 250 Ausleihen zu tätigen. "Wir liegen damit sehr gut", fand Raimar Wiegand. Auch wenn das nur 3,3 Prozent aller Ausleihen ausmache, den "Löwenanteil" derzeit die "physisch greifbaren Medien" erzielten, wolle man die Zeichen der Zeit nicht versäumen.

Fi Info: Internetseiten des Portals: www.mosbach.de/stadtbibliothek; www.onlinebibliothek-hn.de; http://www.bibliotheken.bw-online.de/wwwopac-mosbach