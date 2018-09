Mosbach/Heilbronn. Aufgrund von Baumaßnahmen der DB-Netz bei Gundelsheim wird die Strecke der Stadtbahnlinie S41 zwischen Bad Friedrichshall und Mosbach (Baden) für vier Nächte gesperrt und für die entfallenden Zugverbindungen mit Bussen ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Die Arbeiten finden in den Nächten von morgen auf Sonntag, 25. Juni, von Sonntag, 25. Juni, auf Montag, 26. Juni, sowie von Samstag, 1. Juli, auf Sonntag, 2. Juli und von Sonntag, 2. Juli, auf Montag, 3. Juli, statt.

In den betroffenen Nächten von Samstag auf Sonntag kommt es zwischen 20.45 Uhr und 6.45 Uhr zu Zugausfällen auf der Stadtbahnlinie S41 zwischen Bad Friedrichshall Hauptbahnhof und Mosbach (Baden). In den Nächten von Sonntag auf Montag entfallen die Züge der S41 zwischen Bad Friedrichshall Hauptbahnhof und Mosbach von 19.15 Uhr bis 5 Uhr. Auch die Pendelzüge zwischen Mosbach und Mosbach-Neckarelz sind von dieser Streckensperrung betroffen und entfallen in diesen Nächten. Sie werden jedoch nicht durch einen Schienenersatzverkehr kompensiert.

Info: Informationen zu den Ankunfts- und Abfahrtszeiten der Bahnen gibt es im Internet unter www.kvv.de.