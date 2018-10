Von Heiko Schattauer

Mosbach. Sie sind eigentlich ganz alltäglich - und doch ganz besonders: Die Geschichten von sieben Menschen aus der Region erzählen Studenten des DHBW-Studiengangs Onlinemedien im Rahmen der "Stadt-Land-Fluss-Geschichten". Nicht nur, dass sie in Filmform erzählt sind, macht diese Geschichten besonders, sondern auch die Art und Weise, wie die Studenten sie erzählen. Am Donnerstagabend präsentierte man die sieben Beiträge, die für die neue Staffel der Porträtserie entstanden sind - das schmucke Audimax der Dualen Hochschule wurde zum Kinosaal, voll besetzt noch dazu.

Einen "besonderen Charme" machte DHBW-Rektorin Gabriele Jeck-Schlottmann bei ihrer Einführung aber nicht nur wegen des stimmigen Veranstaltungsorts aus. Vielmehr würdigte sie den Charme der studentischen Kurzfilmprojekte, die Handlungskompetenz vermitteln und zudem zeigen sollen, was in einem Studiengang wie Onlinemedien so gemacht und gelehrt wird.

Die aktuelle 6. Staffel der "Stadt-Land-Fluss-Geschichten"

Was gemacht wird, das bestimmen die Professoren Thomas Wirth und Arnulf Mester als Studiengangsleiter maßgeblich mit. Mit ihren Studenten durften sie nun bereits die sechste Staffel der Reihe vorstellen. "Nächstes Mal werden es dann eben nur Frauen", kommentierte Wirth den Umstand, dass die Protagonisten diesmal ausschließlich Männer sind. Professionelle Unterstützung gab es für die Mosbacher Studententeams wieder von der Dokwerk Filmkooperative aus Berlin, ein bereits vertrauter Partner bei der jährlichen Produktion der Filmporträts.

Den letzten Schliff erfuhren die indes zum Gutteil erst unmittelbar vor der Premiere im Audimax. "Wir waren in den letzten Tagen immer von neun Uhr morgens bis neun Uhr abends am Schneiden", berichtete ganz offen das Filmteam um Joscha Damson, Anika Düsterhöft, Lennart Hinkel und Thea Sütterlin. Erst am Mittwochabend war der Beitrag über Tierpfleger Martin Pfeil dann tatsächlich fertig. Die berühmte Nadel sei in vielen Fällen bis zum Schluss heiß gewesen, bestätigte der Studiengangsleiter im Dialog mit Premierenmoderator Dr. Alexander Dambach vom SWR-Rundfunk.

Die Mühen der Produktion und die vielen Stunden am Schneidetisch haben sich gelohnt: Die zwischen knapp sieben und rund zehn Minuten langen Filmporträts sind (wieder einmal) etwas ganz Besonderes geworden.

Sie erzählen unter dem Titel "My Journey" von Bubacar Sanyang, der mit 18 Jahren aus Gambia floh, um nach Deutschland zu kommen. Ohne Schwimmen zu können, überquerte er das Mittelmeer - und will nun neben Deutsch vor allem auch Schwimmen lernen.

Sie erzählen in "Probier’s mal" von Fritz Ott und dessen ausgeprägter Kletterleidenschaft. Und seinem sozialen Geist, der eben mindestens genauso ausgeprägt ist. Oder von Germann Hennrich und seinem Leben und Wirken auf dem Assulzer Hof, von Schnapsbrennen und Markterlebnissen - "Nur ein Durchgangsposten" titelt sein Filmporträt. "Pures Adrenalin" klingt derweil durchaus passend als Überschrift für den Beitrag über Christoph Gogulski und seine Tuningfirma "Turbo-Gockel" in Seckach. Von Drag Races, 1000 PS und jeder Menge Spannung und Nervenkitzel ist da die Rede.

Von der "Richtigen Entscheidung" berichtet Senol Eren, Shishabar-Besitzer. Als sich der Rauch lichtet, wird klar: Die eigentliche Profession des Protagonisten ist die Architektur.

Trotz tiefgefrorener Eintagsenten und ebenso unterkühlten Ratten, die er hungrigen Eulen zum Frühstück servieren darf, bekundet Martin Pfeil im gleichnamigen Film: "Tiere sind mein Leben". Im Wildpark Schwarzach hat der Tierpfleger demnach seinen Traumjob gefunden.

Seinen Traum vom Fliegen lebt "Der lachende Reiter" Burkhard Bethke jeden Tag aus. Mitunter geht der Fluglehrer sogar mehrfach in die Luft. Noch beeindruckender als die Ausblicke aus Bethkes Flugzeug sind die tiefen Einblicke, die ehemalige Westernreiter in sein Seelenleben zulässt. Aus sieben Stunden Material hat "sein" Filmteam ein bewegendes Sieben-Minuten-Porträt gemacht. An dessen Ende man natürlich auch erfährt, warum der lachende Reiter lacht und reitet...

Info: Die neue Staffel der "Stadt-Land-Fluss-Geschichten" ist online ab sofort unter www.youtube.com/user/slfgeschichten zu sehen.