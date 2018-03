Mosbach. (tkr) Das ist eine Ausstellung mit europäischen Dimensionen - darüber waren sich die Redner bei der Vernissage der Ausstellung "Stadt-Raum-Kunst" im Mosbacher Landratsamt einig. Bis einschließlich 11. Mai ist im Alten Schlachthaus im LGS-Park und in den Räumen des Landratsamts eine Schau mit Werken Bildender Kunst zu sehen, die auf ungewöhnliche Weise zusammengefunden haben.

Wie es zu den europäischen Dimensionen kam? Im Mai 2012 waren, anlässlich des Europatages und auf Einladung des Landkreises Görlitz, 14 Künstler(innen) aus sechs europäischen Ländern zu einem einwöchigen Arbeitstreffen in Görlitz zusammengekommen. Zu einem internationalen Pleinair mit Teilnehmern aus Deutschland, Lettland, Polen, Portugal, Tschechien und der Schweiz - mit der Idee, Begegnungen zu ermöglichen. Begegnungen der Künstler untereinander sowie Begegnungen mit Görlitz und dessen Menschen. Die Europatage und der Weltkulturerbe-Antrag der Stadt Görlitz waren aktueller Anlass, das Entstehen von Kunstwerken zu ermöglichen, die einer gemeinsamen Inspirationsquelle entsprangen und sich dennoch in kontrastreicher Vielfalt zum Ausdruck bringen. So unterscheiden sich die Werke in Technik und in Entstehungsgeschichte: Grafik, Malerei, Fotografie, Mischtechnik, Objektkunst und Installation - ein Teil der Arbeiten entstand vor Ort, ein Teil im Atelier, basierend auf den Vorarbeiten in Görlitz, Deutschlands östlichster Stadt.

Die Resultate des Projekts sind nun seit November 2012 in der Wanderausstellung Stadt-Raum-Kunst vom Süden Portugals bis zur weißrussischen Grenze in Europa unterwegs, an 14 Stationen, die Heimatregionen der Künstler besuchend. Noch vor wenigen Tagen war in Lettland zu sehen, was nun in Mosbach, Heimat von Künstlerin Ulrike Thiele, gezeigt wird. Die Ausstellung ist zugleich Start der Mosbacher Saison des Kunstvereins Neckar-Odenwald, der eng mit dem Landkreis kooperiert. So ist es folgerichtig, dass Stadt-Raum-Kunst sowohl im Alten Schlachthaus wie auch im Landratsamt zu sehen ist.

Landrat Dr. Achim Brötel ging bei der gut besuchten Eröffnung auf die Bedeutung des Projekts ein und brachte seine Freude über den Besuch seines Görlitzer Kollegen Bernd Lange zum Ausdruck, der mit dem Kulturamtsleiter Joachim Mühle und Elke Noßky (Oberlausitzer Kunstverein) angereist war. Er würdigte die Ausstellung auch als Baustein der Partnerschaft der beiden Landkreise. Bernd Lange machte deutlich, wie hoch er die Bedeutung Europas als politische Idee und ganz praktische Wirkkraft bewertet. Auch er brachte seine Freude über die eng gewordene Partnerschaft der beiden Landkreise zum Ausdruck. Der Bundestagsabgeordnete Alois Gerig bekräftigte langes Werben für Europa und würdigte auch das Ehrenamt, das wie hier beim Kunstverein die Umsetzung solch ambitionierter Vorhaben überhaupt möglich mache.

Nach einem Grußwort von Bürgermeister Michael Keilbach war Ulrike Thiele an der Reihe, um mit ihren - in die Ausstellung einführenden - Worten den Blick der Künstlerin auf das Thema zu werfen. Sie würdigte die Fürsorge der Verantwortlichen (besonders von Kuratorin Ramona Faltin) mit einem umfassenden Programm den 14 Kunstschaffenden die Stadt Görlitz nahe zu bringen, aber auch Gelegenheiten zu schaffen, sich gegenseitig kennenzulernen. Thiele war in ihrer Arbeit mit und in der Stadt schnell fasziniert von deren dichter, organisch gewachsener Infrastruktur, der sie sich mit ihrer Kamera näherte. Aus den auf ganz eigene Art zu Grafiken weiterverarbeiteten Resultaten ihrer fotografischen Annäherungen an Görlitz entwickelte sie zweidimensionale Collagen und dreidimensionale Papierobjekte, die sie zu faszinierenden Installationen verarbeitete.

Der Vorsitzende des Kunstvereins Neckar-Odenwald Werner Zeh blickte abschließend zurück auf die Entwicklung der freundschaftlichen Verbindung zwischen den beiden Kunstvereinen. Die habe schon im Jahr 2010 ihren Ausdruck in der Ausstellung "zusammen wachsen - zusammenwachsen" gefunden, die sowohl in Mosbach und Buchen wie auch in Görlitz gezeigt wurde.

Info: "Stadt-Raum-Kunst" ist bis 11. Mai im Landratsamt (Dienstzeiten) und im Alten Schlachthaus Mosbach (Do., Sa., So. und an Feiertagen von 14 bis 18 Uhr) zu sehen.