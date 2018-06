Mosbach. (stm) An die erste Phase der Gleisbauarbeiten im Streckenabschnitt Neckarelz-Eberbach schließt sich nahtlos der zweite Teil an. Vom 28. Juli bis voraussichtlich 11. September ist die Neckartalstrecke zwischen Neckarelz und Neckargemünd gesperrt. Busse fahren während dieser Zeit als Schienenersatzverkehr, die Reisezeit verlängert sich dadurch um 60 Minuten. Wer 30 Minuten Reisezeit einsparen will, kann in den Hauptverkehrszeiten den Weg über Aglasterhausen nehmen. Ermöglicht wird dies durch ein zusätzliches Busangebot zwischen Neckarelz und Aglasterhausen, wo Anschluss an die S-Bahnlinie 55 besteht.

Zwischen Osterburken und Neckar-elz fährt die Linie S1 tagsüber nach dem üblichen Fahrplan, in Neckarelz besteht Anschluss an den Busersatzverkehr. In den Tagesrandlagen ergeben sich jedoch auch zwischen Neckarelz und Osterburken zeitliche Verschiebungen, zum Teil fahren auch zusätzliche Züge. Die Fahrten der S2 werden zwischen Mosbach (Baden) und Neckargemünd durch Busse ersetzt, die Abfahrt in Mosbach ist tagsüber stündlich zur Minute :36, Ankunft in Mosbach zur Minute :22. Die Regionalexpresszüge Heilbronn-Mannheim entfallen in der gesamten Bauzeit, sie werden über Sinsheim umgeleitet.

Die geänderten Abfahrtszeiten sind bereits in die elektronische Fahrplanauskunft eingearbeitet. Detaillierte Fahrplaninformationen für den zweiten Bauabschnitt gibt es im Internet unter der Adresse www.bauarbeiten.bahn.de oder auf der Homepage der Stadt Mosbach (www.mosbach.de). Außerdem liegen in den Verwaltungsstellen der Stadt Mosbach und bei der Tourist-Information am Marktplatz ab sofort neue Fahrplanhefte mit dem ausführlichen Ersatzfahrplan des zweiten Bauabschnitts aus.