Von Heiko Schattauer

Mosbach-Neckarelz. Er hat eine klare Überzeugung. Und eine ebenso klare Mission. Musiklehrer und Chorleiter Patrick Bach sagt: "Jeder Mensch kann singen!" Und dieser Annahme folgend, will er möglichst viele Menschen zum Singen bringen. Nicht nur seine Schüler am Auguste-Pattberg-Gymnasium also, sondern eben auch Menschen, die mit Gesang an sich so gar nichts anfangen können. Und der 40-jährige Musikpädagoge ist sich seiner Sache so sicher, dass er sich sogar dabei filmen lässt: Ab 10. November (21 Uhr) lässt sich im Rahmen der vierteiligen Doku-Reihe im SWR-Fernsehen "Bach! Auch Du kannst singen!" verfolgen, ob Patrick Bach halten kann, was er verspricht.

Allein sein Name steht ja schon für Musik, wenngleich Patrick im Vergleich zu Johann-Sebastian Bach vor ganz andere Herausforderungen gestellt wird. In jeder Folge der Doku-Reihe muss der Musiklehrer aus Helmstadt-Bargen in kürzester Zeit einen Chor aus unterschiedlichen Menschen zusammenstellen und ein Abschlusskonzert organisieren: Etwa im Zoo, in einer Klinik, im Multi-Kulti-Stadtviertel oder mit Flüchtlingen unterschiedlichster Herkunft. Wie die Ergebnisse der außergewöhnlichen Bemühungen klingen, kann man ab 10. November immer donnerstags ab 21 Uhr in den 45-minütigen Reportagen sehen - und vor allem auch hören.

Im ersten Teil der Doku-Reihe geht es für den charismatischen Musiklehrer in den Karlsruher Zoo. Mit Sänger(inne)n, deren Talent bis dato eher im Verborgenen schlummerte, will er "The Lion sleeps tonight" einstudieren - und zwischen exotischen Pflanzen und Tieren (die dann hoffentlich nicht mehr schlafen...) präsentieren. Selbst der Zoo-Direktor erhebt im Projektchor singenderweise seine Stimme...

Damit nicht genug: In der Fürst-Stirum-Klinik in Bruchsal sucht Patrick Bach gemeinsam mit Mitarbeitern "Ein Song für die Klinik". Und das, obwohl er bei den Proben feststellen muss, dass nicht jedem dort wirklich nach Singen zumute ist. Warum Bach am Ende dennoch zu dem Schluss kommt "Singen kann heilsam sein", ist am 17. November im zweiten Teil der Doku-Reihe zu verfolgen.

"Ein Viertel erhebt seine Stimme" heißt es schließlich bei Bachs drittem Projekt im Mannheimer Jungbusch, das nach wie vor ein besonderes Stadtviertel ist. Und für den Chorcoach aus Neckar-elz auch ein ganz besonderes Erlebnis. "Das ist schon beeindruckend dort", sagt Patrick Bach, der vor Ort den Beatles-Hit "Help" einstudiert. Stimmen für sein Projekt sucht er bei der Hafengesellschaft, in der Moschee, beim ältesten Sportstudio der Stadt oder auch bei der Popakademie. Wer am Ende tatsächlich mit dem Musiklehrer die Stimme erhebt, ist in der Tat überraschend.

Das Staffelfinale markiert "We are the world" aus Sasbachwalden. Bereits im März in der Pilotfolge zu sehen, tritt der Chor aus Flüchtlingen einmal mehr ins Fernsehrampenlicht.

Damit auch seine Schüler etwas Bleibendes vom Engagement ihres Musiklehrers haben, hat Patrick Bach seine neue "Fernsehkontakte" spielen lassen. SWR-Doku-Produzent Christoph Holthof (www.kurhausproduction.de) sowie Regisseur Juri Tetzlaff (www.juri.de) werden am Freitag, 11. November, gemeinsam mit Hauptdarsteller Patrick Bach einen Workshop zum Thema "Film- und Fernsehproduktion" am Auguste-Pattberg-Gymnasium Neckarelz anbieten. Auch das klingt schon vorab nach einer stimmigen Sache.

Info: Die erste Sendung der vierteiligen Dokumentations-Reihe "Bach! Auch du kannst singen!" ist am 10. November um 21 Uhr im SWR-Fernsehen zu sehen.