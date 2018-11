Von Christian Beck

Neckar-Odenwald-Kreis. Auf dem Land ist scheinbar wenig los, dafür gilt Landluft schon seit jeher als gesund. Doch wie fit sind die Einwohner des Neckar-Odenwald-Kreises wirklich? Statistiken verschiedener Krankenkassen geben hier Anlass zur Sorge. Denn drei verschiedene Untersuchungen kommen übereinstimmend zum Schluss: In kaum einem anderen Kreis in Baden-Württemberg sind so viele Leute so lange krank wie hier. Doch der frühere englische Premierminister soll bereits gesagt haben: "Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast". Die RNZ nahm die Daten deshalb ein wenig unter die Lupe und erkundigte sich zudem bei Ärzten aus der Region.

14 Tage - mindestens so lange war ein Arbeitnehmer im Neckar-Odenwald-Kreis im Jahr 2013 im Durchschnitt als krank gemeldet. Das ist zumindest den Daten dreier Krankenkassen zu entnehmen: Die Techniker Krankenkasse (TK) sowie die DAK Gesundheit melden etwa 14,3 Arbeitsunfähigkeits-Tage. Die AOK, im Neckar-Odenwald-Kreis die mitgliederstärkste Krankenkasse, meldet für Frauen 15,7, für Männer sogar 17 AU-Tage. Das brisante daran: Der Landesdurchschnitt ist zum Teil deutlich geringer. Diesen gibt die TK mit 12,1 Tagen an. Auch bei den zwei weiteren Kassen liegt die Zahl der Tage, an denen Arbeitnehmer krankheitsbedingt pausieren müssen, zum Teil deutlich über dem Mittelwert in Baden-Württemberg.

Zahlen über Zahlen, die vor allem zu einem führen - noch mehr Fragen. Zunächst: Warum liegen der Untersuchung diese drei Krankenkassen zugrunde? Das Problem ist schlicht, dass es keine allgemeine und unabhängige Datenbank zum Krankenstand gibt. Dr. Thomas Ulmer, selbst Arzt und bis vor kurzem noch Abgeordneter des Europaparlaments, ahnt, weshalb: "Niemand möchte bei Statistiken der Letzte sein", berichtet er amüsiert. Also werde überall blockiert, mitunter auch schöngerechnet.

Doch sind vor diesem Hintergrund die Statistiken überhaupt ernst zu nehmen? Sind die Odenwälder so krank, wie die Listen es ihnen bescheinigen? "Ich kann das nicht unbedingt bestätigen", erklärt Dr. Christoph Kaltenmaier. Der in Aglasterhausen ansässige Arzt ist Sprecher des Medi-Verbunds Neckar-Odenwald-Kreis, einem Zusammenschluss von Ärztenetzen. Was Kaltenmaier allerdings feststellt, ist eine Zunahme an depressiven Erkrankungen. Dies bestätigen auch die Berichte der drei genannten Krankenkassen.

Ulmer sieht hier einen Zusammenhang mit steigenden Belastungen am Arbeitsplatz. So müssen seit längerem immer mehr Menschen am Computer ihren Dienst verrichten, eine Arbeit, die nicht jedem liege. "Manche Menschen stehen hier unter Dauerstress", erläutert Ulmer. Das könne auch zu Depressionen führen.

Das allein erklärt allerdings nicht die scheinbar hohen Krankenzahlen im Kreis. Laut allen drei genannten Krankenkassen rangieren hier Muskel-Skelett-Erkrankungen auf Platz eins - hierunter fallen beispielsweise Rückenleiden. Eine Steigerung verzeichnen AOK und DAK bei Atemwegserkrankungen. Alexander Föhr, Leiter der Kommunikation bei der AOK-Rhein-Neckar-Odenwald, macht dafür den langen Winter und ein schlechtes Frühjahr im vergangenen Jahr verantwortlich.

Laut Ulmer könnten solche "saisonalen Aspekte" die auffälligen Statistiken zum Teil erklären. Hier komplettes Licht ins Dunkel zu bringen, hält der Arzt aber für beinahe unmöglich: "Diese Phänomene sind zum Teil nicht klärbar." Er hält es allerdings für denkbar, dass die zahlreichen Bewohner der Johannes-Diakonie in Mosbach und Schwarzach eine Rolle spielen. Zudem könne auch der demografische Wandel eine Teilursache sein: Im Neckar-Odenwald-Kreis wohnen relativ viele ältere Menschen, die tendenziell häufiger krank sind.

In diese Richtung argumentiert auch Landrat Dr. Achim Brötel und führt zusätzlich noch einen hohen Pendleranteil ins Feld: Viele Odenwälder arbeiten nicht im Kreis, und haben beispielsweise einen Arbeitsunfall. Mitunter wird dieser statistisch aber dem Wohnort zugerechnet. Brötel sieht vor diesem Hintergrund die Zahlen als "nicht besorgniserregend" an.

Deutlich besser ist es ohnehin, gar nicht erst krank zu werden. Das sagt sich freilich leicht, mag mancher denken. Doch laut Ulmer ist gesundheitliche Vorsorge ein wichtiges Thema, das nach wie vor zu wenig beachtet wird. Hier könnte viel Geld eingespart werden, doch es wird wenig investiert. Der allgemeine Rat der Mediziner lautet deshalb: Öfter mal zum Arzt gehen, auch bevor es weh tut.