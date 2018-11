Von Nadine Slaby

Mosbach. Der Duft von frisch gebackenem Brot lockte am Samstag zahlreiche Gäste auf den Kurpfälzer Brotmarkt. Das Bäckerbursch-Maskottchen, das fleißig Brötchen und Laugengebäck verteilte, überredete auch den Letzten.

"Der Kurpfälzer Brotmarkt dient den Bäckern als Plattform. Hier können sie ihre Spezialitäten zeigen. Denn dass wir Brot und Brötchen backen können, steht außer Frage", erläuterte der Obermeister der Bäckerinnung, Friedbert Englert, bei einem Rundgang mit Oberbürgermeister Michael Jann, Bürgermeister Michael Keilbach, MdB Alois Gerig sowie Gästen aus Mosbachs Partnerstadt Château-Thierry. Über deren Besuch freuten sich die Stadtoberen besonders. Zwar sei das französische Baguette sicher ein Teil des Bäckerhandwerks, aber die deutsche Innung könne mit ihrer Vielfalt punkten. Dies wollte man sowohl den Gästen aus dem Nachbarland als auch den einheimischen Besuchern beweisen.

"In Deutschland gibt es insgesamt rund 4000 verschiedene Brotsorten", berichtete Brotprüfer Ernst Schwefel. Der es nicht verwunderlich findet, dass die Vielfalt derart hoch ist, schließlich sind die deutschen Verbraucher weltweit die Spitzenreiter im Verzehr von Brot und Backwaren. Er bot an seinem Stand sowohl Weißbrot als auch dunkle Vollkornbrote - mal mit Birne, mal mit Karotten und Mandeln darin - an. "Der Verbraucher kann, wenn er bewusst einkauft, was gar nicht viel teurer sein muss, die Wirtschaft steuern und beispielsweise den Bäcker im Dorf halten", verdeutlichte Alois Gerig.

Und die Käufer konnten aus einer Vielzahl von Backwaren auswählen. "So viel kann ich gar nicht essen, was ich hier überall kaufen könnte", meinte eine Kundin, der die Wahl zwischen Besen-, Dinkel- und Knusperbrot sichtlich schwer fiel. Nahezu jeder Stand präsentierte eine Besonderheit. Sei es das Knusperbrot, das als Chipsersatz diente, zwei Meter lange Besenbrote oder aber Flockenbrot, bei dem das Getreide erst kurz vor dem Backen zu Flocken gequetscht wird und in den Teig kommt.

Auch typisch Mosbacherisches fand sich auf dem Kurpfälzer Brotmarkt, zum Beispiel ein "Kiwwelschisserbrot". Erstmals mit dabei war auch ein Bio-Bäcker aus Großeichholzheim, der seine Brote im Mosbacher Naturquellladen vertreibt. Selma und Andy Troißler, die die Bäckerei in der siebten Generation führen, hatten ihren Stand liebevoll hergerichtet und informierten auch über die unterschiedlichen Getreidesorten, die sie in Bioqualität für ihre Backwaren verwenden.

Nicht fehlen durften natürlich auch einige Stände mit dem Passenden für "obendrauf". Eine Senfmanufaktur stellte verschiedene Senfarten vor, ein Tee- und Gewürzstand versorgte Selbstbacker mit den nötigen natürlichen Geschmacksstoffen und das Milch verarbeitende Unternehmen "Friesland Campina" zeigte, welche Brotaufstriche aus Schichtkäse entstehen können. Ebenfalls mit einem Stand vertreten, war der Türkische Elternverein (Englert: "Integration im Ernährungsbereich") und die AOK, die Besucher in Ernährungsfragen beriet. "Im Grunde läuft es darauf hinaus: Bäckerbrot!", fasste Englert deren Beratungsergebnis kurz zusammen. Und dass dieses zu jeder Tages- und Nachtzeit schmeckt, wusste Thomas Mayer von der Bäckerei Mayer zu berichten. Bei ihm kämen "in der Früh" die letzten Kneipengänger auf dem Heimweg vorbei und kauften ein Stück des zwei Meter langen Besenbrots. Dieses werde aber nicht längs in Scheiben geschnitten und belegt, wie normalerweise üblich, sondern einfach quer durchgeschnitten und mit ordentlich Fleischkäse darauf verzehrt. Manch einer nehme noch ein paar Brötchen für die Eltern zu Hause mit. "Vielleicht um sie milde zu stimmen", lacht Mayer.

Zwar musste am Samstag niemand milde gestimmt werden, aber die Möglichkeit, die vielen Brotsorten, Brötchen und Kuchen zu verkosten, ließen sich die Besucher nicht entgehen. Und so waren die Bänke und Tische rund um die Bühne, auf der verschiedene Musikgruppen für Unterhaltung sorgten, immer gut gefüllt. Wer neben dem Brotmarkt auch noch Mosbach kennenlernen wollte, der war bei den Führungen von Bertold Hergenröder richtig.