Von Stephanie Kern

Waldbrunn. "Stinksauer", das sind im Moment die Anwohner des Landheimwegs in Strümpfelbrunn. Grund: Vergangene Woche wurden dort Bäume gefällt, die bisher eine Art Sichtschutz gebildet hatten. Nun, da die Bäume weg sind, blicken die Anwohner direkt vom Balkon aus auf die Kläranlage.

"Es gab zwei Gründe für die Baumfällungen: Es ist zu viel Laub in die Kläranlage gefallen, und zweitens bestand nach forstwirtschaftlichem Gesichtspunkt die Gefahr, dass die Bäume umfallen", sagt auf RNZ-Nachfrage Bürgermeister Klaus Schölch. "Ich denke, man sollte dem Urteil der Fachleute da vertrauen", erklärt er. Auch die Verunreinigung habe eine maßgebliche Rolle gespielt: "Wir zahlen Strafen, wenn der geforderte Reinigungsgrad nicht erzielt wird", so Schölch, der noch bekräftigt: "An dem Punkt, dass die Bäume weg mussten, lasse ich nicht rütteln." Eine Ersatzbepflanzung soll es gleichwohl geben.

Für die Anwohner ist indessen der Ärger groß: "Das ist eine Frechheit", findet Sabine Thoene deutliche Worte für ihren neuen "Ausblick". Noch schlimmer als die Baumfällarbeiten selbst ist für die Anwohner, dass sie nicht einmal über die Arbeiten informiert wurden. "Ich kam von der Arbeit heim, und da war schon alles passiert", erzählt Sabine Thoene. Als sie und ihr Lebensgefährte Roland Nolz sich dann bei der Gemeindeverwaltung erkundigen wollten, seien sie von einer Stelle zur anderen verwiesen worden. Selbst der Bürgermeister habe von nichts gewusst. "Letztendlich interessiert uns Anwohner nur, was die Gemeinde sich dabei gedacht hat und was sie jetzt unternehmen will, um die Missstände hier zu beheben", sagt Sabine Thoene.

Ihre Nachbarin Sandra Lo Re ist ebenso verärgert: "Das war schon herb, als ich nach Hause kam und das gesehen habe." Sie kann nicht nachvollziehen, dass man auch den Zwischenwuchs entfernt hat. Es sei zwar "sicher aufwendiger", aber nicht nötig, die kleinen Bäume auch zu fällen, meint Sandra Lo Re. "Das Schlimme ist, dass keiner die Verantwortung dafür tragen will", sagt die Anwohnerin. Kommunikation im Vorfeld habe es "in keinster Weise" gegeben. Die einzige Möglichkeit, die ihr und ihren Eltern (sie wohnen gemeinsam in dem Haus) jetzt noch bleibt, sei, einen Sichtschutz an die Balkone zu montieren, um zumindest nicht auf die "braune Brühe" schauen zu müssen.