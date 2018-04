Von Christian Beck

Mosbach. Es gibt viele unschöne Umschreibungen für ihre Berufsbezeichnung, und sie sind Bestandteil zahlreicher Witze. Doch wer sie einmal wirklich gebraucht hat, ist froh, dass es sie gibt: die Polizisten. Zum Abschluss der Serie "24 Stunden im Neckar-Odenwald-Kreis" war ich eine Nacht lang mit einer Polizeistreife unterwegs.

"Das ist ja mal wieder typisch", erklärt Markus Müller und schüttelt belustigt den Kopf. "Da fahren Sie mal mit, und was machen wir? Wir suchen Kühe!" Der Polizeihauptkommissar leuchtet mit einer großen Taschenlampe auf eine Wiese bei Lohrbach, im Lichtkegel taucht ein Rind auf, das gemütlich wiederkäut. "Kühe auf der Fahrbahn", lautete der Funkspruch, der bei der Streifenbesatzung kurz zuvor eingegangen war. Doch der Bauer, dem die Tiere ausgerissen sind, taucht schon bald auf und schickt sie zurück in den Stall. Müller und seine Dienstpartnerin, die Polizeimeisterin Madeleine Fries, machen sich wieder auf den Weg.

"An manchen Tagen kommen wir mit der Arbeit kaum hinterher. Und dann gibt es Tage, da ist fast gar nichts los", erklärt Müller. Heute ist eher letzteres der Fall. Obwohl es die Nacht von Samstag auf Sonntag ist. "Kommt vielleicht noch", fügt der Polizeihauptkommissar lächelnd hinzu. Und so gehen die beiden Polizisten routinemäßig auf Streife. Schauen beim Kernkraftwerk Obrigheim vorbei und prüfen, ob dort alles in Ordnung ist. Oder kontrollieren Verkehrsteilnehmer, die bei dunkelgelb über die Ampel gefahren sind.

Zuvor kam noch die Meldung, dass zwischen Sulzbach und Allfeld ein Wildunfall passiert sei. Dort angekommen, blickt Müller schließlich auf einen toten Fuchs, der einem Mann vors Auto gerannt ist. Dem Fahrer selbst fehlt nichts, sein Auto hat eine kleine Macke. Und deshalb füllt Madeleine Fries eine Bestätigung für die Versicherung aus.

Hin und wieder komme es vor, dass ein angefahrenes Tier noch lebe, berichtet der Polizeihauptkommissar. Und dann komme mitunter seine Pistole für einen "Gnadenschuss" zum Einsatz. Auf Menschen hat Müller aber in seiner gesamten Dienstzeit noch nie gefeuert. Auch wenn es Momente gab, wo dies hätte passieren können, erzählt er mir später in der Pause: "Jeder Polizist hat seinen ganz persönlichen Einsatz, den er nie vergisst." Bei ihm war es ein offenbar verwirrter Mann, der fast eine Stunde lang Anstalten machte, ihn anzugreifen. Mit der Waffe im Anschlag habe er ständig überlegt, wann es nötig sein würde, diese zum Einsatz zu bringen. Schließlich sind Männer des Sondereinsatzkommandos GSG 9 zur Verstärkung hinzugekommen und konnten die Angelegenheit klären.

Zu klären gibt es schließlich auch so manches bei Dorffesten: Ein junger Mann hat eine blutende Wunde am Kopf, die Sicherheitsleute haben ihn des Platzes verwiesen, beide Parteien beschuldigen ihr Gegenüber. Die Polizisten reden, vermitteln, beruhigen die Angelegenheit. Schließlich kommt ein junger Mann mit Maßkrug schwankend auf Müller zu: "Ich muss Ihnen mal was Wichtiges sagen!", lallt er. "Sie müssen aufpassen, auf der Kerwe kann es durchaus mal zu Schlägereien kommen!" Markus Müller muss leicht grinsen, hört aber geduldig zu. "Der wollte einfach mal reden, das ist ok", sagt er, als er wieder am Steuer des Mercedes sitzt.

Gegen 2 Uhr morgens kommt der dringende Ruf aus der Zentrale: schwerer Unfall auf der Obrigheimer Brücke. Wenige Minuten später bietet sich uns ein Bild der Verwüstung: Zwei Autos sind frontal ineinander gefahren. Die Besatzung eines Rettungswagens behandelt gerade eine Leichtverletzte. Die Ordnungshüter sperren die Straße.

Nachdem klar ist, dass sich niemand mehr in Gefahr befindet, schaut sich Müller die genauen Umstände des Unfalls an. Schließlich sieht er, dass die Hinterreifen des einen Fahrzeugs bis auf das Metallgewebe abgefahren sind. Ruhig erklärt der Polizeihauptkommissar dem Halter, dass er so wohl Schwierigketen mit seiner Autoversicherung bekommen wird. Schwierigkeiten für die Polizei gab es heute Nacht aber nicht. Und auch sonst kaum. Müllers Geheimnis: "Als Polizist kann man Menschen gut einschätzen."

Alle bisherigen Teile der Serie finden Sie unter: www.rnz.de/NOK24h.