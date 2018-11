Von Sebastian Schuch

Mosbach-Diedesheim. Man merkt sofort, es ist was los. Alle Zapfsäulen der Agip-Tankstelle in Diedesheim sind belegt. Der Feierabendverkehr ist in vollem Gange. Wie am Fließband wird getankt, gezahlt, der Motor angelassen und auf die Hauptstraße abgebogen. Es riecht nach Benzin. Es ist eine alltägliche Situation an den Tankstellen in Mosbach. Für viele Autofahrer stehen die Betreiber einer Tankstelle nur hinter dem Tresen und kassieren durch das "Mysterium Spritpreis" mächtig ab. Im Rahmen der Serie "24 Stunden im Neckar-Odenwald-Kreis" schaue ich den Mitarbeitern der Agip über die Schulter.

Um 6.30 Uhr öffnet die Tankstelle, bis dahin muss alles vorbereitet sein. Zuständig hierfür ist Björn Ullmann, Sohn der Besitzer Peter und Michaela Ullmann. Kaum geöffnet, kommt der erste Schwung von Kunden - der morgendliche Berufsverkehr. Um 8 Uhr beginnt der Betrieb der hauseigenen Werkstatt, jetzt stoßen auch die Eltern sowie zwei Mechaniker zum Team. Von 15.30 bis 18 Uhr kommt es zur zweiten anstrengenden Phase des Tages - dem Feierabendverkehr. In diese fällt auch der Schichtwechsel um 17 Uhr.

Das Tanken allein macht laut Michaela Ullmann nur einen kleinen Teil des Umsatzes aus. Snacks, Getränke und Magazine gehören ebenso dazu, denn "viele Stücke machen den Kuchen". Die Werkstatt, das Reifengeschäft sowie die Waschanlage helfen ebenfalls beim "Kampf ums Überleben".

Neben dem Tanken muss eine Vielzahl an Zusatzleistungen angeboten werden. Diese sind oft unentgeltlich und laufen unter dem Motto "Kundenservice" neben dem normalen Tankstellenbetrieb. Vor allem der sogenannte "Fahrbahnservice" ist sehr wichtig. Viele Autofahrer lassen vor einer längeren Strecke Öl, Wasser und Reifendruck überprüfen. Gerade im Winter tun Michaela Ullmann ihre Männer deshalb "schon leid". Denn eiskalte Motorhauben und gefrorene Tankdeckel seien dann "keine Seltenheit". Doch sind es genau diese Serviceleistungen, welche dazu beitragen, dass sich ein Kreis von Stammkunden bildet.

Ab 17.30 Uhr wird es ruhiger. Björn Ullmann unterhält sich mit dem ein oder anderen Kunden. Es geht um die Bauarbeiten am Messplatz. Das sei ganz normal, meint er, außer in den Stoßzeiten. Durch Matthias Piringer, Abteilungsleiter der SpVgg Neckarelz und jahrzehntelang Mitarbeiter der Agip, ist der örtliche Fußball-Regionalligist ein häufig gewähltes Gesprächsthema. Es fällt auf, dass Björn viele Kunden gut kennt und er so leichter mit ihnen ins Gespräch kommt.

Für Diskussionen in der Öffentlichkeit sorgen die Spritpreise. Michaela Ullmann versucht, Licht ins Dunkel zu bringen: Vorgegeben werden die Preise von der jeweiligen Firmenzentrale. Gibt es im Vergleich zu einer Tankstelle in der Nähe einen deutlichen Unterschied, so muss eine Preisänderung abgesprochen werden. Die Spritpreise werden dann direkt von der Firmenzentrale via Satellit geändert. Am 31. August trat ein neues Gesetz in Kraft. Laut diesem müssen Tankstellen spätestens fünf Minuten nach einer Preisänderung die aktuellen Preise an eine Markttransparenzstelle melden. So wird überprüft, ob die Spritpreise gerechtfertigt sind. Sollte es nicht so sein, werden die Preise korrigiert - nach oben oder unten.

Dass vor lauter Ärger über die Preise der falsche Kraftstoff getankt wird, komme nicht so oft vor, meint Michaela Ullmann. "Dafür erlebt man so einige Kuriositäten. Über diese könnte ich meine Memoiren schreiben." Bei der Benutzung der Waschanlage musste sie bereits des Öfteren als Streitschlichterin fungieren, erzählt sie weiter. "Es kam schon einmal vor, dass sich ein Kunde ein Ticket geholt hat und ein anderer ohne Ticket in der Anlage stand. Die beiden hatten sich einiges zu sagen."

Ungewöhnlich war schon der Erwerb der Tankstelle vor 43 Jahren. "Du hast aber einen lockeren Job", meinte Peter Ullmann zum damaligen Tankwart. Dieser entgegnete, Peter könne ihn haben, wenn er wolle. Und da musste Peter Ullmann nur kurz überlegen. Ein Beruf in der Kfz-Branche war seine erste Wahl, und so nahm er den Job an. "Ein solches Szenario ist heute undenkbar", schmunzelt seine Frau.

Als ich die Tankstelle verlasse, fahren nur noch vereinzelte Autos vor. Nach Benzin riecht es aber trotzdem.

