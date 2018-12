Von Christian Beck

Mosbach. Sepa und Iban - manche Leute verstehen hier nur Bahnhof. Und meist bleibt diese Ahnungslosigkeit folgenlos. Denn durch die Umstellung auf den einheitlichen europäischen Zahlungsverkehr - gestern kam der Vorschlag, diese vom 1. Februar auf den 1. August zu verschieben - ändert sich für den "normalen" Bankkunden eher wenig. Kümmern muss sich vielmehr derjenige, der Geld im Lastschriftverfahren abbucht. Darunter fallen klassischerweise Firmen. Aber auch Vereine lassen beispielsweise die Mitgliedsbeiträge auf diese Weise einziehen. Und genau hier gibt es laut Auskunft der Banken noch so manches zu tun. Hintergrund Hintergrund (cbe/pm) Ab dem 1. Februar sollte der einheitliche europäische Zahlungsverkehr Sepa den bisherigen nationalen Zahlungsverkehr ablösen. Gestern wurde nun kurzfristig eine voraussichtliche Fristverlängerung um sechs Monate bekannt gegeben. Von der Umstellung sind alle Kontoinhaber betroffen - egal ob Privatperson oder Unternehmen. Die Abkürzung Sepa steht für Single Euro Payments [+] Lesen Sie mehr Hintergrund (cbe/pm) Ab dem 1. Februar sollte der einheitliche europäische Zahlungsverkehr Sepa den bisherigen nationalen Zahlungsverkehr ablösen. Gestern wurde nun kurzfristig eine voraussichtliche Fristverlängerung um sechs Monate bekannt gegeben. Von der Umstellung sind alle Kontoinhaber betroffen - egal ob Privatperson oder Unternehmen. Die Abkürzung Sepa steht für Single Euro Payments Area, was so viel wie einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum bedeutet. Bei der Umstellung werden nationale Überweisungs- und Lastschriftverfahren durch einheitliche Sepa-Zahlverfahren ersetzt. Transaktionen ins europäische Ausland sollen damit schneller und günstiger werden. Eine wichtige Neuerung: Die sogenannte Iban - International Bank Account Number - ersetzt zukünftig Bankleitzahl und Kontonummer. Die Iban, eine international standardisierte Bankkontonummer, besteht aus einem Länderkennzeichen (in Deutschland DE), einer zweistelligen Prüfziffer und einer nationalen Komponente (in Deutschland Bankleitzahl sowie Kontonummer). In Deutschland hat die Iban immer 22 Stellen. Für Sepa-Überweisungen gibt es neue Vordrucke sowie neue Eingabemasken beim Online-Banking. Bis 1. Februar 2016 dürfen Verbraucherinnen und Verbraucher bei nationalen Zahlungen weiterhin die deutsche Kontonummer und Bankleitzahl angeben, die die Banken kostenfrei umwandeln. Bei Informationsschreiben, beispielsweise vom Arbeitgeber oder Stromanbieter, sollten Verbraucher genau überprüfen, ob Iban und Bic (Business Identifier Code, eine internationale Bankleitzahl) korrekt sind und Kontonummer und Bankleitzahlen stimmen.

"Unsere Hotline läuft heiß" - mit diesen Worten fasst Thorsten Niedderer von der Volksbank das Thema Sepa-Umstellung speziell bei Vereinen zusammen. Der Zahlungsverkehrsberater erklärt, dass so mancher Verein nun gezwungen sei, mit Online-Banking zu arbeiten. Und gerade bei Zusammenschlüssen, die über ein hohes Durchschnittsalter verfügten, sei dies eine Herausforderung.

Eine ordentliche Portion Mehraufwand bedeuten die Veränderungen im Zahlungsverkehr deshalb auch für die Banken: Denn neben der internen Umstellung versucht man dort auch alle Vereine zu sensibilisieren. Sowohl die Volksbank Mosbach als auch die Sparkasse Neckartal-Odenwald organisierten mehrere Informationsveranstaltungen. "Die meisten Vereine haben sich mittlerweile schon informiert", erklärt Clemens Throm, Abteilungsleiter Grundsatzrecht bei der Sparkasse. Doch sowohl er als auch Thorsten Niedderer vermuten, dass es Vereine gibt, die sich noch nicht um die Umstellung gekümmert haben.

Doch was passiert in diesem Fall überhaupt? Schlicht und ergreifend: nichts. Dementsprechend bekommt der betroffene Verein dann aber auch keine Mitgliedsbeiträge. Keine Umstellung, kein Geld. Dessen ist sich auch Udo Bieler bewusst, er ist beim Turnverein Mosbach für die Finanzen verantwortlich. Dank der wahrscheinlichen Fristverlängerung ist die Abbuchung der Beiträge von rund 1600 Mitgliedern voraussichtlich kein Problem. Doch mit Blick auf die ursprüngliche Frist sind die notwendigen Maßnahmen beim TV bereits getroffen worden. "Das war schon ein Aufwand", berichtet Bieler. Etwa 20 Stunden habe Bärbel Korsanke von der Mitgliederbetreuung die geänderten Mitgliedsdaten kontrolliert und ergänzt.

Ähnlich wie beim Turnverein sind auch die Verantwortlichen bei der Spielvereinigung Neckarelz zuversichtlich, dass die Sepa-Umstellung problemlos klappt. Präsident Dr. Thomas Ulmer bezeichnet diese als "kein größeres Problem". Etwa fünf Minuten für jedes der rund 1000 Mitglieder seien nötig gewesen.

Deutlich mehr Zeit investieren mussten die Mitarbeiter der Volkshochschule Mosbach. Deren Leiterin Dr. Katrin Sawatzki, ist auf die Änderungen, welche die Umstellung mit sich bringen, nicht gut zu sprechen: "Das ist ein Riesenaufwand - eine Vollzeitmitarbeiterin hat monatelang nichts anderes gemacht." Dementsprechend blieb in der letzten Zeit einiges an Arbeit liegen.

Das Problem: Etwa 10.000 Kursteilnehmer müssen auf Vordrucken ihre Bankdaten angeben, welche anschließend in den Computer eingegeben werden. Wollen Kinder oder Ehepaare an einem Kurs teilnehmen oder sich über das Internet anmelden, wird es aufgrund rechtlicher Voraussetzungen noch komplizierter. Da der Aufwand für die VHS so groß sei, habe man laut Sawatzki sogar darüber nachgedacht, alle Gebühren vor Ort in Bar einzukassieren. Dazu wird es nun aber nicht kommen.

Ganz anders ist die Situation beim Bildungszentrum Mosbach: "Wir haben mit der Sepa-Umstellung nichts zu tun", erklärt Leiter Ulrich Neubert. Der Grund: Das Bildungszentrum verwendet kein Abbuchungsverfahren. "Bei uns zahlen die Leute per Rechnung oder eben in Bar", erklärt Sieglinde Zurheiden vom Sekretariat. Und daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern.

Doch egal, wen es betrifft - "so schwierig ist diese Umstellung gar nicht". Das erklären zumindest die Mitarbeiter von Volksbank und Sparkasse. Darüber hinaus ermuntern Vertreter beider Banken, auch bei einer voraussichtlichen Fristverlängerung die Umstellung nicht auf die lange Bank zu schieben. Wer Hilfe braucht, solle sich an die Banken wenden.